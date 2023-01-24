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Haberler Galeri SON DAKİKA! EYT ilk maaş ne zaman? Bakan Bilgin'den yeni EYT düzenlemesi mesajı: Tarih vererek açıkladı
Giriş Tarihi: 24.01.2023 23:25 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 23:26

SON DAKİKA! EYT ilk maaş ne zaman? Bakan Bilgin'den yeni EYT düzenlemesi mesajı: Tarih vererek açıkladı

Son dakika haberi: 'EYT'de ilk maaş ne zaman?' sorusu merak edilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den EYT düzenlemesi ile ilgili yeni açıklamalar geldi. Bakan Bilgin meclisi işaret ederek tarih verdi. İşte detaylar...

SON DAKİKA! EYT ilk maaş ne zaman? Bakan Bilgin’den yeni EYT düzenlemesi mesajı: Tarih vererek açıkladı

Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanların (EYT), ilk maaşlarını 1 Mart'ta almalarına imkan sağlayacak bir düzenlemenin Meclis'ten çıkacağını düşündüğünü söyledi. EYT düzenlemesi ile yaş şartının kaldırıldığına dikkat çeken Bilgin, stajyer ve çıraklar konusunda da konuştu.

SON DAKİKA! EYT ilk maaş ne zaman? Bakan Bilgin’den yeni EYT düzenlemesi mesajı: Tarih vererek açıkladı

Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ genel başkanları ile bir araya geldiklerini hatırlatan Bilgin, "Onların sürecin kısa sürmesi konusunda bir arzuları var. Biz de aynı kanaatteyiz, uzatmanın anlamı yok." dedi.

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SON DAKİKA! EYT ilk maaş ne zaman? Bakan Bilgin’den yeni EYT düzenlemesi mesajı: Tarih vererek açıkladı

Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin soru üzerine, "EYT'lilerin martın 1'inde ilk maaşlarını alabilecekleri bir düzenleme Meclis'ten çıkacak diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

SON DAKİKA! EYT ilk maaş ne zaman? Bakan Bilgin’den yeni EYT düzenlemesi mesajı: Tarih vererek açıkladı

"EYT ile ilgili 9 Eylül 1999 tarihinin geriye doğru esnetilmesi mümkün olur mu?" sorusunu cevaplayan Bilgin, "Olmaz, çünkü EYT dediğimiz şey, 8 Eylül'de geçerli olan yasanın değiştirilerek yaş şartı konulması. Dolayısıyla bu tarihte çalışan olması lazım ki o yaşa takılsın." diye konuştu.

SON DAKİKA! EYT ilk maaş ne zaman? Bakan Bilgin’den yeni EYT düzenlemesi mesajı: Tarih vererek açıkladı

EYT konusunda stajyer ve çırakların durumuna ilişkin soru üzerine Bilgin, emeklilik için "prim gün sayısı", "yıl sayısı" ve "yaş" şartlarının bulunduğunu hatırlattı.

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