Giriş Tarihi: 11.10.2022 06:50
Güncelleme Tarihi: 11.10.2022
07:36
Son dakika | EYT bekleyenler dikkat! Maaş ve emeklilik hesabı için kritik hesaplama
Son dakika EYT haberleri: Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik teknik çalışma tamamlandı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduktan sonra taslak halinde aralık ayında Meclis'e getirilecek. Genel Kurul aşamasından sonra başvurular başlayacak. "EYT kimleri kapsayacak" sorusunun cevabı ve EYT düzenlemesinden yararlanabilecek olanların yapması gerekenler de bu aşamada netleşmeye başladı. EYT yasasına başvuru öncesi sosyal güvenlik sistemi üzerinde hatalı olan işe giriş tarihi, primlerin düzeltilmesi, eksik günlerin borçlanması büyük önem taşıyor. İşte EYT bekleyenler için önemli tüyolar