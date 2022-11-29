Son dakika | EYT’de düğüm çözüldü; Emeklilikte başvuru için kritik tarihler

PRİMDE ÜÇ HARFE DİKKAT!

Primlerde "k, ş, s" harfleri ciddi bir problem yaratıyor. Bu harfler, "Kontrollü, şüpheli, sahte ve paravan işyeri" anlamına geliyor. Sahte şirketler primleri Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödemeyince bu sigortalar iptal ediliyor. Emekliliğe hak kazanılsa bile sahte sigortalı olarak yapılan bildirimlere ait hizmetler siliniyor.