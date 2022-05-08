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Haberler Galeri SON DAKİKA | Emekli ve memur zammı için merak edilen ikili hesap! 2022 Temmuz zammı ile birlikte emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 08.05.2022 12:26 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022 12:42

SON DAKİKA | Emekli ve memur zammı için merak edilen ikili hesap! 2022 Temmuz zammı ile birlikte emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

Son dakika haberi...Temmuz ayında netleşecek emekli zammı ve memur zammı için belirleyici olacak 2022 yılının ilk 4 ayı için enflasyon rakamları belli oldu. Buna göre Temmuz zammı hem emekli hem de memur için maaşları için şimdiden yüzde 30'un üzerinde yükseldi. Bunun yanında Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketine göre beklenen enflasyon oranı da Temmuz ayında verilecek emekli ve memur zam oranı hakkında ipuçları güçlendi. Milyonlar, 'Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak, en düşük emekli maaşı kaç TL olacak' sorularına yanıt arıyor. İşte hem gerçekleşen 4 aylık, hem de 6 aylık beklenen enflasyon verilerine göre emekli maaşı ve meslek meslek memur maaşları hesaplama tabloları...

METE DİRİCE
SON DAKİKA | Emekli ve memur zammı için merak edilen ikili hesap! 2022 Temmuz zammı ile birlikte emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

Son dakika haberleri...Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli ve memur Temmuz zammı netleşecek. Memur enflasyon farkı ve emekli maaşları için zam oranı direkt olarak enflasyon rakamlarıyla belli olacakken, sosyal refah düzenlemesi altında ek zamlar gündeme gelecek.

İşte son dakika gelişmeleriyle beraber milyonların en çok merak ettiği gerçekleşen 4 aylık ve beklenen 6 aylık enflasyon rakamlarına göre soruların cevapları:

  1. Emekli ve memur Temmuz zammı
  2. 4 aylık ve 6 aylık rakamlarla memur enflasyon farkı
  3. Meslek meslek memur maaşları
  4. En düşük emekli ve memur maaşları
  5. Ek zam gelecek mi?
SON DAKİKA | Emekli ve memur zammı için merak edilen ikili hesap! 2022 Temmuz zammı ile birlikte emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI YILDA 2 KEZ BELİRLENİYOR

Türkiye milyonlar SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memur maaşları 6 aylık dilimler halinde yılda 2 kez zam alıyor. Enflasyon endeksli yapılan emekli ve memur zammı sayesinde, hiç kimseye enflasyonun altında maaş zammı verilmiyor.

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SON DAKİKA | Emekli ve memur zammı için merak edilen ikili hesap! 2022 Temmuz zammı ile birlikte emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

6 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI İÇİN DİREKT BELİRLEYİCİ ETMEN

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları her yıl direkt 6 aylık enflasyon kadar iki kez artış yaşarken, memur ve memur emeklileri de yine yılda iki kez enflasyon farkı toplu sözleşme zammı alıyor.

SON DAKİKA | Emekli ve memur zammı için merak edilen ikili hesap! 2022 Temmuz zammı ile birlikte emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

NİSAN ENFLASYON ORANI İLE TEMMUZ İÇİN İPUÇLARI GÜÇLENDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan 2022 enflasyon rakamlarını duyurdu. Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur Temmuz zammı için ipuçları güçlendi.

SON DAKİKA | Emekli ve memur zammı için merak edilen ikili hesap! 2022 Temmuz zammı ile birlikte emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

TÜİK DUYURDU: 4 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 31,71

TÜİK, Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksinin Nisan ayı ile birlikte 904,79'a çıktığını açıkladı. Bu durumda 4 aylık enflasyon oranını yüzde 31,71 olarak kayıtlara geçti.

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