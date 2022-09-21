Giriş Tarihi: 21.09.2022 13:15 Güncelleme Tarihi: 21.09.2022 13:58

SON DAKİKA: Fed faiz kararı bugün belli oluyor! Eylül 2022 Fed toplantısı ne zaman saat kaçta? Faiz kararı beklentisi netleşti

Son dakika haberi...Fed faiz kararı bugün açıklanıyor. Eylül 2022 Fed toplantısı sonrası tüm dünyanın gözü kulağı ABD'de olacak. Altın, döviz ve borsaları yakından ilgilendirmesi nedeniyle Fed faiz kararı beklentisi en çok merak edilenler arasına girerken milyonlarca kişi 'Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Fed toplantısı sonrası faiz kararı ne olacak?' sorularına yanıt arıyor. Tüm sert faiz artırımları ve sıkı para politikası adımlarına rağmen ABD'de enflasyon beklentilerin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Öte yandan Fed'in şahin adımlarının küresel tedarik sorunlarının yaşandığı döneme denk gelmesi küresel ekonomi üzerinde 'Resesyon' risklerini güçlendiriyor.