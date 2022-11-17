Giriş Tarihi: 17.11.2022 06:41
Güncelleme Tarihi: 17.11.2022
06:41
Son dakika | EYT ne zaman geliyor? Kimleri kapsıyor? İşte Emeklilik şartları
Son dakika EYT haberleri: Milyonların beklediği EYT yasası 2023'te yürürlüğe girecek. EYT düzenlemesinin ocakta başlamasının ardından başvuru süreci işlemeye başlayacak ve Ocak ayının sonuna kadar yapılacak başvurularda maaş hesaplamaları da 1 Şubat itibarıyla gerçekleşecek. Peki EYT ne zaman açıklanacak, Emeklilikte yaşa takılanlar için yaş ve prim şartları ne olacak? İşte SABAH'ın ulaştığı tüm detaylar