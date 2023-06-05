Son dakika | Gözler asgari ücret, memur ve emekli maaşlarında! İşte maaş ve tedbirlerle yeni yol haritası

Ekonomide yeni dönemin yol haritası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mehmet Şimşek tercihi ile şekillenmeye başlarken Bakan Şimşek'in açıklamalarıyla da kendini göstermeye başladı. Gözler önümüzdeki yasama sürecinde atılacak adımlar ve asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışlara çevrilmişken temel hedef toplumsal refahı yükseltmek. Bu kapsamda maaşlara yapılacak artış dışında ekonomide çok önemli adımlar yolda. Kurala dayalı ekonomi, uluslararası normlara uygunluk esas. Kurumsal kapasite ve kalite güçlenecek. Yüksek büyüme için mali disiplin korunacak. Enflasyon yeniden tek haneye düşecek. Eşgüdüm, güçlü bir koordinasyon sağlanacak.