SON DAKİKA: Gram altın rekor tazeledi! 28 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Giriş Tarihi: 28.08.2024 09:55
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
09:56
Son dakika haberi: Altın fiyatları yeni zirvesine ulaştı. Ons altın 2500-2530 dolar aralığında sıkışırken gram altın fiyatı 2816 TL rekor seviyesine kadar ulaştı. Fed'in Eylül toplantısında politika faizini 25 baz puan indireceğini tamamen fiyatlayan ons altının faiz indirimini hızlandıracak gelişmeler yaşanması durumunda daha yukarı hareket edeceği bekleniyor. Peki Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın söz konusu gelişmeleri nasıl fiyatlıyor? 28 Ağustos 2024 güncel altın fiyatları ne kadar? İşte merak edilen rakamlarla birlikte tüm gelişmeler...