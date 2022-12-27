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Haberler Galeri Son dakika | EYT dosyası Başkan Erdoğan'ın masasında; Düzenlemede "kişiye özel" detayı
Giriş Tarihi: 27.12.2022 07:43 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 07:47

Son dakika | EYT dosyası Başkan Erdoğan'ın masasında; Düzenlemede "kişiye özel" detayı

Son dakika EYT haberleri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilikte yaşa takılanlara yönelik kapsamlı bir dosya hazırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan dosyada yaş sınırını da içeren seçenekli tablolar ortaya konuldu. Bugüne kadar başlangıç tarihi olarak ifade edilen 8 Eylül 1999, 5000 prim günü, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl şartı değişmeyecek, kısmi emeklilik koşulları devam edecek. Aralık başı itibariyle EYT kapsamında olanların sayısı 1 milyon 900 bin olup, bunun 746 binini SSK'lı, 400 binini memur, 480 binini Bağ-Kur'lu, 274 binini yaşı bekleyen işsizler oluşturuyor.

HAZAL ATEŞ
Son dakika | EYT dosyası Başkan Erdoğan’ın masasında; Düzenlemede kişiye özel detayı

Son dakika EYT haberleri: Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmasının ardından AK Parti Grubu tarafından Meclis'e sunulacak. Yasal düzenleme Ocak 2023 itibariyle yürürlüğe girecek. Yasa çıktığında prim ve süre açısından eksikleri olanlar bunları tamamlayarak sisteme girebilecek. Düzenleme 8 Eylül 1999 öncesini kapsadığı için Eylül 2024'e kadar tüm EYT'liler sigortalılık süresini doldurmuş olacak.

Son dakika | EYT dosyası Başkan Erdoğan’ın masasında; Düzenlemede kişiye özel detayı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakını Vedat Bilgin'in ifadesiyle "ihtimal dâhilinde olan" ve bugüne kadar "48-50, 50-52" olarak kulislere yansıyan yaş sınırının gelmesi durumunda ilk etapta yaklaşık 950 bin kişi, diğer yarısı da 2024 yılında emekli olacak. Bu sayı Ocak 2023 sonuna kadar 1 milyona yaklaşacak.

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Son dakika | EYT dosyası Başkan Erdoğan’ın masasında; Düzenlemede kişiye özel detayı

SİGORTA KOLLARI AYIRIMI YOK

EYT'de SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı'nı içeren sigorta kolları ayırımı olmayacak. EYT kapsamında emekli olacaklar mevcut uygulamada olduğu gibi son işyerlerinden oradaki çalışma süresi için kıdem tazminatı alacak.

Son dakika | EYT dosyası Başkan Erdoğan’ın masasında; Düzenlemede kişiye özel detayı

Her bir çalışma yılı için çalışana 30 günlük (brüt) ücreti tutarında kıdem ödenecek.

Son dakika | EYT dosyası Başkan Erdoğan’ın masasında; Düzenlemede kişiye özel detayı

EMEKLİ AYLIĞI KİŞİYE ÖZEL OLACAK

EYT düzenlemesi nasıl çıkarsa çıksın emekli aylığının miktarı kişiye özel olacak. Başvuru yapıldığında üç dönem için ayrı ayrı "tam aylık" hesabı yapılacak. Ardından her bir dönemdeki çalışma süresi toplam prim gününe bölünerek o dönem için "kısmi aylık" tutarı belirlenecek. Üç dönemin kısmi aylığı toplanarak emekli aylığı bağlanacak.

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