Bu durum hem yaş hem de prim yönünden büyük avantaj sağlıyor. Örneğin, Aralık 1999 yılında ilk defa sigortalı olan bir erkek çalışan 7 bin günle 60 yaşında emekli olabilmekte. Erken yaşlanma durumunda 55 yaşında, 5400 gün primle (1600 gün daha az primle) beş yıl erken emekli olabilecek. Gerekli koşulları taşıyanların malulen emeklilikte olduğu gibi sağlık kurulu raporuyla Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüklerine başvurması gerekiyor.

Erken yaşlanma, emeklilik konusunda merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle: