Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika | EYT için günler kaldı; Emeklilik için müracaat tarihi, tazminat ve avans detayı
Giriş Tarihi: 05.12.2022 07:05 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 07:05

Son dakika | EYT için günler kaldı; Emeklilik için müracaat tarihi, tazminat ve avans detayı

Son dakika EYT haberleri: EYT yasası ocakta yürürlüğe girecek ve emeklilik müracaatları başlayacak. Takip edilen aydan itibaren iki aylık birden yatacak. Emekliliğe müracaatta aylık avans olarak da alınabilecek. İşte sayılı günler kala emeklilikte yaşa takılanların merak ettiği detaylara dair SABAH'ın EYT taslağından ulaştığı son dakika bilgileri

HAZAL ATEŞ
Son dakika | EYT için günler kaldı; Emeklilik için müracaat tarihi, tazminat ve avans detayı

Son dakika EYT haberleri: Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi bu hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak, yasa Ocak'ta yürürlüğe girecek ve emeklilik müracaatları başlayacak. Takip edilen aydan itibaren iki aylık birden yatacak. Emekliliğe müracaatta aylık avans olarak da alınabilecek.

Son dakika | EYT için günler kaldı; Emeklilik için müracaat tarihi, tazminat ve avans detayı

Emekli aylığı memur, işçi, kendi hesabına çalışanlar için farklı hesaplanıyor. Yüksek kazanç üstünden fazla prim ödeyenin emekli aylığı yüksek oluyor. Prim gün sayısının fazla olması, uzun yıllar çalışıyor olmak yüksek emekli maaşı için yeterli değil. Emekli aylığını yükseltmek için birçok yol bulunuyor. Kazancın bordroda eksiksiz gösterilmesi önem taşırken, asgari ücretin 7.5 katına kadar kazançlar için prim yatırılabiliyor. EYT kapsamında emekli olup çalışmaya devam edecekler e-devlet üzerinden emekli olunabilir yazısını alabilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | EYT için günler kaldı; Emeklilik için müracaat tarihi, tazminat ve avans detayı

OTOMATİK TAZMİNAT HAKKI

"Kod 08" ile işten çıkış yapılmasıyla kıdem tazminatı hakkı otomatik olarak doğacak. EYT konusunda yöneltilen bazı soruların yanıtları şöyle:

Son dakika | EYT için günler kaldı; Emeklilik için müracaat tarihi, tazminat ve avans detayı

EYT kapsamında borçlanma ile emekli aylığımı artırabilir miyim?

Borçlanmalar yılı, günü doldurmak, maaş endeksini yükseltmek için kullanılıyor. SGK kanunlarına göre borçlanmalar (kamu çalışanları hariç) çalışılan tarihten önceyse erken emekliliğe fırsat sunuyor. Borçlanmalar asgari ücrete bağlı olduğu için artacak. Borçlanma e-devlet üzerinden de yapılabilir. Asgari ücrette yeni tarifeyle birlikte 1 Ocak 2022 itibariyle doğum, yurtdışı ve askerlik borçlanmasının maliyeti de artıyor.

Son dakika | EYT için günler kaldı; Emeklilik için müracaat tarihi, tazminat ve avans detayı

Sigorta başlangıcını, prim gün sayısını öne çekerek erken emekli olacakların maliyet artışından etkilenmemesi için aylık süresi bulunuyor. Çalışırken doğum, askerlik başta olmak üzere hizmet borçlanmasına gitmek maliyeti düşürüyor. Ücret geliri elde edenler hizmet borçlanması için ödedikleri prim gelir vergisine esas kazançlarından düşülüyor.

SON DAKİKA