Giriş Tarihi: 01.12.2022 07:24
Güncelleme Tarihi: 01.12.2022
07:24
Son dakika | EYT taslağında emeklilik için büyük kolaylık; Son söz Başkan Erdoğan'da
Son dakika EYT haberleri: Emeklilikte Yaşa Takılanlar hakkındaki düzenlemede son söz Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da. EYT taslağı son haliyle Başkan Erdoğan'a sunulma aşamasına gelirken düzenleme detaylarında EYT'liler için büyük kolaylıklar dikkat çekti. Ayrıca emeklilik için başvurular e-devletten yapılacak. Primde eksik günler ödenebilecek. Yaşlılık toptan ödemesi ile prim kazanılabilecek ve kıdemde mutabakata dayalı taksitlendirme imkânı