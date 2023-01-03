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Haberler Galeri SON DAKİKA: Emekli zammı açıklandı! Başkan Erdoğan 2023 emekli maaşı zammı oranını o sözlerle duyurdu; İşte, SSK, BAĞKUR yeni emekli maaşı ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 03.01.2023 19:54 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 19:54

SON DAKİKA: Emekli zammı açıklandı! Başkan Erdoğan 2023 emekli maaşı zammı oranını o sözlerle duyurdu; İşte, SSK, BAĞKUR yeni emekli maaşı ne kadar oldu?

Emekli zammı 2023 son dakika haberleri...SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı refah payı ile belli oldu. Başkan Recep Tayyip Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı ile yeni emekli zammı için açıklamada bulundu. Buna göre 2023 yılının ilk yarısı için emekli zammı refay payı artışı ile yüzde 25 oldu. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Emekliye zam oranı yüzde kaç oldu? İşte 'Ne kadar emekli maaşı alırım' sorusuyla beraber milyonların en çok merak ettiği emeklilik maaşı hesaplama tabloları...

METE DİRİCE
SON DAKİKA: Emekli zammı açıklandı! Başkan Erdoğan 2023 emekli maaşı zammı oranını o sözlerle duyurdu; İşte, SSK, BAĞKUR yeni emekli maaşı ne kadar oldu?

Emekli zammı 2023'ün refah payı hariç yüzde 15,39 olarak belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu emekli zammı oranının refah payı ile beraber yüzde 25'e yükseltiğini açıkladı. Bununla beraber 'Ne kadar emekli maaşı alırım' sorusu gündemdeki sıcaklığını artırdı. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi emekli maaşı hesaplama işlemlerine başladı.

SON DAKİKA: Emekli zammı açıklandı! Başkan Erdoğan 2023 emekli maaşı zammı oranını o sözlerle duyurdu; İşte, SSK, BAĞKUR yeni emekli maaşı ne kadar oldu?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre enflasyon aylık bazda 1,18 yıllık bazda ise yüzde 64,27 olarak gerçekleşti.

EMEKLİYE YÜZDE 15,39

6 aylık enflasyon rakamı ise yüzde 15,39 olarak gerçekleşti. Bu rakam refah payı hariç Ocak 2023 SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı oldu.

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SON DAKİKA: Emekli zammı açıklandı! Başkan Erdoğan 2023 emekli maaşı zammı oranını o sözlerle duyurdu; İşte, SSK, BAĞKUR yeni emekli maaşı ne kadar oldu?

EMEKLİ ZAMMI REFAH PAYI İLE YÜZDE 25'E YÜKSELDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 15,39 olarak gelen SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan, emekliye zam oranının yüzde 25'e yükseltildiğini açıkladı.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan memur ve emekli ek zam oranını açıkladı! İşte yüzde 25 zamlı yeni maaşlar! | Video

SON DAKİKA: Emekli zammı açıklandı! Başkan Erdoğan 2023 emekli maaşı zammı oranını o sözlerle duyurdu; İşte, SSK, BAĞKUR yeni emekli maaşı ne kadar oldu?

ASGARİ ÜCRET BEKLENTİLERİ AŞTI

Başkan Erdoğan'ın talimatları sonrası ilk adım asgari ücret zammı için atıldı. 2023 yılında uygulanacak en düşük net asgari ücret Temmuz ayına göre yüzde 54,7 Ocak 2022'ye göre yüzde 100 artarak 8.506 TL brüt 10.008 TL olarak belirlenerek beklentilerin üzerinde geldi.

Asgari ücret 2023 hem TL bazlı Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı hem de 298 dolardan 455 dolar düzeyine çıkarak döviz bazlı rekor kırdı.

Asgari ücret sonrası sıra memur ve emekli zammı için yapılacak refah payı zam oranına geldi.

SON DAKİKA: Emekli zammı açıklandı! Başkan Erdoğan 2023 emekli maaşı zammı oranını o sözlerle duyurdu; İşte, SSK, BAĞKUR yeni emekli maaşı ne kadar oldu?

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ZAMMI HESAPLAMA BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ

Asgari ücretin beklentilerin üzerinde enflasyonun rakamlarının çok üzerinde belirlenmesi SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için de hesapları değiştirdi. Başkan Erdoğan, 'Alım gücünü artırın' talimatını vermesi sonrası hükümet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde milyonların gelirini artıracak sosyal refah düzenlemelerini memur ve emekli zammı çerçevesinde gerçekleştirdi.

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