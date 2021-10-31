Giriş Tarihi: 31.10.2021 10:03Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 10:03
SON DAKİKA | EYT yasası çıkıyor mu, son durum nedir? İşte EYT düzenlemesinde öne çıkan 5 model
Emeklilikte Yaşa Takılanlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası internet üzerinden konu hakkında son dakikaEYT araştırmalarını hızlandırdı. 'EYT yasası ne zaman çıkacak? 'EYT yasası çıkıyor mu?' sorularının yanıtlarını arayan sigortalılar ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışma yapacak. EYT konusunda Almanya ve Finlandiya modeli olmak üzere 5 farklı sistem öne çıkıyor. İşte detaylar!