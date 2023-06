SSK emeklileri yaşlılık aylığı tahsis numarasına göre her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur emeklileri de 25-28'i, memur emeklileri de 1-5 arasında aylık alıyor. Bağ-Kur emeklilerine aylıkları tahsis numarası 9,7.5 olanlara her ayın 25'inde, 3,1 olanlara 26'sında, 8,6,4 olanlara 27'sinde, 2 ve 0 olanlara da 28'inde yatıyor. SSK emeklileri ise son rakamı 9 olanlar 17, 7 olanlar 18, 5 olanlar 19'unda, 3 olanlar 20'sinde, 1 olanlar ayın 21'inde, 8 olanlar 22'sinde, 6 olanlar 23'ünde, 4 olanlar 24'ünde, 2 olanlar 25'inde 0 olanlar ise her ayın 26'sında aylık alıyor.