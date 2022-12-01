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Haberler Galeri Son dakika | EYT taslağında emeklilik için büyük kolaylık; Son söz Başkan Erdoğan'da
Giriş Tarihi: 01.12.2022 07:24 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 07:24

Son dakika | EYT taslağında emeklilik için büyük kolaylık; Son söz Başkan Erdoğan'da

Son dakika EYT haberleri: Emeklilikte Yaşa Takılanlar hakkındaki düzenlemede son söz Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da. EYT taslağı son haliyle Başkan Erdoğan'a sunulma aşamasına gelirken düzenleme detaylarında EYT'liler için büyük kolaylıklar dikkat çekti. Ayrıca emeklilik için başvurular e-devletten yapılacak. Primde eksik günler ödenebilecek. Yaşlılık toptan ödemesi ile prim kazanılabilecek ve kıdemde mutabakata dayalı taksitlendirme imkânı

HAZAL ATEŞ
Son dakika | EYT taslağında emeklilik için büyük kolaylık; Son söz Başkan Erdoğan’da

Son dakika EYT haberleri: vatandaşın beklediği EYT yasa taslağının gelecek hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması, ardından da Meclis'e sevk edilmesi planlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin koordinasyonunda emeklilik işlemlerinin hızlı şekilde tamamlanması için fiziki ve teknik altyapı hazırlıkları yapılıyor. Emeklilik başvuruları e-devlet üzerinden yapılabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu merkezlerinde kuyruk bekleyerek, yazılı başvuruda bulunmaya gerek kalmayacak.

EYT düzenlemesinde hem başvuru hem de emeklilik aşamasında prim, borçlanma ve yaşlılık ile ilgili çok sayıda kolaylık dikkat çekti.

Son dakika | EYT taslağında emeklilik için büyük kolaylık; Son söz Başkan Erdoğan’da

EYT ve sözleşmeliye kadroda bazı soruların yanıtları şöyle:

1- EYT YASA TEKLİFİ MECLİS'E NE ZAMAN GELECEK?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Meclis takvimini aralık ayında yapma planlarının olduğunu dile getirdi. Meclis takvimine göre 5-16 Aralık tarihleri arasında bütçe görüşmeleri yapılacak. Bu tarihler arasında yasa teklifinin gündeme alınması beklenmiyor, ancak 16 Aralık sonrası Meclis'e gelmesi ve ocak ayı başında düzenlemenin yasalaşması bekleniyor.

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Son dakika | EYT taslağında emeklilik için büyük kolaylık; Son söz Başkan Erdoğan’da

2- GÜN BOŞLUĞU OLAN HİZMET BORÇLANMASI YAPABİLİR Mİ?

Gün boşluğu olup 5000 günü dolmayan sigortalılar 5510 sayılı Kanunda yer alan sürelerin bulunması durumunda hizmet borçlanmasında bulunabilecek. Ücretsiz doğum, analık izni, yedek astsubay okulunda geçen süreler, eski Emekli Sandığı kapsamındakilerin aylıksız izin süreleri, avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri bu kapsamda yer alıyor.

Son dakika | EYT taslağında emeklilik için büyük kolaylık; Son söz Başkan Erdoğan’da

3- KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR EYT'DEN YARARLANABİLRİ Mİ?

1 Ekim 2008'den sonra olmak üzere 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreler için hizmet borçlanmasına gidilebilir.

Son dakika | EYT taslağında emeklilik için büyük kolaylık; Son söz Başkan Erdoğan’da

ÖĞRETİM İÇİN GEÇİRİLEN SÜRE

Yurt dışında resmî öğrenci olarak geçirilen öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı da bu kapsamda değerlendiriliyor. Yaşlılık toptan ödemesi ve yaşlılık toptan ödemesinin ihyası ile de prim günü kazanılabilir.

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