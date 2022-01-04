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Haberler Galeri SON DAKİKA | Güncel memur ve emekli zammı 2022 rakamları belli oldu: Ek zam da açıklandı: 2022 için meslek meslek yeni zamlı emekli ve memur maaşları tablosu netleşti
Giriş Tarihi: 04.01.2022 21:09 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 21:09

SON DAKİKA | Güncel memur ve emekli zammı 2022 rakamları belli oldu: Ek zam da açıklandı: 2022 için meslek meslek yeni zamlı emekli ve memur maaşları tablosu netleşti

Son dakika haberi: 2021 yılı enflasyon oranının belli olmasının ardından emekli ve memur maaş zammı da netleşti. Buna göre, Ocak 2022'de SSK ve Bağ-Kur emeklisi için zam oranı yüzde 25,48 düzeyinde gerçekleşirken, memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı da yüzde 5 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 22,48+5, yani yüzde 27,48 olarak belirlenmişti. Bu rakamlara ilave olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından ek zammı duyurdu. Toplu sözleşme zammı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltilerek memur zammı yüzde 30,5 olarak revize edildi. Ayrıca en düşük emekli maaşı da 2.500 TL olarak açıklandı. En düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif meclise sunuldu. Tüm bunlarla beraber kamu çalışanlarının yeni maaşları da netleşmiş oldu. İşte emekli ve memur maaş zammı netleşmesi sonucu oluşan tablo tablo yeni maaşlar…

METE DİRİCE
SON DAKİKA | Memur ve emekli zammı 2022 belli oldu: Ek zam da açıklandı: Meslek meslek yeni emekli ve memur maaşları tablosu netleşti

Son dakika haberler...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı. Bununla beraber milyonların beklediği emekli ve memur maaş zammı netleşti. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25,48, memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı da yüzde 27,48 düzeyinde gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yeni memur zammının yüzde 30,5'e çıkarıldığını ve en düşük emekli maaşının ise 2.500 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

SON DAKİKA | Memur ve emekli zammı 2022 belli oldu: Ek zam da açıklandı: Meslek meslek yeni emekli ve memur maaşları tablosu netleşti

SON DAKİKA HABERİ | TÜİK AÇIKLADI: 2021 YILI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Aralık ayı enflasyon (TÜFE) oranı yüzde 13,58 düzeyinde gerçekleşirken bununla beraber 2021 yılı tamamında enflasyon yüzde 36,08 seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılının ikinci yarısında enflasyon yüzde 25,48, on iki aylık ortalamalara göre enflasyon yüzde 19,60 artış gerçekleşti. Bu 19,60 kira artış oranı olarak netleşirken, 6 aylık enflasyon 25,48 memur ve emekli zammı için belirleyici oldu.

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SON DAKİKA | Memur ve emekli zammı 2022 belli oldu: Ek zam da açıklandı: Meslek meslek yeni emekli ve memur maaşları tablosu netleşti

EMEKLİ ZAMMI 25,48 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

2021 yılının son 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı SSK ve Bağ-Kur'luların Ocak 2022 zammı oldu. Yani emekli zammı yüzde 25,48 düzeyinde gerçekleşmiş oldu.

SON DAKİKA | Memur ve emekli zammı 2022 belli oldu: Ek zam da açıklandı: Meslek meslek yeni emekli ve memur maaşları tablosu netleşti

MEMUR ZAMMI YÜZDE 27,48'DEN YÜZDE 30,5'E YÜKSELDİ

Memur ve memur emeklisi ise, 2021 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranının yüzde 3'ü aşan kısmına ek olarak yüzde 5 toplu sözleşme zammı aldı. Bununla beraber "25,48-3+5=27,48" hesaplaması sonrası memur zammı yüzde 27,48 seviyesinde gerçekleşti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından toplu sözleşme zammının yüzde 5'ten yüzde 7,5'e çıkarıldığını duyurdu. Böylece memur zammı yüzde 30,5 olarak revize edilmiş oldu.

SON DAKİKA | Memur ve emekli zammı 2022 belli oldu: Ek zam da açıklandı: Meslek meslek yeni emekli ve memur maaşları tablosu netleşti

EMEKLİ VE MEMURA SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ YAPILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın ve KAMU-SEN Genel Başkanı Önder Kahveci, Aralık ayında memur zammına ilave olarak gelebilecek ek zam konusunu masaya yatırdı. Bu kritik görüşme sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurdaki dalgalanmalardan kaynaklı olarak toplu sözleşmede ilgili maddelerde düzenleme yapılarak memura ek protokol ile ilave bir zam gelebileceğini bildirmişti. Tüm bunlarla beraber çalışmanın kamu personellerini kapsayacak şekilde enflasyon farkı ve üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi yapılacağı öne çıktı.

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