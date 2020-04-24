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Haberler Galeri Son dakika haberler: T.C. kimlik numarasına göre 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl ve ne zaman yapılır? 1000 TL sosyal yardım sonuçları sorgulama

Son dakika haberler: T.C. kimlik numarasına göre 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl ve ne zaman yapılır? 1000 TL sosyal yardım sonuçları sorgulama

1000 TL sosyal yardım parası başvuru şartları neler, kimlere verilecek? 'de corona virüs salgını etkilerini göstermeye devam ederken, ekonomik anlamda da zorlukları beraberinde getiriyor. Durum böyleyken, corona virüsü tedbirleri kapsamında 2 milyondan fazla aileye verilecek olan 1000 TL'lik sosyal yardım desteği paraları ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Konuyla ilgili daha önce açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve , detayları kamuoyu ile paylaşmıştı. Tam bu noktada, '1000 TL sosyal yardım parası kimlere veriliyor, başvuru nasıl yapılır ve şartları nelerdir? gibi sorular merak ediliyor. Hatırlanacağı üzere 1000 TL sosyal yardım parası ödemeleri 1. faz ödemeleri tamamlanırken, 2. faz ödemeleri ise geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Bu noktada 1000 TL sosyal yardım parası ödemeleri sorgulama ekranı merak konusu olurken, 3. Faz ödemeleri ne zaman başlayacak, şartları neler ve kimlere verilecek? gibi sorularda merak konusu oluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Pandemi Sosyal Destek Programı 3. faz başvurularının e-Devlet kapısı üzerinden dün itibarıyla alınmaya başlandığını açıkladı. Gözler şimdi 3. faz sonuçlarının açıklanacağı tarihte. İşte, son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 24.04.2020 12:49 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 12:49
SON DAKİKA HABER: 1000 TL sosyal yardım parası E Devlet üzerinden sorgulama! 1000 TL yardım parası başvuru nasıl yapılır, kimlere verilecek ve şartları neler?

SON DAKİKA HABER: 1000 TL sosyal yardım parası E Devlet üzerinden sorgulama! 1000 TL yardım parası başvuru nasıl yapılır, kimlere verilecek ve şartları neler?

1000 TL sosyal yardım desteği parası kimlere verilecek, başvurular nasıl yapılır? 'de corona virüsü tedbirleri kapsamında 2 milyonun üzerinde vatandaşa 1000 TL'lik nakdi yardım desteği geçtiğimiz hafta itibariyle tamamlanmış ve ikinci faz ödemelerine geçilmişti. Bu gelişmeler üzerine ikinci faz ödemelerinin nasıl olacağını ve şartlarının neler olacağını merak eden vatandaşlar araştırmalarını sürdürürken, konuyla ilgili ayrıntıları Bakan Selçuk son dakika olarak açıklamıştı. Tam bu noktada, '1000 TL sosyal yardım parası kimlere veriliyor, başvuru nasıl yapılır ve şartları nelerdir? gibi sorular merak ediliyor. Haberimizin içerisinden konuyla ilgili son dakika haberlerine ulaşabilir, 1000 TL sosyal yardım parası E Devlet üzerinden sorgulama linkini bulabilir veya detayları öğrenebilirsiniz…

1000 TL SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ BAŞLADI! 1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI NE ZAMAN VERİLECEK, SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Aile, Çalışma ve , Pandemi Sosyal Destek Programı 3. faz başvurularının e-Devlet kapısı üzerinden dün itibarıyla alınmaya başlandığını açıkladı. Gözler şimdi 3. faz sonuçlarının açıklanacağı tarihte. İşte, konuya dair merak edilen ayrıntılar...

SON DAKİKA HABER: 1000 TL sosyal yardım parası E Devlet üzerinden sorgulama! 1000 TL yardım parası başvuru nasıl yapılır, kimlere verilecek ve şartları neler?

SON DAKİKA HABER: 1000 TL sosyal yardım parası E Devlet üzerinden sorgulama! 1000 TL yardım parası başvuru nasıl yapılır, kimlere verilecek ve şartları neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 kapsamında 1-5 Nisan'da 2 milyon 111 bin haneye ödeme yapıldı. Faz 2 kapsamında 19 Nisan itibarıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca ihtiyaç sahibi 2 milyon 300 bin haneye 1000'er lira nakdi yardımın ödemeleri ise 19 Nisan'da başladı. Böylece ilk iki fazdaki yardımlardan 4,4 milyon hane yararlandı. Aile, Çalışma ve , Pandemi Sosyal Destek Programı 3. faz başvurularının e-Devlet kapısı üzerinden dün itibarıyla alınmaya başlandığını açıkladı. Gözler şimdi 3. faz sonuçlarının açıklanacağı tarihte.

İşte detaylar;

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SON DAKİKA HABER: 1000 TL sosyal yardım parası E Devlet üzerinden sorgulama! 1000 TL yardım parası başvuru nasıl yapılır, kimlere verilecek ve şartları neler?

SON DAKİKA HABER: 1000 TL sosyal yardım parası E Devlet üzerinden sorgulama! 1000 TL yardım parası başvuru nasıl yapılır, kimlere verilecek ve şartları neler?

AYNI HANEDE TEK BAŞVURU

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde yürütülen Sosyal Destek Programı'nın 3. fazında 1000'er lira maddi destek verilecek. Faz 3 kapsamındaki ödemeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Aynı haneden birden çok başvuru yapılması durumunda bu, tek başvuru olarak değerlendirilecek.

SON DAKİKA HABER: 1000 TL sosyal yardım parası E Devlet üzerinden sorgulama! 1000 TL yardım parası başvuru nasıl yapılır, kimlere verilecek ve şartları neler?

SON DAKİKA HABER: 1000 TL sosyal yardım parası E Devlet üzerinden sorgulama! 1000 TL yardım parası başvuru nasıl yapılır, kimlere verilecek ve şartları neler?

KİMLER YARARLANACAK?

Bakanlık, e-Devlet üzerinden yapılacak 1000 lira nakdi desteğe ilişkin başvuru kıstaslarını da belirledi. Desteğin daha önce dağıtımı yapılan ilk iki fazında sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi aileleri merkeze alan Bakanlık, 3. fazda kapsamı genişletti.

SON DAKİKA HABER: 1000 TL sosyal yardım parası E Devlet üzerinden sorgulama! 1000 TL yardım parası başvuru nasıl yapılır, kimlere verilecek ve şartları neler?

SON DAKİKA HABER: 1000 TL sosyal yardım parası E Devlet üzerinden sorgulama! 1000 TL yardım parası başvuru nasıl yapılır, kimlere verilecek ve şartları neler?

Buna göre, Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten yararlanmamış olanlar Faz 3'e başvuruda bulunabilecek.

SON DAKİKA HABER: 1000 TL sosyal yardım parası E Devlet üzerinden sorgulama! 1000 TL yardım parası başvuru nasıl yapılır, kimlere verilecek ve şartları neler?

SON DAKİKA HABER: 1000 TL sosyal yardım parası E Devlet üzerinden sorgulama! 1000 TL yardım parası başvuru nasıl yapılır, kimlere verilecek ve şartları neler?

Ayrıca, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 4/C maddesi kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir veya aylık alanlar (emekliler) ile İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden faydalananların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak. Bu kıstasların dışında olan tüm haneler destek için başvurabilecek.

SON DAKİKA HABER: 1000 TL sosyal yardım parası E Devlet üzerinden sorgulama! 1000 TL yardım parası başvuru nasıl yapılır, kimlere verilecek ve şartları neler?

SON DAKİKA HABER: 1000 TL sosyal yardım parası E Devlet üzerinden sorgulama! 1000 TL yardım parası başvuru nasıl yapılır, kimlere verilecek ve şartları neler?

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

e-Devlet üzerinden yapılacak destek başvurularında vatandaşların T.C. kimlik numarası dikkate alınacak. Bu kapsamda T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar pazartesi, "2" olanlar salı, "4" olanlar çarşamba, "6" olanlar perşembe ve "8" olanlar cuma günü başvuruda bulunacak. Cumartesi ve pazar günleri ise başvurular, T.C. kimlik numarası ile ilgili sınırlama olmaksızın yapılabilecek.

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