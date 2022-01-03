SON DAKİKA | Emekli ve memur zammı belli oldu! İşte yeni rakamlarla beraber meslek meslek yeni memur maaşları tablosu

Son dakika haberi: 2021 yılı enflasyon oranının belli olmasının ardından emekli ve memur maaş zammı da netleşti. Buna göre, Ocak 2022'de SSK ve Bağ-Kur emeklisi için zam oranı yüzde 25,48 düzeyinde gerçekleşirken, memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı da yüzde 5 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 22,48+5, yani yüzde 27,48 olarak belirlendi. Bu rakamlara ilave olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından ek zam haberini duyurabilir. Öte yandan kamu çalışanlarının yeni maaşları da netleşmiş oldu. İşte memur zammı netleşmesi sonrası tablo tablo yeni maaşlar…