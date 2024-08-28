SON DAKİKA: Gram altın rekor tazeledi! 28 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Fed'in faiz indirimini fiyatlayan ONS'un, ABD'deki ekonomik verilerin 50 baz puanlık bir indirimi desteklemesi durumunda kısa vadede çok daha yüksek seviyelere ulaşabileceği bekleniyor. Şu an 25 baz puanlık faiz indirimini fiyatlayan ons altın, gram altın fiyatının yönünü de belirliyor. 2500-2530 dolar aralığında sıkışan ONS'ta bir yön kırılımı şu anda yokken gram altın fiyatı bugün 2816 TL rekor seviyesine kadar ulaşmasının ardından 2745 TL'ye kadar çekildi. Öte yandan analistler, Fed'in piyasanın mevcut beklentilerine paralel şekilde Noel'den önce toplam 100 baz puan faiz indirimi yapması halinde ONS'un yıl sonuna kadar 2700 doları bile aşabileceğini bekliyor. Peki söz konusu gelişmeler sonrası Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 28 Ağustos 2024 güncel altın fiyatları...