Giriş Tarihi: 24.08.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024
15:39
SON DAKİKA: Ev hanımları erkenden emekli olacak! Kadın çalışana az çalışıp çok prim sahibi olma imkanı...
Son dakika haberi: Ev hanımlarına getirilecek sosyal güvence ve emeklilik hakkı anneler için daha avantajlı olacak. Çocuk sahibi olan ev hanımları, prim desteğinin yanında erken emeklilik hakkına da kavuşmuş olacak. Fiili hizmet zammı (Yıpranma Hakkı) ile çocuk sayısına göre hem prim katkısı hem de yaş şartında esneklik sağlanacak. Ev hanımlarına uygulanacak yıpranma çalışan anneler için de geçerli olacak. Peki nasıl yapılacak? İşte detaylar...