SON DAKİKA: Evlenecek gençler dikkat! Bir ile daha faizsiz kredi desteği sunulacak

"7'DEN 70'E TÜM VATANDAŞLARIMIZA HİZMET GÖTÜRÜYORUZ"

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Göktaş, Bakanlık olarak, Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli hedeflerinden biri olan sosyal devlet politikalarını daha ileri taşımak için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Bu kapsamda 23 yıldır olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde insan odaklı sosyal hizmet modellerini ve sosyal politikaları hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımızın talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni projeler geliştiriyoruz. Bu kapsamda 81 ilimizde olduğu gibi Osmaniye'de de pek çok hizmete imza attık. 23 yılda şehrimize yaklaşık 65 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bu miktarın 9,5 milyar lirası ise aile ve sosyal hizmetler alanında yapılan yatırımlardan oluşuyor. Bu yatırımlarla sosyal, siyasal ve ekonomik alanda kadınlara destek oluyoruz. Kadın, çocuk, engelli ve yaşlılarımız başta olmak üzere 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza hizmet götürüyoruz."

Bakanlık olarak, kentte 4 sosyal hizmet merkeziyle vatandaşlara destek olduklarını anlatan Göktaş, "Aile Sosyal Destek Programı" kapsamında ASDEP görevlileriyle vatandaşların sosyal, psikolojik ve ekonomik ihtiyaçlarını belirleyip onlara uygun destek hizmetleri sunduklarını aktardı.