Son dakika | Ev alımı, yatırım ve vatandaşlıkta yeni şartlar: TL kriteri...

Son dakika haberler: Yabancıların Türk vatandaşlığı almak için karşılamak zorunda olduğu gayrimenkul ve yatırım yaparak vatandaşlığa geçişte "Türk Lirası" düzenlemesi getirildi. Cumhurbaşkanı kararına göre yabancıya ev satışından elde edilecek döviz cinsi tutar bir banka aracılığı ile Merkez Bankası'na satılarak TL'ye dönüştürülecek.

Yabancıların yatırım için bankada tutma zorunluluğunda olduğu miktar da TL'ye çevrilecek. Yabancılar, gayrimenkul aldıklarında en az 250 bin dolar olacak dövizi Türk bankaları aracılığıyla MB'ye satacak.

İşte ev alımı, gayrimenkul edinme, yatırım ve pasaport şartlarındaki değişikliklerle ilgili son dakika bilgileri: