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Haberler Galeri Son dakika | Ev alımı, yatırım ve vatandaşlıkta yeni şartlar: TL kriteri...
Giriş Tarihi: 07.01.2022 07:28 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 07:28

Son dakika | Ev alımı, yatırım ve vatandaşlıkta yeni şartlar: TL kriteri...

Son dakika haberler: Yabancıların Türk vatandaşlığı almak için karşılamak zorunda olduğu ev alımı ya da başka gayrimenkullerde ve yatırım şartına "Türk Lirası" düzenlemesi getirildi. Cumhurbaşkanı kararına göre yabancıya ev satışından elde edilecek döviz cinsi tutar bir banka aracılığı ile Merkez Bankası'na satılarak TL'ye dönüştürülecek. Yabancıların yatırım için bankada tutma zorunluluğunda olduğu miktar da TL'ye çevrilecek. Yabancılar, gayrimenkul aldıklarında en az 250 bin dolar olacak dövizi Türk bankaları aracılığıyla MB'ye satacak

HAZAL ATEŞ
Son dakika | Ev alımı, yatırım ve vatandaşlıkta yeni şartlar: TL kriteri...

Son dakika haberler: Yabancıların Türk vatandaşlığı almak için karşılamak zorunda olduğu gayrimenkul ve yatırım yaparak vatandaşlığa geçişte "Türk Lirası" düzenlemesi getirildi. Cumhurbaşkanı kararına göre yabancıya ev satışından elde edilecek döviz cinsi tutar bir banka aracılığı ile Merkez Bankası'na satılarak TL'ye dönüştürülecek.

Yabancıların yatırım için bankada tutma zorunluluğunda olduğu miktar da TL'ye çevrilecek. Yabancılar, gayrimenkul aldıklarında en az 250 bin dolar olacak dövizi Türk bankaları aracılığıyla MB'ye satacak.
İşte ev alımı, gayrimenkul edinme, yatırım ve pasaport şartlarındaki değişikliklerle ilgili son dakika bilgileri:

Son dakika | Ev alımı, yatırım ve vatandaşlıkta yeni şartlar: TL kriteri...

SON DAKİKA | VATANDAŞLIK KRİTERLERİ DEĞİŞTİ

Cumhurbaşkanı kararıyla yabancıların Türk vatandaşlığına kabul için konut alımı veya yatırımlar için öngörülen Amerikan Doları karşılığı için yeni düzenleme getirildi. Yabancılar, en az 250 bin dolar tutarında ev alarak ya da en az 500 bin dolar tutarında sabit sermaye yatırımı yaparak Türk vatandaşlığı kazanabiliyor.

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Son dakika | Ev alımı, yatırım ve vatandaşlıkta yeni şartlar: TL kriteri...

En az 250 bin Amerikan doları veya karşılığı döviz tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın alanlar da bu istisnadan yararlanabilecek. Kat mülkiyeti veya irtifakı kurulan, en az 250 bin dolar veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan, tapu siciline 3 yıl süreyle devir, terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşmeyle taşınmazın satışının vaat edildiği yabancılara da vatandaşlık verilebilecek.

Son dakika | Ev alımı, yatırım ve vatandaşlıkta yeni şartlar: TL kriteri...

DOLAR KARŞILIĞI BAŞKA DÖVİZ

Yeni düzenlemeye göre; vatandaşlık kazanmak için gerekli minimum Amerikan Doları tutarlar "Dolar karşılığı başka döviz" olarak tanımlandı. Bu düzenlemeye göre dolar tutarındaki başka döviz ile kabul edilecek. Düzenlemeye göre yabancıya ev satışından elde edilecek döviz cinsi tutar bir banka aracılığıyla Merkez Bankası'na satılıp TL'ye dönüştürülecek. Yabancıların yatırım için bankada tutma zorunluluğunda olduğu miktar da yine TL'ye çevrilecek.

Son dakika | Ev alımı, yatırım ve vatandaşlıkta yeni şartlar: TL kriteri...

3 YIL TUTMA ŞARTI VAR

En az 500 bin doları veya karşılığı döviz tutarında mevduatı 3 yıl tutma şartıyla bankaya yatırıp aynı tutarda devlet borçlanma araçlarını veya gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az 3 yıl elinde tutma şartıyla satın alan yabancılar da vatandaşlık alabilecek.

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