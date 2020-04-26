Son Dakika Haberi: 1000 TL sosyal yardım desteği parası kimlere verilecek, başvuru şartları neler? E Devlet 1000 TL sosyal yardım parası desteği sorgulama ekranı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, ülkemizde ilk olarak 11 Mart'ta görüldü. Durum böyle olunca, evde izolasyon son derece önemli hale geldi. Bu süreçte pek çok iş yeri kapalı kalırken, üretim yapamayan tesisler gibi işletmelerde çalışan vatandaşlar için 1000 TL sosyal yardım parası desteği geliştirildi. Daha önce 1. Ve 2. Faz ödemeleri gerçekleştirilirken, gözler 3. Faz ödemelerine çevrildi. Peki, 1000 TL sosyal yardım parası kimlere verilecek, şartları neler? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Pandemi Sosyal Destek Programı 3. faz başvurularının e-Devlet kapısı üzerinden önceki gün itibarıyle alınmaya başlandığını açıkladı. Gözler şimdi 3. faz sonuçlarının açıklanacağı tarihte. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR, KİMLERE VERİLİYOR VE ŞARTLARI NELER?

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 kapsamında 1-5 Nisan'da 2 milyon 111 bin haneye ödeme yapıldı. Faz 2 kapsamında 19 Nisan itibarıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca ihtiyaç sahibi 2 milyon 300 bin haneye 1000'er lira nakdi yardımın ödemeleri ise 19 Nisan'da başladı. Böylece ilk iki fazdaki yardımlardan 4,4 milyon hane yararlandı.

Başvuru yapan hanede yaşayan kişi sayısı ve gelirlerinin kıstaslar arasında olduğu ifade edildi.

İşte detaylar;