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Haberler Galeri SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı için 3'lü hesap ve tüm maaş tabloları! Enflasyon farkı ve emekli-memur maaşları 2023 ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 04.12.2022 09:51 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 10:00

SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı için 3'lü hesap ve tüm maaş tabloları! Enflasyon farkı ve emekli-memur maaşları 2023 ne kadar olacak?

Son dakika haberi...Emekli ve memur zammı netleşiyor. Yarın açıklanacak Kasım 2022 enflasyon oranı sonrası emekli ve memur maaşları 2023 için 5 aylık fark kesinleşecek. Öte yandan hükümet sosyal refah düzenlemeleri adı altında ek zamlar üzerinde yoğunlaşırken, ekonomistlerle yapılan ile Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketi sonuçları ve bunların ortalamasına göre yıl sonu enflasyon beklentisi de belli oldu. İşte bu 3 beklentiye göre Ocak zammı, emekli maaşı hesaplaması ve 15 meslekte tablo tablo tüm memur maaşları...

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SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı için 3’lü hesap ve tüm maaş tabloları! Enflasyon farkı ve emekli-memur maaşları 2023 ne kadar olacak?

Son dakika haberleri...Yıl sonu yaklaşırken, 'Emekli ve memur zammı ne kadar olacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını giderek artırıyor. Emekli ve memur maaşları 2023 Ocak zammı ile yükselecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatını verdiği milyonların alım gücünü artıracak sosyal refah düzenlenmeleri üzerinde çalışmalar devam ediyor.

SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı için 3’lü hesap ve tüm maaş tabloları! Enflasyon farkı ve emekli-memur maaşları 2023 ne kadar olacak?

2023 EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN 3'LÜ HESAP

  1. Merkez Bankası Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi,
  2. AA Finans'ın ekonomistlerle gerçekleştirdiği enflasyon beklenti anketi ve
  3. 2 anketin ortalamasına göre;

tablo tablo tüm maaşlar hesaplandı:

  • 6 aylık memur enflasyon farkı
  • 6 aylık emekli ve memur zammı
  • En düşük emekli ve memur maaşı
  • Yeni SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşları
  • 15 meslekte memur ve memur emeklisi maaşları
  • 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı
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SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı için 3’lü hesap ve tüm maaş tabloları! Enflasyon farkı ve emekli-memur maaşları 2023 ne kadar olacak?

TEMMUZ'DA EMEKLİLER YÜZDE 42,35 MEMURLAR YÜZDE 41,69 ZAM ALDI

Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası emekli ve memur Temmuz zammı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları Temmuz zammı ile beraber yüzde 42,35 oranında artarken, aynı dönemde memur zammı yüzde 41,69 olarak kayıtlara geçti.

SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı için 3’lü hesap ve tüm maaş tabloları! Enflasyon farkı ve emekli-memur maaşları 2023 ne kadar olacak?

OCAK ZAMMI İÇİN ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, küresel enflasyonun etkilerinin ülkemizde de özellikle 'Alım gücü' üzerinde yarattığı tahribatının giderilmesi için Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde ilgili bakanlıklara talimatı verdi. Aralık ayıyla beraber asgari ücret, emekli zammı ve memur zammı için çalışmalar hızlandı.

SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı için 3’lü hesap ve tüm maaş tabloları! Enflasyon farkı ve emekli-memur maaşları 2023 ne kadar olacak?

SOSYAL REFAH ARTIŞLARI İLE EK ZAM YENİDEN GÜNDEMDE

2023 Ocak zammı döneminde emekli ve memur zammı için 2022 yıl başında olduğu gibi yeniden ek zam gündeme geldi. Emekli ve memurlar için 2022 Ocak ayında TBMM'den geçen yasalarla sosyal refah düzenlemeleri adı altında ek zam imkanı geldi. Bu dönemde en düşük emekli 1.500 TL'den yüzde 66,6 artışla 2.500 TL'ye, yüzde 5 olan memur toplu sözleşme zammı 7,5'a yükseldi.

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