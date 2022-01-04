SON DAKİKA

Son dakika haberi: 2021 yılı enflasyon oranının belli olmasının ardından emekli ve memur maaş zammı da netleşti. Buna göre, Ocak 2022'de SSK ve Bağ-Kur emeklisi için zam oranı yüzde 25,48 düzeyinde gerçekleşirken, memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı da yüzde 5 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 22,48+5, yani yüzde 27,48 olarak belirlenmişti. Bu rakamlara ilave olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından ek zammı duyurdu. Toplu sözleşme zammı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltilerek memur zammı yüzde 30,5 olarak revize edildi. Ayrıca en düşük emekli maaşı da 2.500 TL olarak açıklandı. En düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif meclise sunuldu. Tüm bunlarla beraber kamu çalışanlarının yeni maaşları da netleşmiş oldu. İşte emekli ve memur maaş zammı netleşmesi sonucu oluşan tablo tablo yeni maaşlar…