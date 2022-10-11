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Haberler Galeri Son dakika | EYT bekleyenler dikkat! Maaş ve emeklilik hesabı için kritik hesaplama
Giriş Tarihi: 11.10.2022 06:50 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022 07:36

Son dakika | EYT bekleyenler dikkat! Maaş ve emeklilik hesabı için kritik hesaplama

Son dakika EYT haberleri: Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik teknik çalışma tamamlandı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduktan sonra taslak halinde aralık ayında Meclis'e getirilecek. Genel Kurul aşamasından sonra başvurular başlayacak. "EYT kimleri kapsayacak" sorusunun cevabı ve EYT düzenlemesinden yararlanabilecek olanların yapması gerekenler de bu aşamada netleşmeye başladı. EYT yasasına başvuru öncesi sosyal güvenlik sistemi üzerinde hatalı olan işe giriş tarihi, primlerin düzeltilmesi, eksik günlerin borçlanması büyük önem taşıyor. İşte EYT bekleyenler için önemli tüyolar

HAZAL ATEŞ
Son dakika | EYT bekleyenler dikkat! Maaş ve emeklilik hesabı için kritik hesaplama

Son dakika EYT haberleri: Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik teknik çalışma tamamlandı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduktan sonra taslak halinde aralık ayında Meclis'e getirilecek. Komisyon ve Genel Kurul aşamasından sonra başvurular başlayacak. EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 tarihinden önce ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlayan, prim ve yıl koşullarını sağladığı halde yaş şartını bekleyen sigortalıları kapsayacak.

İşte SABAH'ın derlediği ve emeklilik bekleyenlerin EYT düzenlemesinden en verimli şekilde yararlanabilecekleri ipuçları:

Son dakika | EYT bekleyenler dikkat! Maaş ve emeklilik hesabı için kritik hesaplama

Başvuru öncesi sosyal güvenlik sistemi üzerinde hatalı olan işe giriş tarihi, primlerin düzeltilmesi, eksik günlerin borçlanması büyük önem taşıyor. Prim, yıl şartı, yaş sınırı hesaplanırken, çalışılan yıllar, çalışma süreleri aylık üzerinde etkili olacak. Sigortalılığa başlangıç tarihinden önce askerlik yapanlar bu süreyi borçlanmayla emeklilik yaşını ve gününü öne çekebilecek.

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Son dakika | EYT bekleyenler dikkat! Maaş ve emeklilik hesabı için kritik hesaplama

EYT için gerekli prim gün sayısı dolmayanlar doğum, askerlik borçlanmasıyla gün sayısını artırabilecek. Yaş ve yıl koşulunu sağlayan herkes düzenlemenin ardından emekliliğe hak kazanacak. EYT düzenlemesinin yeni yıldan önce yasalaşması durumunda bu kapsamda emekli olacaklar ilk aylıklarını ocak ayı itibariyle alabilecek. EYT'liler ocak zammından da yararlanacak. SGK'ya bildirilen prime esas kazancı yüksek olanlar daha fazla emekli aylığı alacak.

Son dakika | EYT bekleyenler dikkat! Maaş ve emeklilik hesabı için kritik hesaplama

Yasal düzenleme için geri sayım başlarken, emeklilikte yaşa takılanların merak ettiği bazı soruların yanıtları şöyle:

Son dakika | EYT bekleyenler dikkat! Maaş ve emeklilik hesabı için kritik hesaplama

1-EYT kapsamında emekli olanlar ilk aylıklarını ne zaman alacak, tutarı neye göre belirlenecek?

Yasal düzenlemenin aralıkta tamamlanması ile birlikte emeklilik başvuruları alınabilecek. Yaş, yıl koşulunu sağlayan herkes düzenlemenin ardından emeklilik hakkı kazanacak. Emekli aylığı hesaplaması başvurulan aydan sonraki aybaşından itibaren yapılıyor. Hesaplama, aralıkta başvuranlar için 1 Ocak, Ocak'ta başvuranlar için 1 Şubat itibari ile başlatılarak yapılacak. Aylık miktarında sigortalının çalıştığı yıllar, aylık kazançları, çalışma süresi, ödenen fazla primler etkili olacak. Aralıkta başvuranların emekli aylığına ocak ayında enflasyon artışı da yapılacak. Prime esas kazancı (brüt maaşı) yüksek olanlar daha fazla emekli aylığı alacak.

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