Giriş Tarihi: 24.01.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
11:51
SON DAKİKA! Faiz kararı sonrası mevduat faiz oranları güncellendi: Bankalar ne kadar mevduat faizi veriyor? 100 bin liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu?
Merkez Bankası faiz kararını dün yapılan Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısının ardından açıkladı. TCMB, politika faizini yüzde 47,5'ten yüzde 45'e indirdi. Bankada parası olanlar mevduat faiz oranları için bankaların atacağı adımlara odaklandı. En yüksek mevduat faizi veren bankalar belli oldu? İşte tüm detaylar...