Son Dakika: EYT ve 3600 ek gösterge son durum 2021! Erdoğan’dan müjde var! Bu yıl EYT ve 3600 ek gösterge çıkacak mı?

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT ve 3600 ek gösterge hakkında son durumu bildirdi ve müjdeyi duyurdu. EYT yasası ve 3600 ek gösterge milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar "2021 EYT ne zaman çıkacak, bu yıl çıkar mı?" diye araştırırken bu yıl 3600 ek gösterge çıkacak mı sorusu da gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemden düşmeyen bu iki konu hakkında yaptığı açıklamalarla noktayı koydu. İşte Başkan Erdoğan'ın müjdesi ve son dakika haberleri.