Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika | Emeklilik bekleyenler için 5 yıla kadar avantaj; İşte formül
Giriş Tarihi: 24.10.2022 06:51 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 06:51

Son dakika | Emeklilik bekleyenler için 5 yıla kadar avantaj; İşte formül

Son dakika haberler: Türkiye'de her ay 100 bin kişiye emeklilik maaşı bağlanıyor. Bu konuda çok sayıda kriter varken 5 yıla kadar erken emekli olmanın da yolları mevcut. Erken yaşlanma, psikolojik yaşlanma, memurlarda emeklilik ve 1600 gün daha az primle emeklilik gibi önemli maddelerle şartları vatandaş belirliyor. İşte erken emeklilik hakkında bilinmesi gerekenler

HAZAL ATEŞ
Son dakika | Emeklilik bekleyenler için 5 yıla kadar avantaj; İşte formül

Son dakika emeklilik haberleri: Türkiye'de ayda yaklaşık 100 bin kişiye emekli aylığı bağlanırken, milyonlarca çalışan erken emeklilik formülleri arıyor. Emeklilik tarihi sigorta girişi, yaş, prim ödeme gün sayısına göre değişiyor. "Erken yaşlanma" gibi özel durumlar emekliliği öne çekiyor. Erken yaşlılık tespiti yapılanlar 55 yaşı doldurması, en az 5400 prim gün ödemesi koşuluyla erken emekli olabiliyor. 1 Ekim 2008'e kadar sadece SSK'lılar için uygulanan erken yaşlanma emekliliği artık memurlar da dâhil bütün çalışanları kapsıyor.

Son dakika | Emeklilik bekleyenler için 5 yıla kadar avantaj; İşte formül

Yaş koşulunu yerine getirmediği halde sağlık kurulu raporuyla erken yaşlandığı belirlenenler bu haktan yararlanabiliyor. Psikolojik yaşanma hali de bu kapsamda değerlendiriliyor. Yaşlılık aylığı bağlanması için yaş koşulu dışındaki diğer şartları taşıyan, 55 yaşını dolduran sigortalılardan biyolojik yönden bu yaşı dolduran, çalışma gücü bu seviyeye düşenler erken yaşlanmış kabul ediliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Emeklilik bekleyenler için 5 yıla kadar avantaj; İşte formül

Bu durum hem yaş hem de prim yönünden büyük avantaj sağlıyor. Örneğin, Aralık 1999 yılında ilk defa sigortalı olan bir erkek çalışan 7 bin günle 60 yaşında emekli olabilmekte. Erken yaşlanma durumunda 55 yaşında, 5400 gün primle (1600 gün daha az primle) beş yıl erken emekli olabilecek. Gerekli koşulları taşıyanların malulen emeklilikte olduğu gibi sağlık kurulu raporuyla Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüklerine başvurması gerekiyor.

Erken yaşlanma, emeklilik konusunda merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle:

Son dakika | Emeklilik bekleyenler için 5 yıla kadar avantaj; İşte formül

1- Erken yaşlanma nedir, kimleri kapsıyor?

Geçen yıl Eylül ayında yürürlüğe giren düzenlemeye göre, yaşlılık aylığı bağlanması için yaş dışındaki diğer şartları taşıyan, 55 yaşını dolduran sigortalılardan "Algı, bellek, soyutlama gibi işlevlerin kaybı olan bilişsel yaşlanma, fizyolojik ve psikolojik yaşlanma" hali tespit edilenler erken yaşlanmış sayılıyor. Bunun tespitinde nöroloji, psikiyatri, fiziksel tıp, iç hastalıkları, kardiyoloji, göğüs hastalıkları başta olmak üzere ilgili branşların düzenlediği sağlık kurulu raporları dikkate alınıyor.

Son dakika | Emeklilik bekleyenler için 5 yıla kadar avantaj; İşte formül

2- Başvuru başta olmak üzere emekli aylığı için süreç nasıl işliyor?

Koşulları taşıyanların malulen emeklilikte olduğu gibi SGK mü düklüklerine başvurması gerekiyor. Kurum, yaş, prim günü şartlarının yeterli olduğunu tespit ederse Sağlık Kurulu raporu için hastaneye sevk eder. Hastanede muayene, tetkik, tahlil, kontroller yapıldıktan sonra düzenlenen rapor SGK'ya gönderilir. SGK Salık Kurulu raporu, tıbbi belgeleri inceledikten sonra erken yaşlanmanın tespiti halinde emeklilik işlemleri başlatılır.

SON DAKİKA