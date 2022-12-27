Giriş Tarihi: 27.12.2022 07:43 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 07:47

Son dakika | EYT dosyası Başkan Erdoğan'ın masasında; Düzenlemede "kişiye özel" detayı

Son dakika EYT haberleri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilikte yaşa takılanlara yönelik kapsamlı bir dosya hazırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan dosyada yaş sınırını da içeren seçenekli tablolar ortaya konuldu. Bugüne kadar başlangıç tarihi olarak ifade edilen 8 Eylül 1999, 5000 prim günü, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl şartı değişmeyecek, kısmi emeklilik koşulları devam edecek. Aralık başı itibariyle EYT kapsamında olanların sayısı 1 milyon 900 bin olup, bunun 746 binini SSK'lı, 400 binini memur, 480 binini Bağ-Kur'lu, 274 binini yaşı bekleyen işsizler oluşturuyor.