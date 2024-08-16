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Haberler Galeri SON DAKİKA: Emlak vergisi için yeni karar! Bedeller belli oldu
Giriş Tarihi: 16.08.2024 09:57 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 09:58

SON DAKİKA: Emlak vergisi için yeni karar! Bedeller belli oldu

Son dakika haberleri: Emlak vergisinde gelecek yıl için esas alınacak inşaat maliyet bedelleri belirlendi. Fabrika, otel, hastane, sinema, banka, okul, havuz gibi binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri de yeniden düzenlendi.

SON DAKİKA: Emlak vergisi için yeni karar! Bedeller belli oldu

Son dakika haberleri: Emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl için bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, meskenler açısından 369,88 lira ile 16 bin 967,51 lira arasında değişecek.

SON DAKİKA: Emlak vergisi için yeni karar! Bedeller belli oldu

EMLAK VERGİSİ İÇİN ESAS ALINACAK İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ BELLİ OLDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl için bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belirlendi. Buna göre, mesken binaları açısından metrekare normal inşaat maliyet bedelinin asgari ve azami sınırları, lüks inşaatlar için 7 bin 740,78 lira ile 16 bin 967,51 lira, birinci sınıf inşaatlar için 3 bin 266,73 lira ile 11 bin 346,71 lira, ikinci sınıf inşaatlar için 2 bin 301,27 lira ile 7 bin 687,59 lira, üçüncü sınıf inşaatlar için 777,35 lira ile 5 bin 235,86 lira, basit inşaatlar için 369,88 lira ile 2 bin 361,32 lira arasında olacak.

Tebliğle fabrika, otel, hastane, sinema, banka, okul, havuz gibi binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri de yeniden düzenlendi.

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