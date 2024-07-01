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Haberler Galeri SON DAKİKA: Gram altın oklarını aşağı kırdı! 1 Temmuz 2024 çeyrek, tam ve Cumhuriyet altını kaç TL?
Giriş Tarihi: 01.07.2024 09:46 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 09:47

SON DAKİKA: Gram altın oklarını aşağı kırdı! 1 Temmuz 2024 çeyrek, tam ve Cumhuriyet altını kaç TL?

Son dakika haberleri: Altın fiyatları yılın ikinci yarısına oklarını aşağı kırarak başladı. Ons altın psikolojik desteğine doğru geri geçilirken, gram altın fiyatı 2450 TL civarında fiyatlanıyor. Altın tarafında baskı sürerken altın alacaklar 'Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar' sorusuna yanıt arıyor. İşte fiyatlamalarda öne çıkanlar ve 1 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları

SON DAKİKA: Gram altın oklarını aşağı kırdı! 1 Temmuz 2024 çeyrek, tam ve Cumhuriyet altını kaç TL?

Son dakika haberleri: Altın fiyatları yeni haftaya baskı altında başladı. Ons altın 2320 dolardan işlem görüyor. Buradaki geri çekilmelerle gram altın düşüşe geçti. Altın yatırımcısı ise piyasadaki geri çekilmeler sonrası canlı altın fiyatlarını yakın takibe aldı.

SON DAKİKA: Gram altın oklarını aşağı kırdı! 1 Temmuz 2024 çeyrek, tam ve Cumhuriyet altını kaç TL?

GRAM ALTIN OKLARINI AŞAĞI KIRDI

Altın fiyatları yeni günde geri çekildi. Ons altın oklarını aşağı kırarak 2320 dolardan işlem görüyor. Buradan esen ters rüzgarla gram altın düşüşe geçti.

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SON DAKİKA: Gram altın oklarını aşağı kırdı! 1 Temmuz 2024 çeyrek, tam ve Cumhuriyet altını kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.444,38
SATIŞ(TL) 2.444,55

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SON DAKİKA: Gram altın oklarını aşağı kırdı! 1 Temmuz 2024 çeyrek, tam ve Cumhuriyet altını kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.985,00
SATIŞ(TL) 4.046,00

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SON DAKİKA: Gram altın oklarını aşağı kırdı! 1 Temmuz 2024 çeyrek, tam ve Cumhuriyet altını kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 15.937,00
SATIŞ(TL) 16.119,00

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