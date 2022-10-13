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Haberler Galeri Son dakika | EYT'nin kapsayacağı kişiler belli oldu! Çalışanlar ve dar gelirliler için 3 önemli EYT gelişmesi
Giriş Tarihi: 13.10.2022 07:02 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022 07:02

Son dakika | EYT'nin kapsayacağı kişiler belli oldu! Çalışanlar ve dar gelirliler için 3 önemli EYT gelişmesi

Son dakika EYT haberleri: Çalışmalarında sona yaklaşılan EYT düzenlemesine göre çalışanlar ve dar gelirliler ile ilgili 3 önemli gelişme söz konusu olacak. İlk etapta 1.5 milyon kişi emekli olacak. 1999 yılından önce işe başlayan, 25 yılını dolduran erkeklerle, 20 yılını dolduran kadınlar yaş koşulu aranmaksızın emekli olabilecek

ZÜBEYDE YALÇIN
Son dakika | EYT’nin kapsayacağı kişiler belli oldu! Çalışanlar ve dar gelirliler için 3 önemli EYT gelişmesi

Son dakika EYT haberleri: EYT düzenlemesinde çalışmalarda son aşamaya gelindi. Emeklilikte yaş bekleyenler için yapılan değişikliğe göre öncelikle 1.5 milyon kişi emekli olacak. 1999 yılı öncesinde işe başlayan, 25 yılını dolduran erkeklerle, 20 yılını dolduran kadınlar yaş koşulu aranmaksızın emekli olabilecek.

İşte EYT düzenlemesi ve kapsamıyla ilgili SABAH'ın ulaştığı son dakika bilgileri:

Son dakika | EYT’nin kapsayacağı kişiler belli oldu! Çalışanlar ve dar gelirliler için 3 önemli EYT gelişmesi

SON DAKİKA | EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNDE OLACAK

Çalışanlar ve dar gelirliler ile ilgili üç önemli düzenleme önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek. Bunlar içinde yer alan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yapılan düzenlemede sona gelindi. Üzerinde durulan formüle göre ilk etapta 1.5 milyon EYT'linin emeklilik hakkı kazanacağı hesaplanıyor. En düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çekilmesi üzerinde de duruluyor.

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Son dakika | EYT’nin kapsayacağı kişiler belli oldu! Çalışanlar ve dar gelirliler için 3 önemli EYT gelişmesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, emekli, çalışan ve dar gelirlinin durumlarının düzeltilmesi için gelecek günlerde üç önemli düzenleme yapılması gündeme geldi.

İşte o düzenlemeler:

Son dakika | EYT’nin kapsayacağı kişiler belli oldu! Çalışanlar ve dar gelirliler için 3 önemli EYT gelişmesi

İLK ETAPTA 1.5 MİLYON KİŞİ: EYT'de sona yaklaşıldı. Üzerinde çalışılan düzenlemeye göre 1999 yılından önce işe başlayan, 25 yılını dolduran erkekler ile 20 yılını dolduran kadınlar yaş koşulu aranmaksızın emekli olabilecek.

Son dakika | EYT’nin kapsayacağı kişiler belli oldu! Çalışanlar ve dar gelirliler için 3 önemli EYT gelişmesi

EYT kapsamında yaklaşık 3-4 milyon kişi bulunuyor. Yapılacak düzenleme kapsamında ilk etapta yaklaşık 1.5 milyon kişinin emeklilik hakkı kazanacağı hesaplanıyor. Daha sonrada prim gün sayılarına göre bir kademelendirme yapılması gündeme alındı. Böylece geri kalan 2-3 milyon EYT'li de kademeli olarak emeklilik hakkı kazanmış olacak.

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