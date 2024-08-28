Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: Gram altın rekor tazeledi! 28 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 28.08.2024 09:55 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 09:56

SON DAKİKA: Gram altın rekor tazeledi! 28 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Son dakika haberi: Altın fiyatları yeni zirvesine ulaştı. Ons altın 2500-2530 dolar aralığında sıkışırken gram altın fiyatı 2816 TL rekor seviyesine kadar ulaştı. Fed'in Eylül toplantısında politika faizini 25 baz puan indireceğini tamamen fiyatlayan ons altının faiz indirimini hızlandıracak gelişmeler yaşanması durumunda daha yukarı hareket edeceği bekleniyor. Peki Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın söz konusu gelişmeleri nasıl fiyatlıyor? 28 Ağustos 2024 güncel altın fiyatları ne kadar? İşte merak edilen rakamlarla birlikte tüm gelişmeler...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
SON DAKİKA: Gram altın rekor tazeledi! 28 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Son dakika haberleri: Altın fiyatları tarafında ons altın dar bantta fiyatlanırken gram altın 2816 TL seviyesine ulaşarak rekor kırdı. Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimini fiyatlayan ons altın, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 28 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları...

SON DAKİKA: Gram altın rekor tazeledi! 28 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Fed'in faiz indirimini fiyatlayan ONS'un, ABD'deki ekonomik verilerin 50 baz puanlık bir indirimi desteklemesi durumunda kısa vadede çok daha yüksek seviyelere ulaşabileceği bekleniyor. Şu an 25 baz puanlık faiz indirimini fiyatlayan ons altın, gram altın fiyatının yönünü de belirliyor. 2500-2530 dolar aralığında sıkışan ONS'ta bir yön kırılımı şu anda yokken gram altın fiyatı bugün 2816 TL rekor seviyesine kadar ulaşmasının ardından 2745 TL'ye kadar çekildi. Öte yandan analistler, Fed'in piyasanın mevcut beklentilerine paralel şekilde Noel'den önce toplam 100 baz puan faiz indirimi yapması halinde ONS'un yıl sonuna kadar 2700 doları bile aşabileceğini bekliyor. Peki söz konusu gelişmeler sonrası Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 28 Ağustos 2024 güncel altın fiyatları...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Gram altın rekor tazeledi! 28 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 2.745,80 TL
SATIŞ: 2.746,02 TL

SON DAKİKA: Gram altın rekor tazeledi! 28 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.507,92 dolar
SATIŞ: 2.508,37 dolar

SON DAKİKA: Gram altın rekor tazeledi! 28 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 2.546,39 TL
SATIŞ: 2.564,96 TL

SON DAKİKA