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Haberler Galeri Son dakika | EYT'lilere emekli ikramiyesi müjdesi: Saatler kaldı
Giriş Tarihi: 08.05.2023 07:11 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 07:11

Son dakika | EYT'lilere emekli ikramiyesi müjdesi: Saatler kaldı

Son dakika EYT emekli ikramiye haberleri: EYT'lilerle ilgili önemli gelişmenin detayları SABAH'ta. Sosyal Güvenlik Kurumu, emekli maaşı bağlama işlemleri nisan ayında tamamlanan ve Ramazan Bayramı ikramiyesi alamayanlara müjdeyi verdi. Nisanda gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan, aylık başlangıç tarihi 30 Nisan'dan önce olanların bayram ikramiyeleri yarın ödenecek. Kurban Bayramı ikramiyeleri de bayramın başlayacağı 28 Haziran tarihinden önce yatacak.

HAZAL ATEŞ
Son dakika | EYT’lilere emekli ikramiyesi müjdesi: Saatler kaldı

Son dakika EYT bayram ikramiyesi haberleri: Emekliye bayram ikramiyesi yeni düzenlemeyle yüzde 82 artışla 2 bin liraya çıkarıldı. Emekliler hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda 2.000'er lira ikramiye alacak. Bu düzenlemeden dul, yetim ve EYT kapsamında emekli olacaklar da dâhil olmak üzere 15.6 milyon emekli yararlanıyor. Emeklilerin bayramlarını rahat geçirmeleri için 2018'den bugüne kadar 114 milyar lira bayram ikramiyesi ödendi.

Son dakika | EYT’lilere emekli ikramiyesi müjdesi: Saatler kaldı

SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, EYT kapsamında gelir ve aylık ödemesi yapılanlara bayramın içinde bulunduğu ayda aylık, gelir alma şartıyla Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye ödendiği anımsatıldı. Açıklamada, "Mart ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemleri tamamlananların Ramazan Bayramı ikramiyeleri 14-19 Nisan 2023 tarih aralığında ödendi.

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Son dakika | EYT’lilere emekli ikramiyesi müjdesi: Saatler kaldı

Nisan ayı içinde gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan, aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan sigortalı ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 9 Mayıs 2023 tarihinde ödenecek" denildi.

Son dakika | EYT’lilere emekli ikramiyesi müjdesi: Saatler kaldı

DUL VE YETİMLER DE ALIYOR

Dul ve yetim aylığı alanlar hem en düşük emekli aylığı hem de bayram ikramiyesinden hisseleri oranında yararlanacak. Örneğin ölen kocasından yüzde 75 oranında 4 bin 125 lira aylık alan yeni zamla birlikte 5625 lira alacak.

Son dakika | EYT’lilere emekli ikramiyesi müjdesi: Saatler kaldı

Yine aynı örnekten yola çıkarsak bugün 5500 lira olan en düşük aylıktan babasından yüzde 25 oranında aylık alanlara 1375 lira yerine 1855 lira yatacak. Bayram ikramiyeleri de hisseleri oranında yatacak. Eşi vefat eden 2 bin liralık bayram ikramiyesinin yüzde 75'i olan 1500 lirayı alacak.

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