SON DAKİKA | Emekli ve memur zammı belli oluyor! Yarın açıklanıyor: 2022 emekli ve memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

Son dakika haberi...Asgari ücret 2022'de yaşanan yarım asrın en yüksek artışı sonrası gözler emekli ve memur zammı için gelecek açıklamalara çevrildi. Ayrıca emekli ve memur maaşları için kritik olacak Aralık ayı enflasyon verisi yarın açıklanacakken, beklenti anketi de sonuçlandı. Milyonlar, 'Emekli zam oranı ne kadar olacak, memur enflasyon farkı 2022'de kaç TL' sorularına yanıt arıyor. Başkan Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda hareket hükümet tarafından gelen açıklamalar dikkate alındığında, parola yine değişmeyecek; 'Emekli ve memur enflasyona ezdirilmeyecek.' Öte yandan yeni yılda TBMM'de memur, emekli, çalışan, işsiz, esnaf başta olmak üzere hemen hemen her kesimi etkileyecek düzenlemeler gündeme gelecek.