Giriş Tarihi: 05.12.2022 07:05
Güncelleme Tarihi: 05.12.2022
07:05
Son dakika | EYT için günler kaldı; Emeklilik için müracaat tarihi, tazminat ve avans detayı
Son dakika EYT haberleri: EYT yasası ocakta yürürlüğe girecek ve emeklilik müracaatları başlayacak. Takip edilen aydan itibaren iki aylık birden yatacak. Emekliliğe müracaatta aylık avans olarak da alınabilecek. İşte sayılı günler kala emeklilikte yaşa takılanların merak ettiği detaylara dair SABAH'ın EYT taslağından ulaştığı son dakika bilgileri