Son dakika haberler: T.C. kimlik numarasına göre 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl ve ne zaman yapılır? 1000 TL sosyal yardım sonuçları sorgulama

1000 TL sosyal yardım parası başvuru şartları neler, kimlere verilecek? Türkiye'de corona virüs salgını etkilerini göstermeye devam ederken, ekonomik anlamda da zorlukları beraberinde getiriyor. Durum böyleyken, corona virüsü tedbirleri kapsamında 2 milyondan fazla aileye verilecek olan 1000 TL'lik sosyal yardım desteği paraları ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Konuyla ilgili daha önce açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, detayları kamuoyu ile paylaşmıştı. Tam bu noktada, '1000 TL sosyal yardım parası kimlere veriliyor, başvuru nasıl yapılır ve şartları nelerdir? gibi sorular merak ediliyor. Hatırlanacağı üzere 1000 TL sosyal yardım parası ödemeleri 1. faz ödemeleri tamamlanırken, 2. faz ödemeleri ise geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Bu noktada 1000 TL sosyal yardım parası ödemeleri sorgulama ekranı merak konusu olurken, 3. Faz ödemeleri ne zaman başlayacak, şartları neler ve kimlere verilecek? gibi sorularda merak konusu oluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Pandemi Sosyal Destek Programı 3. faz başvurularının e-Devlet kapısı üzerinden dün itibarıyla alınmaya başlandığını açıkladı. Gözler şimdi 3. faz sonuçlarının açıklanacağı tarihte. İşte, son dakika haberinin ayrıntıları…