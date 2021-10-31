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Giriş Tarihi: 31.10.2021 10:03 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 10:03

SON DAKİKA | EYT yasası çıkıyor mu, son durum nedir? İşte EYT düzenlemesinde öne çıkan 5 model

Emeklilikte Yaşa Takılanlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası internet üzerinden konu hakkında son dakika EYT araştırmalarını hızlandırdı. 'EYT yasası ne zaman çıkacak? 'EYT yasası çıkıyor mu?' sorularının yanıtlarını arayan sigortalılar ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışma yapacak. EYT konusunda Almanya ve Finlandiya modeli olmak üzere 5 farklı sistem öne çıkıyor. İşte detaylar!

FARUK ERDEM
SON DAKİKA | EYT yasası çıkıyor mu, son durum nedir? İşte EYT düzenlemesinde öne çıkan 5 model

Son dakika haberi... Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ekonomide sıcak gündem başlığı oldu. Milyonlarca kişinin gözü EYT haberlerine çevrildi. Bu konuda ne yapılabileceğine, maliyetlere bakılacak. Hazırlanan öneri Başkan Erdoğan'a sunulacak. Son kararı Erdoğan verecek. Peki EYT'de hangi modeller öne çıkıyor? Diğer ülkelerde sistemler nasıl? İşte ayrıntılar...


SON DAKİKA | EYT yasası çıkıyor mu, son durum nedir? İşte EYT düzenlemesinde öne çıkan 5 model

Erken emeklilik meselesi çok kapsamlı bir çalışma gerektiren bir konu. İçinde hem SSK'lılar hem Bağkurlular hem de memur olanlar var. Herkesin çalışma koşulları ve yaşları farklı. Herkes için farklı bir çalışma yapılacak. Fakat bu çok zor bir çalışma olacak.

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SON DAKİKA | EYT yasası çıkıyor mu, son durum nedir? İşte EYT düzenlemesinde öne çıkan 5 model

HANGİ FORMÜLLER VAR

Bu talepler üzerine yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalışmalar yapılan EYT konusunda 5 ayrı formül ortaya çıkmıştı. Ancak bu konunun sadece idari boyutu olmayıp mali boyutu da bulunduğu için ortaya çıkacak bütçe yükü de çalışmalarda dikkate alınıyor. Çünkü yapılan bazı çalışmalarda aynı anda 500 binden fazla kişinin emekli olabileceği bunun da mali bir boyutunun da olduğu hesaplanıyor. Bu yüzden formüllerde mali boyut da öne çıkıyor.

SON DAKİKA | EYT yasası çıkıyor mu, son durum nedir? İşte EYT düzenlemesinde öne çıkan 5 model

BİRİNCİ FORMÜL FORMUL KISMİ EMEKLİLİK: 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 10 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor. Buna kısmi emeklilik deniliyor. Böylece 3600 günü tamamlayanlar kadınsa 50 erkekse 55 yaşını da doldurmak şartıyla emekli solabiliyorlar. Emeklilik yaşını 3600 günü ya da 50-55 yaş şartını tamamladığı tarih belirliyor. Ancak EYT kapsamında 3600 günü olanlar için kadınsa 50 erkekse 55 yaşını tamamlayanların emekli edilmeleri bir formül olarak duruyor.

SON DAKİKA | EYT yasası çıkıyor mu, son durum nedir? İşte EYT düzenlemesinde öne çıkan 5 model

İKİNCİ FORMÜL SÜRENİN TAMAMLANMASI: Bu formülde ise 99 öncesindeki emeklilik şartları dikkate alınıyor. Yani kadınlarda 20 yıllık (7200 gün) erkeklerde ise 25 yıllık (9 bin gün) sigortalılık süresini tamamlayanların yaş şartına bakılmadan emekli olması durumu ortaya çıkıyor. 2021 yılından 25 yıl geriye gittiğimizde 1996 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar bu kapsama giriyor. Yasa çıktığında geriye doğru 25 yıl gidilerek erkek hak sahipleri bulunmuş olacak. kadınlarda ise geriye doğru 20 yıl gidilecek . Bugün için 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş kadınlar için bu süre dolmuş durumda.

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