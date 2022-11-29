Giriş Tarihi: 29.11.2022 06:59
Güncelleme Tarihi: 29.11.2022
06:59
Son dakika | EYT'de düğüm çözüldü; Emeklilikte başvuru için kritik tarihler
Son dakika EYT haberleri: SSK, Bağ-Kur kapsamındakiler için sigortalı girişten önceki borçlanmaların niteliği ne olursa olsun hizmet borçlanması başlangıç tarihini geriye çekecek. Maliyetin yüksek olmaması için aralıkta borçlanma için başvuruda bulunulmalı. İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlanan EYT yasa taslağının Kabine gündemine gelmesiyle belirginleşen son dakika detayları...