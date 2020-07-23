SON DAKİKA: Güncel altın fiyatları rekor yükselişini sürdürüyor! 23 Temmuz gram, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

Son dakika haberleri... Güncel altın fiyatları, piyasaların dördüncü işlem günü geride kalırken de rekor yükselişini sürdürüyor. Gram altının fiyatı, rekor tazeledi ve 415 TL'yi aştı. Koronavirüs salgını nedeni ile ile altın fiyatları son yılların en yüksek rakamlarına ulaştı. Özellikle, son dört aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı rekor üstüne rekor kırıyor. Bugün gram altın fiyatı 415 TL'yi görürken çeyrek fiyatı ise 679 lira bandında seyrediyor. Ata altın fiyatı ise 2.788,90 TL'den işlem görüyor.

23 TEMMUZ UZMAN YORUMLARI: ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ, ŞU AN ALINIR MI?

Hâl böyle olunca da , 'Gram, ata ve çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Temmuz sonuna doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak 23 Temmuz 2020 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.