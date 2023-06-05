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Haberler Galeri Son dakika | Gözler asgari ücret, memur ve emekli maaşlarında! İşte maaş ve tedbirlerle yeni yol haritası
Giriş Tarihi: 05.06.2023 08:33 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 09:20

Son dakika | Gözler asgari ücret, memur ve emekli maaşlarında! İşte maaş ve tedbirlerle yeni yol haritası

Ekonomide yeni dönemin yol haritası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mehmet Şimşek tercihi ile şekillenmeye başlarken Bakan Şimşek'in açıklamalarıyla da kendini göstermeye başladı. Gözler önümüzdeki yasama sürecinde atılacak adımlar ve asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışlara çevrilmişken temel hedef toplumsal refahı yükseltmek. Bu kapsamda maaşlara yapılacak artış dışında ekonomide çok önemli adımlar yolda. Kurala dayalı ekonomi, uluslararası normlara uygunluk esas. Kurumsal kapasite ve kalite güçlenecek. Yüksek büyüme için mali disiplin korunacak. Enflasyon yeniden tek haneye düşecek. Eşgüdüm, güçlü bir koordinasyon sağlanacak.

HAZAL ATEŞ
Son dakika | Gözler asgari ücret, memur ve emekli maaşlarında! İşte maaş ve tedbirlerle yeni yol haritası

Son dakika haberler: Ekonomide dümene yeniden geçen Mehmet Şimşek ile yeni dönemin yol haritası yavaş yavaş belli olmaya başladı. Bu kapsamda öncelikle gözler asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamlarda. Sonrasında ise atılacak adımlar ve önlemlerle ilgili yol haritası daha da netleşmiş olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede tam yetkili Hazine ve Maliye Bakanı olan Mehmet Şimşek görevi devralarak 5 yıl sonra yeniden ekonominin dümenine geçti. "Şahsıma zorluklar ve yüksek beklentilerle dolu ağır bir görev verildiğini biliyorum. İnşallah hep birlikte bu süreçten alnımızın akıyla çıkacağız" diyerek bayrağı devralan Şimşek, rasyonel zemine dönmekten başka seçenek kalmadığını ifade etti. Bakan Şimşek, "Toplumsal refahı yükseltmek, kurala dayalı ekonomi, uluslararası normlara uygunluk, kurumsal kapasite, kalitenin güçlenmesi, lüksek büyüme için mali disiplin, tek haneli enflasyon, eşgüdüm, güçlü bir koordinasyon" olmak üzere 6 başlıkta ekonominin rotasını çizdi.

Son dakika | Gözler asgari ücret, memur ve emekli maaşlarında! İşte maaş ve tedbirlerle yeni yol haritası

TÖRENE ESKİ EKİBİ DE KATILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini Nureddin Nebati'den devralan Mehmet Şimşek ekonomiyle ilgili tüm koordinasyonu üstlenecek. Bakanlıktaki devir teslim törenine Bakan Şimşek'in daha önce birlikte çalıştığı bürokratlar, bakanlık çalışanları da katıldı. Bu dönemde yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta önemli kazanımlar elde edildiğini dile getiren Şimşek, gelecek döneme ilişkin hedeflerini de anlattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten tek haneli enflasyon mesajı | Video

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Son dakika | Gözler asgari ücret, memur ve emekli maaşlarında! İşte maaş ve tedbirlerle yeni yol haritası

Hükümetin temel hedefinin toplumsal refahı yükseltmek olduğunu vurgulayan Şimşek, "Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacak. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeceği kalmamıştır. Kurala dayalı, öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi, özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacak. Küresel zorlukların, jeopolitik gerginliklerin arttığı bir konjonktürde kurumsal kalite ve kapasitemizi güçlendirerek makro-finansal istikrarı önceliklendireceğiz" dedi.

Son dakika | Gözler asgari ücret, memur ve emekli maaşlarında! İşte maaş ve tedbirlerle yeni yol haritası

OVP ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK

Bakan Şimşek, vakit kaybetmeden orta vadeli program çalışmalarına başlayacaklarını belirterek, "Sürdürülebilir yüksek büyüme için mali disiplinin tesis edilmesi ve fiyat istikrarının sağlanması temel hedefimiz olacak. Orta vadede enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesi, her alanda öngörülebilirliğin artırılması, cari açığı azaltacak yapısal dönüşümün hızlandırılması ülkemiz için hayati önem taşımaktadır. Uygulanacak maliye politikası ve yapısal reformlarla, Merkez Bankamıza enflasyonla mücadelede destek olmak temel politikamız olacak" diye konuştu.

Son dakika | Gözler asgari ücret, memur ve emekli maaşlarında! İşte maaş ve tedbirlerle yeni yol haritası

Bakan Şimşek, bakanlıklar, kurumlarla güçlü koordinasyon ve eşgüdüm vurgusu yaparken, "Atacağımız her adım, aldığımız her karar Türkiye'ye duyulan güvenin artması, istikrarın güçlenmesi açısından önem taşıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde geceli gündüzlü çalışacağız. Pandemi, küresel finansal zorluklar ve depremle birlikte sadece ülkemiz değil tüm dünya zorlu bir imtihandan geçiyor. Sayın Bakan'ımıza bu yoğun süreçteki çalışmaları, gayretleri nedeniyle çok teşekkür ediyorum" değerlendirmesini yaptı.

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