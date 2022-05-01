Giriş Tarihi: 01.05.2022 09:17
Güncelleme Tarihi: 01.05.2022
09:17
Türkiye'de milyonlarca emekli, Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam ile ilgili heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Emekli ve memur zammında her sene olduğu gibi bu yılda belirleyici etken enflasyon rakamları olacak. Şu ana kadar 3 aylık enflasyon oranı açıklandı. Açıklanan oranlar doğrultusunda emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli oldu. Böylece, 'Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak' sorusu yanıt buldu. Peki, En yüksek ve en düşük emekli zammı ne kadar, kaç lira olacak? İşte Temmuz emekli maaş zammı detayları