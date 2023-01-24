SON DAKİKA! EYT ilk maaş ne zaman? Bakan Bilgin’den yeni EYT düzenlemesi mesajı: Tarih vererek açıkladı

"EYT ile ilgili 9 Eylül 1999 tarihinin geriye doğru esnetilmesi mümkün olur mu?" sorusunu cevaplayan Bilgin, "Olmaz, çünkü EYT dediğimiz şey, 8 Eylül'de geçerli olan yasanın değiştirilerek yaş şartı konulması. Dolayısıyla bu tarihte çalışan olması lazım ki o yaşa takılsın." diye konuştu.