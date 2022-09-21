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Haberler Galeri SON DAKİKA: Fed faiz kararı bugün belli oluyor! Eylül 2022 Fed toplantısı ne zaman saat kaçta? Faiz kararı beklentisi netleşti
Giriş Tarihi: 21.09.2022 13:15 Güncelleme Tarihi: 21.09.2022 13:58

SON DAKİKA: Fed faiz kararı bugün belli oluyor! Eylül 2022 Fed toplantısı ne zaman saat kaçta? Faiz kararı beklentisi netleşti

Son dakika haberi...Fed faiz kararı bugün açıklanıyor. Eylül 2022 Fed toplantısı sonrası tüm dünyanın gözü kulağı ABD'de olacak. Altın, döviz ve borsaları yakından ilgilendirmesi nedeniyle Fed faiz kararı beklentisi en çok merak edilenler arasına girerken milyonlarca kişi 'Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Fed toplantısı sonrası faiz kararı ne olacak?' sorularına yanıt arıyor. Tüm sert faiz artırımları ve sıkı para politikası adımlarına rağmen ABD'de enflasyon beklentilerin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Öte yandan Fed'in şahin adımlarının küresel tedarik sorunlarının yaşandığı döneme denk gelmesi küresel ekonomi üzerinde 'Resesyon' risklerini güçlendiriyor.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
SON DAKİKA: Fed faiz kararı bugün belli oluyor! Eylül 2022 Fed toplantısı ne zaman saat kaçta? Faiz kararı beklentisi netleşti

Son dakika haberleri...2 gün süren Eylül ayı Fed toplantısı bugün sonuçlanıyor. Fed faiz kararı beklentisi için ekonomistlerden kafa karıştıran yorumlar geliyor. Bu durum piyasalarda 'Bekle gör' hareketini beraberinde getirirken, altın, döviz kurları başta olmak üzere küresel piyasalarda belirsizliği artırıyor. Fed kararı sonrası Jerome Powell'ın açıklamaları gelecek dönemin para politikasına ışık tutacağından dikkatle takip edilecek.

  • Fed faiz beklentisi ne oldu?
  • Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
  • Fed kararı ve açıklaması öncesi piyasalarda son durum
  • Fed toplantısı öncesi bilinmesi gerekenler...

İşte son dakika gelişmeleriyle beraber madde madde Fed faiz kararı öncesi bilinmesi gerekenler...

SON DAKİKA: Fed faiz kararı bugün belli oluyor! Eylül 2022 Fed toplantısı ne zaman saat kaçta? Faiz kararı beklentisi netleşti

TEMMUZ 2022 FED FAİZ KARARI 75 BAZ PUAN OLDU

ABD Merkez Bankası (Fed) Temmuz ayında 75 baz puan faiz artışı yaptı. Haziran ayında da 75 baz puan artış yapan dünya merkez bankalarının öncüsü Fed'in bu faiz artışı 1994 yılından beri en yüksek faiz artırımı olarak kayıtlara geçmişti.

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SON DAKİKA: Fed faiz kararı bugün belli oluyor! Eylül 2022 Fed toplantısı ne zaman saat kaçta? Faiz kararı beklentisi netleşti

Fed bundan önceki 2 toplantısında da 50 ve 25 baz puan faiz artırımı yapmıştı. Son 2 toplantıda yapılan 150 baz puanlık artış sonrası Fed'in faiz aralığı 2,25-2,50 olarak güncellendi.

SON DAKİKA: Fed faiz kararı bugün belli oluyor! Eylül 2022 Fed toplantısı ne zaman saat kaçta? Faiz kararı beklentisi netleşti

1980'LERİN BAŞINDAN BU YANA YAPILAN EN SERT FAİZ ARTIRIMLARI

Bu 150 baz puanlık faiz artırımı 1980'lerin başından bu yana yapılan en sıkı para politikası adımları olarak dikkat çekti. Faiz kararı oybirliği ile alındı. Faiz karar metninde Fed'in enflasyon risklerine karşı yüksek derecede dikkatli olduğu mesajı tekrarlandı.

SON DAKİKA: Fed faiz kararı bugün belli oluyor! Eylül 2022 Fed toplantısı ne zaman saat kaçta? Faiz kararı beklentisi netleşti

FED'E RAĞMEN ENFLASYON HIZ KESMİYOR

Fed'in para politikasında belirleyici olacak ABD enflasyon verisi açıklandı. Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de tüm sıkı para politikası ve faiz artırımlarına rağmen enflasyon Ağustos ayında hız kesmedi.

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