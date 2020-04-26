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Haberler Galeri Son Dakika Haberi: 1000 TL sosyal yardım desteği parası kimlere verilecek, başvuru şartları neler? E Devlet 1000 TL sosyal yardım parası desteği sorgulama ekranı

Haberi: 1000 TL kimlere verilecek, başvuru şartları neler? E Devlet 1000 TL sosyal yardım parası desteği sorgulama ekranı

Corona virüse karşı mücadelemizi ülke olarak topyekûn sürdürdüğümüz şu günlerde, maddi sıkıntılar çeken ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen 1000 TL sosyal yardım parası ile ilgili haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, e-Devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu ile ilgili detayları ve başvuruların nasıl yapılacağını daha önce açıklamıştı. Durum böyle olunca milyonlarca ihtiyaç sahibi vatandaş arama motoru üzerinden '1000 TL sosyal yardım parası başvuruları nasıl yapılır, şartları nelerdir? gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Daha önce 1. Ve 2. Faz ödemeleri tamamlanırken, gözler üçüncü faz sosyal yardım ödemelerine çevrildi. Konuyla ilgili son gelen asgari ücret ayrıntısı ise dikkatleri çekerken, başvuruların kişi bazlı değil hane bazlı olacağı belirtildi. Peki, 1000 TL sosyal yardım kimlere verilecek? E Devlet ile 1000 TL pandemi sosyal yardımlaşma desteği başvuru sonuçları sorgulama ekranına haberimizin içerisinden ulaşabilir, son dakika detayları öğrenebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 26.04.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 10:07
Son Dakika Haberi: 1000 TL sosyal yardım desteği parası kimlere verilecek, başvuru şartları neler? E Devlet 1000 TL sosyal yardım parası desteği sorgulama ekranı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, ülkemizde ilk olarak 11 Mart'ta görüldü. Durum böyle olunca, evde izolasyon son derece önemli hale geldi. Bu süreçte pek çok iş yeri kapalı kalırken, üretim yapamayan tesisler gibi işletmelerde çalışan vatandaşlar için 1000 TL sosyal yardım parası desteği geliştirildi. Daha önce 1. Ve 2. Faz ödemeleri gerçekleştirilirken, gözler 3. Faz ödemelerine çevrildi. Peki, 1000 TL sosyal yardım parası kimlere verilecek, şartları neler? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Pandemi Sosyal Destek Programı 3. faz başvurularının e-Devlet kapısı üzerinden önceki gün itibarıyle alınmaya başlandığını açıkladı. Gözler şimdi 3. faz sonuçlarının açıklanacağı tarihte. İşte haberinin ayrıntıları…

1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR, KİMLERE VERİLİYOR VE ŞARTLARI NELER?

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 kapsamında 1-5 Nisan'da 2 milyon 111 bin haneye ödeme yapıldı. Faz 2 kapsamında 19 Nisan itibarıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca ihtiyaç sahibi 2 milyon 300 bin haneye 1000'er lira nakdi yardımın ödemeleri ise 19 Nisan'da başladı. Böylece ilk iki fazdaki yardımlardan 4,4 milyon hane yararlandı.

Başvuru yapan hanede yaşayan kişi sayısı ve gelirlerinin kıstaslar arasında olduğu ifade edildi.

İşte detaylar;

Son Dakika Haberi: 1000 TL sosyal yardım desteği parası kimlere verilecek, başvuru şartları neler? E Devlet 1000 TL sosyal yardım parası desteği sorgulama ekranı

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 kapsamında 1-5 Nisan'da 2 milyon 111 bin haneye ödeme yapıldı. Faz 2 kapsamında 19 Nisan itibarıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca ihtiyaç sahibi 2 milyon 300 bin haneye 1000'er lira nakdi yardımın ödemeleri ise 19 Nisan'da başladı. Böylece ilk iki fazdaki yardımlardan 4,4 milyon hane yararlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Pandemi Sosyal Destek Programı 3. faz başvurularının e-Devlet kapısı üzerinden dün itibarıyla alınmaya başlandığını açıkladı. Gözler şimdi 3. faz sonuçlarının açıklanacağı tarihte.

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Son Dakika Haberi: 1000 TL sosyal yardım desteği parası kimlere verilecek, başvuru şartları neler? E Devlet 1000 TL sosyal yardım parası desteği sorgulama ekranı

NI EVDEN YAPILAN FARKLI BAŞVURULAR TEK OLARAK SAYILACAK!

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde yürütülen Sosyal Destek Programı'nın 3. fazında 1000'er lira maddi destek verilecek. Faz 3 kapsamındaki ödemeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Aynı haneden birden çok başvuru yapılması durumunda bu, tek başvuru olarak değerlendirilecek.

Son Dakika Haberi: 1000 TL sosyal yardım desteği parası kimlere verilecek, başvuru şartları neler? E Devlet 1000 TL sosyal yardım parası desteği sorgulama ekranı

KİMLER BİN TL SOSYAL YARDIM PARASI ALABİLECEK?

Bakanlık, e-Devlet üzerinden yapılacak 1000 lira nakdi desteğe ilişkin başvuru kıstaslarını da belirledi. Desteğin daha önce dağıtımı yapılan ilk iki fazında sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi aileleri merkeze alan Bakanlık, 3. fazda kapsamı genişletti.

Son Dakika Haberi: 1000 TL sosyal yardım desteği parası kimlere verilecek, başvuru şartları neler? E Devlet 1000 TL sosyal yardım parası desteği sorgulama ekranı

Buna göre, Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten yararlanmamış olanlar Faz 3'e başvuruda bulunabilecek.

Son Dakika Haberi: 1000 TL sosyal yardım desteği parası kimlere verilecek, başvuru şartları neler? E Devlet 1000 TL sosyal yardım parası desteği sorgulama ekranı

Ayrıca, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 4/C maddesi kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir veya aylık alanlar (emekliler) ile İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden faydalananların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak. Bu kıstasların dışında olan tüm haneler destek için başvurabilecek.

Son Dakika Haberi: 1000 TL sosyal yardım desteği parası kimlere verilecek, başvuru şartları neler? E Devlet 1000 TL sosyal yardım parası desteği sorgulama ekranı

E-DEVLET ÜZERİNDEN T.C KİMLİK NUMARASINA GÖRE BAŞVURU

e-Devlet üzerinden yapılacak destek başvurularında vatandaşların T.C. kimlik numarası dikkate alınacak. Bu kapsamda T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar pazartesi, "2" olanlar salı, "4" olanlar çarşamba, "6" olanlar perşembe ve "8" olanlar cuma günü başvuruda bulunacak.

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