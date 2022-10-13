Giriş Tarihi: 13.10.2022 07:02
Güncelleme Tarihi: 13.10.2022
07:02
Son dakika | EYT'nin kapsayacağı kişiler belli oldu! Çalışanlar ve dar gelirliler için 3 önemli EYT gelişmesi
Son dakika EYT haberleri: Çalışmalarında sona yaklaşılan EYT düzenlemesine göre çalışanlar ve dar gelirliler ile ilgili 3 önemli gelişme söz konusu olacak. İlk etapta 1.5 milyon kişi emekli olacak. 1999 yılından önce işe başlayan, 25 yılını dolduran erkeklerle, 20 yılını dolduran kadınlar yaş koşulu aranmaksızın emekli olabilecek