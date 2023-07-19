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Haberler Galeri SON DAKİKA: Emeklilik sistemi için 2 reform birden! Torba yasa ile Meclis'e gelecek
Giriş Tarihi: 19.07.2023 16:15 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 16:15

SON DAKİKA: Emeklilik sistemi için 2 reform birden! Torba yasa ile Meclis'e gelecek

Son dakika haberi...Emeklilik sistemi için iki dev reform Meclis'in açılmasıyla gündeme gelecek. Prim düşürülmesi ve yaş şartıyla ilgili iki yenilik torba yasa ile hayatımıza girmiş olacak.

FARUK ERDEM
SON DAKİKA: Emeklilik sistemi için 2 reform birden! Torba yasa ile Meclis’e gelecek

Son dakika haberleri...Milyonlarca çalışanın alacağı asgari ücrete yapılacak ara zam toplantılarıyla başlayan maraton emekliler ve memur için çıkartılan zam yasası ile devam etti. Şimdi sıra yeni emeklilik için yapılacak reform çalışmalarına geldi.

SON DAKİKA: Emeklilik sistemi için 2 reform birden! Torba yasa ile Meclis’e gelecek

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI AĞUSTOS AYINDA

Ağustos ayı ile birlikte de milyonlarca kamu çalışanının 2024 ve 2025 yılları için sosyal ve mali haklarını belirleyecek toplu sözleşme görüşmeleri başlamış olacak.

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SON DAKİKA: Emeklilik sistemi için 2 reform birden! Torba yasa ile Meclis’e gelecek

EMEKLİLİK SİSTEMİ 2. TORBA YASADA OLACAK

Toplu Sözleşme Görüşmeleri sonrası Meclis'in açılmasıyla birlikte 2. önemli torba yasa gündeme gelecek. 1. torba yasa ile emekli ve memur maaşları düzenlemesi yapıldı. 2. torba yasanın içinde Aile ve Gençlik Bankasının kurulması ve emeklilik için iki büyük reformun olması bekleniyor.

SON DAKİKA: Emeklilik sistemi için 2 reform birden! Torba yasa ile Meclis’e gelecek

Emeklilik reformu kapsamında atılacak ilk adımlardan biri Bağ-Kur'lular için olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, küçük esnaf ve çiftçiler dahil 1 milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartını 9000'den 7200'e çekecek çalışmayı tamamlayacak.

SON DAKİKA: Emeklilik sistemi için 2 reform birden! Torba yasa ile Meclis’e gelecek

Burada ilk olarak düzenlemenin kapsamı belirlenecek. Öncelikle küçük esnaf tespiti yapılacak. Bu kapsamda iş yerinde çalışan işçi sayısı ile basit usulde vergilendirme ve vergiden muaf esnaf olma gibi çeşitli alternatifler üzerinde değerlendirmeler sürüyor.

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