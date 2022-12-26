Giriş Tarihi: 26.12.2022 07:06
Güncelleme Tarihi: 26.12.2022
07:06
Son dakika | En düşük emekli aylığı 5 bin lirayı geçecek
Son dakika emekli maaş zammı haberleri: Asgari ücrete yapılan yüzde 54.6'lık zammın ardından gözler emekli ve memurların maaş artışlarına çevrildi. En düşük emekli aylığının 5 bin lirayı geçmesi, memurlara yapılacak maaş artışının da enflasyonun üzerinde olması bekleniyor. Buna göre memur, emekli zammı enflasyonun üzerinde olacak. 500 bin Bağ-Kur'lunun emekli aylığı iyileştirilecek. Asgari ücrete ihtiyaca göre ara zam da yapılacak. Emekli aylığında alt sınır dosya bazında uygulanacak