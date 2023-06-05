Son dakika | Gözler asgari ücret, memur ve emekli maaşlarında! İşte maaş ve tedbirlerle yeni yol haritası

Son dakika haberler: Ekonomide dümene yeniden geçen Mehmet Şimşek ile yeni dönemin yol haritası yavaş yavaş belli olmaya başladı. Bu kapsamda öncelikle gözler asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamlarda. Sonrasında ise atılacak adımlar ve önlemlerle ilgili yol haritası daha da netleşmiş olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede tam yetkili Hazine ve Maliye Bakanı olan Mehmet Şimşek görevi devralarak 5 yıl sonra yeniden ekonominin dümenine geçti. "Şahsıma zorluklar ve yüksek beklentilerle dolu ağır bir görev verildiğini biliyorum. İnşallah hep birlikte bu süreçten alnımızın akıyla çıkacağız" diyerek bayrağı devralan Şimşek, rasyonel zemine dönmekten başka seçenek kalmadığını ifade etti. Bakan Şimşek, "Toplumsal refahı yükseltmek, kurala dayalı ekonomi, uluslararası normlara uygunluk, kurumsal kapasite, kalitenin güçlenmesi, lüksek büyüme için mali disiplin, tek haneli enflasyon, eşgüdüm, güçlü bir koordinasyon" olmak üzere 6 başlıkta ekonominin rotasını çizdi.



