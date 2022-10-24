Giriş Tarihi: 24.10.2022 06:51
Güncelleme Tarihi: 24.10.2022
06:51
Son dakika | Emeklilik bekleyenler için 5 yıla kadar avantaj; İşte formül
Son dakika haberler: Türkiye'de her ay 100 bin kişiye emeklilik maaşı bağlanıyor. Bu konuda çok sayıda kriter varken 5 yıla kadar erken emekli olmanın da yolları mevcut. Erken yaşlanma, psikolojik yaşlanma, memurlarda emeklilik ve 1600 gün daha az primle emeklilik gibi önemli maddelerle şartları vatandaş belirliyor. İşte erken emeklilik hakkında bilinmesi gerekenler