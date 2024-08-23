Giriş Tarihi: 23.08.2024 18:19
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
18:24
Son dakika: Fed Başkanı Powell’dan faiz indirimi sinyali! “Artık hedefe çok daha yakınız”
ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell, para politikasında düzenleme yapmanın zamanının geldiğini belirterek, koşulların biraz daha sıkılaştığını ve pandemi öncesi seviyelere doğru gelindiğini ifade etti. Enflasyonda hedefe yaklaştıklarını belirten Powell, "Enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler azaldı, istihdama yönelik aşağı yönlü riskler arttı." dedi.