Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: Emeklilik için sabreden karlı çıkacak: Hem maaş hem ikramiye artacak! Fark 2.500 lirayı geçiyor
Giriş Tarihi: 14.10.2022 11:09 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 11:10

SON DAKİKA: Emeklilik için sabreden karlı çıkacak: Hem maaş hem ikramiye artacak! Fark 2.500 lirayı geçiyor

Son dakika haberi...Yeni yılda asgari ücretliden memura, işçiden emekliye tüm kesimlerin gelirinde önemli artış beklenirken, emeklilik dilekçesini 2023'te veren karlı çıkacak. İşte detaylar...

HAZAL ATEŞ
SON DAKİKA: Emeklilik için sabreden karlı çıkacak: Hem maaş hem ikramiye artacak! Fark 2.500 lirayı geçiyor

Son dakika haberleri...Milyonlarca kişinin geliri emekli, memur zammı, ek gösterge artışı artışıyla beraber yeni yılda artacak. enflasyon artışının yanında hem taban maaş artışları hem de ek zam formülleri gündemde.

SON DAKİKA: Emeklilik için sabreden karlı çıkacak: Hem maaş hem ikramiye artacak! Fark 2.500 lirayı geçiyor

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ 3600 EK GÖSTERGE ZAMMI ALACAK

Memur ve emeklileri enflasyon, toplu sözleşme farkıyla birlikte 3600 ek gösterge zammı alacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Emeklilik için sabreden karlı çıkacak: Hem maaş hem ikramiye artacak! Fark 2.500 lirayı geçiyor

MAAŞLARDAKİ ARTIŞ 2.500 TL'Yİ GEÇİYOR

Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkanların aylığındaki 1.391 liralık artış 2.500 lirayı geçecek.

SON DAKİKA: Emeklilik için sabreden karlı çıkacak: Hem maaş hem ikramiye artacak! Fark 2.500 lirayı geçiyor

EMEKLİLİK DİLEKÇESİ İÇİN ACELE ETMEYİN

Ek gösterge artışı 15 Ocak 2023'te yürürlüğe gireceği için zorunlu olmadıkça emeklilik dilekçesini bu tarihe kadar bekletmekte fayda bulunuyor.

SON DAKİKA: Emeklilik için sabreden karlı çıkacak: Hem maaş hem ikramiye artacak! Fark 2.500 lirayı geçiyor

6 AYLIK ENFLASYON BELİRLEYİCİ

Milyonlarca çalışan, emeklinin gözü yeni yılda alacağı zamlara çevrilirken, enflasyon artışının yanında hem taban maaş artışları hem de ek zam formülleri gündemde.

SON DAKİKA