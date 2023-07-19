SON DAKİKA: Emeklilik sistemi için 2 reform birden! Torba yasa ile Meclis’e gelecek

EMEKLİLİK SİSTEMİ 2. TORBA YASADA OLACAK

Toplu Sözleşme Görüşmeleri sonrası Meclis'in açılmasıyla birlikte 2. önemli torba yasa gündeme gelecek. 1. torba yasa ile emekli ve memur maaşları düzenlemesi yapıldı. 2. torba yasanın içinde Aile ve Gençlik Bankasının kurulması ve emeklilik için iki büyük reformun olması bekleniyor.