SON DAKİKA | Güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi! 10 Nisan Cumartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Hafta sonunun gelmesi ile birlikte altın fiyatları son dakika gelişmeleri de takip edilmeye başlandı. Serbest piyasaların kapalı olduğu Cumartesi günü canlı rakamlara bakıldığında alış ve satış fiyatlarında düşüş eğilimi gösteriyor. Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca yükseliş eğilimi gösteren sarı metal, hem küçük hem büyük ölçekli yatırımcıların ilgiyle takip ettiği ve ekonominin merkezi haline gelen önemli bir yatırım aracı olarak görülüyor. Bu kapsamda, 10 Nisan Cumartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Canlı ve güncel rakamlar ile son dakika bilgisi!