Son dakika | EYT’nin kapsayacağı kişiler belli oldu! Çalışanlar ve dar gelirliler için 3 önemli EYT gelişmesi

SON DAKİKA | EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNDE OLACAK

Çalışanlar ve dar gelirliler ile ilgili üç önemli düzenleme önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek. Bunlar içinde yer alan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yapılan düzenlemede sona gelindi. Üzerinde durulan formüle göre ilk etapta 1.5 milyon EYT'linin emeklilik hakkı kazanacağı hesaplanıyor. En düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çekilmesi üzerinde de duruluyor.

