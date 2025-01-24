Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA! Faiz kararı sonrası mevduat faiz oranları güncellendi: Bankalar ne kadar mevduat faizi veriyor? 100 bin liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 24.01.2025 11:26 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 11:51

SON DAKİKA! Faiz kararı sonrası mevduat faiz oranları güncellendi: Bankalar ne kadar mevduat faizi veriyor? 100 bin liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu?

Merkez Bankası faiz kararını dün yapılan Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısının ardından açıkladı. TCMB, politika faizini yüzde 47,5'ten yüzde 45'e indirdi. Bankada parası olanlar mevduat faiz oranları için bankaların atacağı adımlara odaklandı. En yüksek mevduat faizi veren bankalar belli oldu? İşte tüm detaylar...

SON DAKİKA! Faiz kararı sonrası mevduat faiz oranları güncellendi: Bankalar ne kadar mevduat faizi veriyor? 100 bin liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu?

Merkez Bankası'nın politika faizinde yaptığı değişiklik ve PPK metninde yer alan ifadeler mevduat faiz oranları için beklentileri de değiştirdi. 100 bin liranın mevduat faiz getirisi belli oldu.

SON DAKİKA! Faiz kararı sonrası mevduat faiz oranları güncellendi: Bankalar ne kadar mevduat faizi veriyor? 100 bin liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu?

MEVDUAT FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

Faiz kararının açıklanmasının ardından 32 günlük vadeli mevduat faizleri yüzde 53 seviyelerinden yüzde 50'nin altına geriledi. Uzun vadeli faizler ise yüzde 38-40 aralığında değişiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA! Faiz kararı sonrası mevduat faiz oranları güncellendi: Bankalar ne kadar mevduat faizi veriyor? 100 bin liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu?

MERKEZ BANKASI METNİNDE ÖNEMLİ İFADELER

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45 seviyesine çekti. Merkez Bankası metninde dikkat çeken ifadeler ise şı şekilde sıralandı:

  • Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir.
  • Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.
SON DAKİKA! Faiz kararı sonrası mevduat faiz oranları güncellendi: Bankalar ne kadar mevduat faizi veriyor? 100 bin liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu?
  • Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir.
  • Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.
  • Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir.
SON DAKİKA! Faiz kararı sonrası mevduat faiz oranları güncellendi: Bankalar ne kadar mevduat faizi veriyor? 100 bin liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu?

Merkez Bankası verilerine göre bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları şu şekilde:

1 aya kadar vadede faiz yüzde 52,72
3 aya kadar vadede yüzde 54,98
6 aya kadar vadede yüzde 43,64
1 yıla kadar vadede yüzde 44,34
1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 31,88

SON DAKİKA