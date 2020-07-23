Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: Güncel altın fiyatları rekor yükselişini sürdürüyor! 23 Temmuz gram, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

: Güncel rekor yükselişini sürdürüyor! 23 Temmuz gram, yarım, ata ve ne kadar, kaç para?

Rekor seviyede olan ile ilgili hareketliliği bugün de devam ediyor. Her geçen gün ile beraber rekor tazeleyen gram altının fiyatı, yaşadığı yükselişe bağlı olarak 415 TL'yi aştı. Aynı anda, çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da yükseldi. Peki, 23 Temmuz gram, yarım, ata ve ne kadar, bugün kaç TL? Güncel altın fiyatları düşer mi yoksa daha yükselecek mi? İşte, ve 22 ayar bilezik, gram, yarım, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları son dakika...

Giriş Tarihi: 23.07.2020 20:39 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 20:41
SON DAKİKA: Güncel altın fiyatları rekor yükselişini sürdürüyor! 23 Temmuz gram, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

Son dakika haberleri... Güncel , piyasaların dördüncü işlem günü geride kalırken de rekor yükselişini sürdürüyor. Gram altının fiyatı, rekor tazeledi ve 415 TL'yi aştı. Koronavirüs salgını nedeni ile ile son yılların en yüksek rakamlarına ulaştı. Özellikle, son dört aydır yüksek olan gram ve fiyatı rekor üstüne rekor kırıyor. Bugün fiyatı 415 TL'yi görürken çeyrek fiyatı ise 679 lira bandında seyrediyor. Ata ise 2.788,90 TL'den işlem görüyor.

23 TEMMUZ UZMAN YORUMLARI: ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ, ŞU AN ALINIR MI?

Hâl böyle olunca da , 'Gram, ata ve çeyrek bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, eşliğinde alış satış fiyatlarının Temmuz sonuna doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak 23 Temmuz 2020 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

SON DAKİKA: Güncel altın fiyatları rekor yükselişini sürdürüyor! 23 Temmuz gram, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

ATA ALTIN

  • Alış: 2.788,80
  • Satış: 2.802,00

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.762,00
  • Satış: 2.804,00

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Güncel altın fiyatları rekor yükselişini sürdürüyor! 23 Temmuz gram, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

GRAM ALTIN

  • Alış: 416,37
  • Satış: 416,47

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Güncel altın fiyatları rekor yükselişini sürdürüyor! 23 Temmuz gram, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.354,70
  • Satış: 1.371,70

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Güncel altın fiyatları rekor yükselişini sürdürüyor! 23 Temmuz gram, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 679,40
  • Satış: 686,70

TAM ALTIN

  • Alış: 2.664,76
  • Satış: 2.716,02

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Güncel altın fiyatları rekor yükselişini sürdürüyor! 23 Temmuz gram, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

GRAM ALTIN FİYATLARI BİR KEZ DAHA TARİHİ ZİRVESİNİ TAZELEDİ

Vaka sayıları artıkça piyasalarda bulunan bol likidite güvenli liman etiketine sahip altına kayıyor. Son olarak altının onsunda 1894 dolar ile son 9 yılın yüksek seviyesi görülürken, fiyatı ise ons tarafından gelen destekle yeni tarihi zirvesini bir kez daha yeniledi. Gram altın hafta başından beri tarihi zirvesini yeniliyor.

SON DAKİKA: Güncel altın fiyatları rekor yükselişini sürdürüyor! 23 Temmuz gram, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

GRAM ALTININ YIL BAŞINDAN BU YANA GETİRİSİ YÜZDE 42'Yİ AŞTI

417 lirayı test ederek yeni tarihi zirvesini test etmiş oldu. Kredi faizlerinin düştüğü piyasada bol paranın olduğu şu dönemde, özellikle alternatif yatırım araçlarının getirilerinden mevduat faizinin düşmesi altın talebini artırarak fiyatlarda yukarı yönlü hareketlere sebebiyet veriyor.

Gram altın 2020 yılının başından itibaren yaklaşık yüzde 42 kazanç getirirken, ons altın tarafında bu oran yüzde 24 olarak göze çarptı.

SON DAKİKA