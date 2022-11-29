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Haberler Galeri Son dakika | EYT'de düğüm çözüldü; Emeklilikte başvuru için kritik tarihler
Giriş Tarihi: 29.11.2022 06:59 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 06:59

Son dakika | EYT'de düğüm çözüldü; Emeklilikte başvuru için kritik tarihler

Son dakika EYT haberleri: SSK, Bağ-Kur kapsamındakiler için sigortalı girişten önceki borçlanmaların niteliği ne olursa olsun hizmet borçlanması başlangıç tarihini geriye çekecek. Maliyetin yüksek olmaması için aralıkta borçlanma için başvuruda bulunulmalı. İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlanan EYT yasa taslağının Kabine gündemine gelmesiyle belirginleşen son dakika detayları...

HAZAL ATEŞ
Son dakika | EYT’de düğüm çözüldü; Emeklilikte başvuru için kritik tarihler

EYT düzenlemesinde son dakika haberleri: Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını gelecek hafta yapacak. Yeni yılda 3.500 lira olan en düşük emekli aylığı artacak, asgari ücret ölçü olacak, 3600 ek gösterge farkı maaşlara eklenecek.

Son dakika | EYT’de düğüm çözüldü; Emeklilikte başvuru için kritik tarihler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlanan EYT yasa taslağının kimleri kapsayacağı, borçlanma, yaş kriterine ilişkin ayrıntılar Kabine gündemine geldi. EYT'yi bekleyenler yaşını hesaplıyor, gününü sayıyor, ya da borç yapılandırması için araştırma yapmaya devam ediyor.

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Son dakika | EYT’de düğüm çözüldü; Emeklilikte başvuru için kritik tarihler

Hizmet dökümlerinin dikkatli incelenerek, primlerde eksiklik, çizelgede başkalarına ait isim olup olmadığına bakılması hayati önem taşıyor.



Son dakika | EYT’de düğüm çözüldü; Emeklilikte başvuru için kritik tarihler

PRİMDE ÜÇ HARFE DİKKAT!

Primlerde "k, ş, s" harfleri ciddi bir problem yaratıyor. Bu harfler, "Kontrollü, şüpheli, sahte ve paravan işyeri" anlamına geliyor. Sahte şirketler primleri Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödemeyince bu sigortalar iptal ediliyor. Emekliliğe hak kazanılsa bile sahte sigortalı olarak yapılan bildirimlere ait hizmetler siliniyor.

Son dakika | EYT’de düğüm çözüldü; Emeklilikte başvuru için kritik tarihler

HİZMET DÖKÜMÜNDE GÜN HESABI

Hizmet dökümünü incelerken Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ay olarak 30 gün, yıl olarak da 360 günü esas aldığını unutmamak gerekiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bir televizyon kanalında borçlanmanın işe başlangıç tarihini geriye çekmeyeceğine değerlendirmesi kafaları karıştırmıştı.

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