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Haberler Galeri Son Dakika: EYT ve 3600 ek gösterge son durum 2021! Erdoğan’dan müjde var! Bu yıl EYT ve 3600 ek gösterge çıkacak mı?
Giriş Tarihi: 24.11.2021 14:18 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 14:18

Son Dakika: EYT ve 3600 ek gösterge son durum 2021! Erdoğan’dan müjde var! Bu yıl EYT ve 3600 ek gösterge çıkacak mı?

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT ve 3600 ek gösterge hakkında son durumu bildirdi ve müjdeyi duyurdu. EYT yasası ve 3600 ek gösterge milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar "2021 EYT ne zaman çıkacak, bu yıl çıkar mı?" diye araştırırken bu yıl 3600 ek gösterge çıkacak mı sorusu da gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemden düşmeyen bu iki konu hakkında yaptığı açıklamalarla noktayı koydu. İşte Başkan Erdoğan'ın müjdesi ve son dakika haberleri.

Son Dakika: EYT ve 3600 ek gösterge son durum 2021! Erdoğan’dan müjde var! Bu yıl EYT ve 3600 ek gösterge çıkacak mı?

EYT'liler ve 3600 ek gösterge bekleyen meslek grupları konuyla ilgili son dakika gelişmelerini takip ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu iki konu hakkında yaptığı son açıklamalar milyonlarca vatandaşı heyecanlandırdı. Bu yıl EYT çıkar mı, 3600 ek gösterge çıkacak mı gibi soruların yanıtı Erdoğan'ın açıklamasıyla yanıt buldu.

İşte 2021 EYT ve 3600 ek gösterge son durum ve Erdoğan'ın açıklamaları!

Son Dakika: EYT ve 3600 ek gösterge son durum 2021! Erdoğan’dan müjde var! Bu yıl EYT ve 3600 ek gösterge çıkacak mı?

SON DAKİKA | 3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergenin meclise sunulacağı tarihi açıkladı. Bilgin, "Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bir diğer mesele de 3600 Ek Gösterge meselesidir. Bu çalışmayı Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonlandırmak için çalışıyoruz. İnşallah ocak ayında TBMM'ye getireceğiz." dedi.

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Son Dakika: EYT ve 3600 ek gösterge son durum 2021! Erdoğan’dan müjde var! Bu yıl EYT ve 3600 ek gösterge çıkacak mı?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDEYİ DUYURDU!

Öte yandan 3600 ek gösterge konusu ile ilgili de daha önce açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla yeniden gündeme gelen memurlara 3600 ek gösterge verilmesi çalışması, memurların emekli ikramiye ve emekli aylıklarını arttıracak.

Son Dakika: EYT ve 3600 ek gösterge son durum 2021! Erdoğan’dan müjde var! Bu yıl EYT ve 3600 ek gösterge çıkacak mı?

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ek göstergenin kapsamı ve maliyeti konusunda bakanlık bünyesinde çalıştıklarını söyledi. Bir sonraki adımda sendikalarla birlikte ortak çalışma yürütülecek. Bu hafta yapılması beklenen Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında da konunun değerlendirilmesi bekleniyor.

Edinilen son dakika haberlerine göre Teknik çalışmalar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte yürütülüyor. Kapsamın eşitlik ve adalet ilkesi gözetilerek belirlenmesi, düzenlemenin 2022'de yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Yeni düzenlemeyle 2200 altı, 2200 ve 3000 ek gösterge üzerinden hesaplanan ücretlere tabi meslek grupları genişleyecek.

Son Dakika: EYT ve 3600 ek gösterge son durum 2021! Erdoğan’dan müjde var! Bu yıl EYT ve 3600 ek gösterge çıkacak mı?

EYT YASASI ÇIKACAK MI? BAKANLIKTAN AÇIKLAMA!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacının oluştuğu belirtilerek "Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur.

Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

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