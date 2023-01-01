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Haberler Galeri SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı için 5.400 TL! Yeni hesaplar yeni rakamlar: İşte emekli zammı hesaplama tablosu
Giriş Tarihi: 01.01.2023 13:02 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 13:03

SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı için 5.400 TL! Yeni hesaplar yeni rakamlar: İşte emekli zammı hesaplama tablosu

Son dakika haberi...Emekli maaşı zammı için nefesler tutuldu. TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası SSK ve Bağ-Kur emekli zammı refah payı hariç belli olacak. 2023 yılının ilk yarısı içi emekli zammı hesaplama işlemi sadece enflasyon ile değil refah payı artışı ile olacak. Asgari ücretin rekorla belirlenmesi sonrası 'Emekli maaşı ne kadar olacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını artırdı. Öte yandan ekonomistlerin 2022 yıl sonu enflasyon beklentisi yeni ipuçlarını verdi. Peki emekliye zam ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

METE DİRİCE
SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı için 5.400 TL! Yeni hesaplar yeni rakamlar: İşte emekli zammı hesaplama tablosu

Son dakika haberi...Emekli maaşı hesaplama için yeni veriler gelmeye devam ediyor. 13 milyonu aşkın emekli bir yandan TÜİK'in Aralık ayında açıklacağı enflasyon rakamlarına odaklanırken bir yandan da ek zam için gelecek açıklamaları bekleniyor. Asgari ücret yüzde Temmuz'a göre yüzde 54,6 Ocak 2022'ye göre yüzde 100 artışı sonrası emekli maaşı hesaplama işlemleri yapılmaya başlandı.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI...

  • Emekli Ocak zammı ne zaman açıklanacak?
  • Emekli zammı hesaplama nasıl yapılacak?
  • Emekli zammı ne kadar olacak?
  • En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı için 5.400 TL! Yeni hesaplar yeni rakamlar: İşte emekli zammı hesaplama tablosu

ASGARİ ÜCRET ÇİFTE REKORLA BELİRLENDİ

Türkiye'nin merakla beklediği asgari ücret Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi ile belirlendi. 2023 yılında ödenecek en düşük asgari ücret net 8.506 TL brüt 10.008 TL netleşti. Böylece yıl başından bu yana yüzde 100 artmış olan asgari ücret için Temmuz ayı itibariyle artış oranı yüzde 54,6 oranında oldu.

Asgari ücret bu rakamlarla TL bazlı rekor kırarken, 455 dolar düzeyine çıkarak bir rekor da döviz cinsinden kırdı.

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SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı için 5.400 TL! Yeni hesaplar yeni rakamlar: İşte emekli zammı hesaplama tablosu

Asgari ücretin beklentilerin üzerinde enflasyonun rakamlarının çok üzerinde belirlenmesi emekli ve memur zammı için de hesapları değiştirdi. Başkan Erdoğan, 'Alım gücünü artırın' talimatını vermesi sonrası hükümet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde milyonların gelirini artıracak sosyal refah düzenlemeleri üzerinde çalışıyor.

SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı için 5.400 TL! Yeni hesaplar yeni rakamlar: İşte emekli zammı hesaplama tablosu

ASGARİ ÜCRETTEKİ YAKLAŞIM EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN DE SÜRECEK

Asgari ücretin enflasyonun çok üzerinde gerçekleşmesi sonrası gözler 20 milyon vatandaşın beklediği emekli ve memur maaş zammı için yapılacak düzenlemeye çevrildi. Başkan Erdoğan, emekli ve memur zammı ile maaş artışlarını yine bu yaklaşımla yapacaklarının altını çizerek, 2024'te tek haneli enflasyona dönüleceğine işaret etti.

SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı için 5.400 TL! Yeni hesaplar yeni rakamlar: İşte emekli zammı hesaplama tablosu

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 3 OCAK 2022'DE BELLİ OLACAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının da 3 Ocak 2023 Salı günü açıklanması bekleniyor. Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası memur maaşları için yapılacak zam oranı 2023 yılının ilk 6 ayı için belirlenecek.

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