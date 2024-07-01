Giriş Tarihi: 01.07.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024
09:47
SON DAKİKA: Gram altın oklarını aşağı kırdı! 1 Temmuz 2024 çeyrek, tam ve Cumhuriyet altını kaç TL?
Son dakika haberleri: Altın fiyatları yılın ikinci yarısına oklarını aşağı kırarak başladı. Ons altın psikolojik desteğine doğru geri geçilirken, gram altın fiyatı 2450 TL civarında fiyatlanıyor. Altın tarafında baskı sürerken altın alacaklar 'Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar' sorusuna yanıt arıyor. İşte fiyatlamalarda öne çıkanlar ve 1 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları…