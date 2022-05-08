Giriş Tarihi: 08.05.2022 12:26 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022 12:42

SON DAKİKA | Emekli ve memur zammı için merak edilen ikili hesap! 2022 Temmuz zammı ile birlikte emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

Son dakika haberi...Temmuz ayında netleşecek emekli zammı ve memur zammı için belirleyici olacak 2022 yılının ilk 4 ayı için enflasyon rakamları belli oldu. Buna göre Temmuz zammı hem emekli hem de memur için maaşları için şimdiden yüzde 30'un üzerinde yükseldi. Bunun yanında Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketine göre beklenen enflasyon oranı da Temmuz ayında verilecek emekli ve memur zam oranı hakkında ipuçları güçlendi. Milyonlar, 'Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak, en düşük emekli maaşı kaç TL olacak' sorularına yanıt arıyor. İşte hem gerçekleşen 4 aylık, hem de 6 aylık beklenen enflasyon verilerine göre emekli maaşı ve meslek meslek memur maaşları hesaplama tabloları...