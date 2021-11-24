Son Dakika: EYT ve 3600 ek gösterge son durum 2021! Erdoğan’dan müjde var! Bu yıl EYT ve 3600 ek gösterge çıkacak mı?

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ek göstergenin kapsamı ve maliyeti konusunda bakanlık bünyesinde çalıştıklarını söyledi. Bir sonraki adımda sendikalarla birlikte ortak çalışma yürütülecek. Bu hafta yapılması beklenen Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında da konunun değerlendirilmesi bekleniyor.

Edinilen son dakika haberlerine göre Teknik çalışmalar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte yürütülüyor. Kapsamın eşitlik ve adalet ilkesi gözetilerek belirlenmesi, düzenlemenin 2022'de yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Yeni düzenlemeyle 2200 altı, 2200 ve 3000 ek gösterge üzerinden hesaplanan ücretlere tabi meslek grupları genişleyecek.