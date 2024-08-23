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Haberler Galeri Son dakika: Fed Başkanı Powell’dan faiz indirimi sinyali! “Artık hedefe çok daha yakınız”
Giriş Tarihi: 23.08.2024 18:19 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 18:24

Son dakika: Fed Başkanı Powell’dan faiz indirimi sinyali! “Artık hedefe çok daha yakınız”

ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell, para politikasında düzenleme yapmanın zamanının geldiğini belirterek, koşulların biraz daha sıkılaştığını ve pandemi öncesi seviyelere doğru gelindiğini ifade etti. Enflasyonda hedefe yaklaştıklarını belirten Powell, "Enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler azaldı, istihdama yönelik aşağı yönlü riskler arttı." dedi.

Son dakika: Fed Başkanı Powell’dan faiz indirimi sinyali! Artık hedefe çok daha yakınız

Son dakika haberleri: ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in her yıl düzenli olarak düzenlediği Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Fed Başkanı Powell’dan faiz indirimi sinyali! Artık hedefe çok daha yakınız

"POLİTİKANIN DÜZENLENME ZAMANI GELDİ"

Para politikasında ayarlama yapmanın zamanının geldiğini belirten Powell, koşulların biraz daha sıkılaştığını ve pandemi öncesi seviyelere gelindiğini ifade etti.

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Son dakika: Fed Başkanı Powell’dan faiz indirimi sinyali! Artık hedefe çok daha yakınız

"İSTİHDAMDA YAVAŞLAMA BEKLEMİYORUZ"

"Enflasyon hedefimize çok yaklaşmış durumda, yüzde 2 hedefimize ulaşacağımıza yönelik inancımız güçlendi." Diyen Powell, Piyasadaki yavaşlama normalleşmeyi gösteriyor. Şu anki faiz seviyesi bize yeteri kadar alanı sağlıyor. İstihdam piyasasında daha büyük bir yavaşlama beklemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Fed Başkanı Powell’dan faiz indirimi sinyali! Artık hedefe çok daha yakınız

Enflasyonun önemli ölçüde düştüğünü kaydeden Powell, önümüzdeki verilerin faiz indiriminin hızını ve miktarını belirleyeceğini ifade etti.

Powell, "Enflasyon beklentileri çıpalanmış durumda, istihdam piyasasında çok fazla bozulma olmayacak. Dezenflasyon süreci sadece enflasyon beklentilerinin çıpalanmasıyla gerçekleşebilir. Talebin tekrardan mallardan hizmet tarafına geldiğini gözlemledik." dedi.

Son dakika: Fed Başkanı Powell’dan faiz indirimi sinyali! Artık hedefe çok daha yakınız

"ENFLASYONDA YUKARI YÖNLÜ RİSKLER AZALDI"

Powell ayrıca, enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler azaldığını ve istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığını söyledi..

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