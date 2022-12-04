Giriş Tarihi: 04.12.2022 09:51 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 10:00

SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı için 3'lü hesap ve tüm maaş tabloları! Enflasyon farkı ve emekli-memur maaşları 2023 ne kadar olacak?

Son dakika haberi...Emekli ve memur zammı netleşiyor. Yarın açıklanacak Kasım 2022 enflasyon oranı sonrası emekli ve memur maaşları 2023 için 5 aylık fark kesinleşecek. Öte yandan hükümet sosyal refah düzenlemeleri adı altında ek zamlar üzerinde yoğunlaşırken, ekonomistlerle yapılan ile Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketi sonuçları ve bunların ortalamasına göre yıl sonu enflasyon beklentisi de belli oldu. İşte bu 3 beklentiye göre Ocak zammı, emekli maaşı hesaplaması ve 15 meslekte tablo tablo tüm memur maaşları...