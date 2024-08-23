Son dakika: Fed Başkanı Powell’dan faiz indirimi sinyali! “Artık hedefe çok daha yakınız”

"İSTİHDAMDA YAVAŞLAMA BEKLEMİYORUZ"

"Enflasyon hedefimize çok yaklaşmış durumda, yüzde 2 hedefimize ulaşacağımıza yönelik inancımız güçlendi." Diyen Powell, Piyasadaki yavaşlama normalleşmeyi gösteriyor. Şu anki faiz seviyesi bize yeteri kadar alanı sağlıyor. İstihdam piyasasında daha büyük bir yavaşlama beklemiyoruz." ifadelerini kullandı.