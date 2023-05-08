Son dakika | EYT’lilere emekli ikramiyesi müjdesi: Saatler kaldı

Son dakika EYT bayram ikramiyesi haberleri: Emekliye bayram ikramiyesi yeni düzenlemeyle yüzde 82 artışla 2 bin liraya çıkarıldı. Emekliler hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda 2.000'er lira ikramiye alacak. Bu düzenlemeden dul, yetim ve EYT kapsamında emekli olacaklar da dâhil olmak üzere 15.6 milyon emekli yararlanıyor. Emeklilerin bayramlarını rahat geçirmeleri için 2018'den bugüne kadar 114 milyar lira bayram ikramiyesi ödendi.