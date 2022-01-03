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Haberler Galeri SON DAKİKA | Emekli ve memur zammı belli oldu! İşte yeni rakamlarla beraber meslek meslek yeni memur maaşları tablosu
Giriş Tarihi: 03.01.2022 12:03 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 12:29

SON DAKİKA | Emekli ve memur zammı belli oldu! İşte yeni rakamlarla beraber meslek meslek yeni memur maaşları tablosu

Son dakika haberi: 2021 yılı enflasyon oranının belli olmasının ardından emekli ve memur maaş zammı da netleşti. Buna göre, Ocak 2022'de SSK ve Bağ-Kur emeklisi için zam oranı yüzde 25,48 düzeyinde gerçekleşirken, memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı da yüzde 5 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 22,48+5, yani yüzde 27,48 olarak belirlendi. Bu rakamlara ilave olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından ek zam haberini duyurabilir. Öte yandan kamu çalışanlarının yeni maaşları da netleşmiş oldu. İşte memur zammı netleşmesi sonrası tablo tablo yeni maaşlar…

SON DAKİKA | Emekli ve memur zammı belli oldu! İşte yeni rakamlarla beraber meslek meslek yeni memur maaşları tablosu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı. Bununla beraber milyonların beklediği emekli ve memur maaş zammı netleşti. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25,48, memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı da yüzde 27,48 düzeyinde gerçekleşti. Bu rakamlara gelmesi beklenen ek zam dahil değil. Artık gözler Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamalarda olacak.

SON DAKİKA | Emekli ve memur zammı belli oldu! İşte yeni rakamlarla beraber meslek meslek yeni memur maaşları tablosu

SON DAKİKA HABERİ | TÜİK AÇIKLADI: 2021 YILI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Aralık ayı enflasyon (TÜFE) oranı yüzde 13,58 düzeyinde gerçekleşirken bununla beraber 2021 yılı tamamında enflasyon yüzde 36,08 seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılının ikinci yarısında enflasyon yüzde 25,48, on iki aylık ortalamalara göre enflasyon yüzde 19,60 artış gerçekleşti. Bu 19,60 kira artış oranı olarak netleşirken, 6 aylık enflasyon 25,48 memur ve emekli zammı için belirleyici oldu.

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SON DAKİKA | Emekli ve memur zammı belli oldu! İşte yeni rakamlarla beraber meslek meslek yeni memur maaşları tablosu

2021 yılının son 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı SSK ve Bağ-Kur'luların Ocak 2022 zammı oldu. Yani emekli zammı yüzde 25,48 düzeyinde gerçekleşmiş oldu.

SON DAKİKA | Emekli ve memur zammı belli oldu! İşte yeni rakamlarla beraber meslek meslek yeni memur maaşları tablosu

Memur ve memur emeklisi ise, 2021 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranının yüzde 3'ü aşan kısmına ek olarak yüzde 5 toplu sözleşme zammı aldı. Bununla beraber "25,48-3+5=27,48" hesaplaması sonrası memur zammı yüzde 27,48 seviyesinde gerçekleşti.

SON DAKİKA | Emekli ve memur zammı belli oldu! İşte yeni rakamlarla beraber meslek meslek yeni memur maaşları tablosu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın ve KAMU-SEN Genel Başkanı Önder Kahveci, Aralık ayında memur zammına ilave olarak gelebilecek ek zam konusunu masaya yatırdı. Bu kritik görüşme sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurdaki dalgalanmalardan kaynaklı olarak toplu sözleşmede ilgili maddelerde düzenleme yapılarak memura ek protokol ile ilave bir zam gelebileceğini bildirmişti. Tüm bunlarla beraber çalışmanın kamu personellerini kapsayacak şekilde enflasyon farkı ve üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi yapılacağı öne çıktı.

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