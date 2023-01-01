SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı için 5.400 TL! Yeni hesaplar yeni rakamlar: İşte emekli zammı hesaplama tablosu

ASGARİ ÜCRET ÇİFTE REKORLA BELİRLENDİ

Türkiye'nin merakla beklediği asgari ücret Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi ile belirlendi. 2023 yılında ödenecek en düşük asgari ücret net 8.506 TL brüt 10.008 TL netleşti. Böylece yıl başından bu yana yüzde 100 artmış olan asgari ücret için Temmuz ayı itibariyle artış oranı yüzde 54,6 oranında oldu.

Asgari ücret bu rakamlarla TL bazlı rekor kırarken, 455 dolar düzeyine çıkarak bir rekor da döviz cinsinden kırdı.