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Haberler Galeri Son dakika | En düşük emekli aylığı 5 bin lirayı geçecek
Giriş Tarihi: 26.12.2022 07:06 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 07:06

Son dakika | En düşük emekli aylığı 5 bin lirayı geçecek

Son dakika emekli maaş zammı haberleri: Asgari ücrete yapılan yüzde 54.6'lık zammın ardından gözler emekli ve memurların maaş artışlarına çevrildi. En düşük emekli aylığının 5 bin lirayı geçmesi, memurlara yapılacak maaş artışının da enflasyonun üzerinde olması bekleniyor. Buna göre memur, emekli zammı enflasyonun üzerinde olacak. 500 bin Bağ-Kur'lunun emekli aylığı iyileştirilecek. Asgari ücrete ihtiyaca göre ara zam da yapılacak. Emekli aylığında alt sınır dosya bazında uygulanacak

HAZAL ATEŞ
Son dakika | En düşük emekli aylığı 5 bin lirayı geçecek

Son dakika haberleri: 2023 yılında milyonlarca emekli, çalışan, öğrencinin geçim kaynağı olan "aylık, maaş, ücret" artıyor. Asgari ücrete kadar olan tüm kazançlar vergi dışı kalırken, emekli, dul, yetim aylıkları artık tatil günleri de ödeniyor. Asgari ücrete yüzde 54.66'lık zammın ardından emeklilerin yeni yıl zammı da 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verisiyle netleşecek. Memur ve memur emeklileri 15 Ocak 2023'de, SSK emeklileri de 17-26 Ocak arasında, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak tarihleri arasında zamlı maaş, aylıklarını alacak. Bu yıl için 3500 lira uygulanan en düşük emekli aylığının yeni yıldan itibaren 5 bin lirayı geçmesi, emekli ve memura enflasyonun üzerinde artış yapılması bekleniyor.

Son dakika | En düşük emekli aylığı 5 bin lirayı geçecek

Emekli aylığı çok düşük olan 500 bine yakın Bağ-Kur'luya nefes aldıracak düzenlemeler yapılacak. Asgari ücret düzeyinde ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler burs, öğrenim kredisi almaya devam edecek. İşçi-memur ayırımı olmadan bütün çalışanların asgari ücrete kadar olan gelirine vergi istisnası uygulanacak. Ücreti geciken, çalışmaktan kaçınma hakkının yanı sıra iş akdini feshedip kıdem tazminatı talep edebilir. Çalışanlara bütün iş kollarını kapsayacak şekilde belirlenen asgari ücret altında ücret ödenemez. İş sözleşmelerine bunun aksine hükümler konulamaz. Çalışanlara sağlanan sosyal yardımlar nedeniyle de asgari ücretten indirim yapılamaz.

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Son dakika | En düşük emekli aylığı 5 bin lirayı geçecek

Yeni emekli aylıkları, ücret, maaş, zam konusunda merak edilen soruların yanıtları şöyle:

1- Asgari ücretin üzerinde maaş alanlar yeni yılda ne kadar zam alacak?

Asgari ücrete yüzde 54.66'lık zam tüm özel sektörde belirleyici, diğer maaşlar için de referans olacak. Bu yıl Temmuz ayında asgari ücretin ikinci zamla 5500 liraya çıkmasının ardından özel sektör de harekete geçerek çalışanlara ek zam yapmıştı. Son yıllarda yapılan ücret artışlarında asgari ücret artışı baz alınıyor. Diğer ücretlerde bu oranda artış olmasa da ücretler 5-10 puan aşağısında bir tutarla artırılması bekleniyor.

Son dakika | En düşük emekli aylığı 5 bin lirayı geçecek

2- En düşük emekli aylığı ne kadar olacak, dul ve yetimler de yararlanacak mı?

Bugün itibariyle 3500 lira olan en düşük (taban) emekli aylığı 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verisiyle netleşecek. Büyük çoğunluğu Bağ-Kur'lu olmak üzere yaklaşık 500 bin kişi en düşük tutardan emekli aylığı alıyor. En düşük emekli aylığında 5 bin lira tutarı en güçlü seçenek olarak masada duruyor. Temmuz ayında 2500 lira olan en düşük emekli aylığına asgari ücretin yüzde 63'ü kadar artış yapılmıştı. Yeni asgari ücretin yüzde 63'ü oranında bir artışa gidilmesi durumunda en düşük emekli aylığı 5 bin lirayı geçecek. Asgari ücrete yapılan zam oranında (yüzde 54.66) artışa gidilmesi durumunda da 5 bin lirayı aşacak. Dul ve yetim aylığı alanlar bugüne kadar aldığı hisseleri oranında bu artıştan yararlanacak.

Son dakika | En düşük emekli aylığı 5 bin lirayı geçecek

3- Memur ve emekliler yeni yılda ne kadar zam alacak?

Memur ve emekli zammı 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyonla netleşecek. Zam oranı Ocak ayında sosyal refah düzenlemeleri ile beraber enflasyonun üzerinde çıkacak. Sosyal refah düzenlemelerini de içeren kapsamlı bir çalışma yapılıyor. Memur ve emekli maaş, aylık zammında yüzde 35-45 zam tahminleri ön plana çıkıyor. Emekli maaşı için yapılacak zam oranı için sosyal refah düzenlemeleri adı altında ek zamların önü geçtiğimiz Ocak ayı döneminde açıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı enflasyonun maaş ve aylıklarda yarattığı tahribatı gidermek için refah payı zammı için de çalışma yapıyor. Memurlara bu yılın ocak ayında yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 2.5 ilave artış yapılmıştı. Refah zammının düşük aylıklara daha yüksek olmak üzere oransal artış şeklinde yapılması bekleniyor. En düşük memur maaşı 9yüzde 35'lik artışla 12 bin 292 lira seviyesinde olacak. Yüzde 40 artış durumunda da bu tutar 12 bin 747 liraya çıkacak.

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