Son Dakika Haberi: 1000 TL sosyal yardım desteği parası kimlere verilecek, başvuru şartları neler? E Devlet 1000 TL sosyal yardım parası desteği sorgulama ekranı

Corona virüse karşı mücadelemizi ülke olarak topyekûn sürdürdüğümüz şu günlerde, maddi sıkıntılar çeken ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen 1000 TL sosyal yardım parası ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, e-Devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu ile ilgili detayları ve başvuruların nasıl yapılacağını daha önce açıklamıştı. Durum böyle olunca milyonlarca ihtiyaç sahibi vatandaş arama motoru üzerinden '1000 TL sosyal yardım parası başvuruları nasıl yapılır, şartları nelerdir? gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Daha önce 1. Ve 2. Faz ödemeleri tamamlanırken, gözler üçüncü faz sosyal yardım ödemelerine çevrildi. Konuyla ilgili son gelen asgari ücret ayrıntısı ise dikkatleri çekerken, başvuruların kişi bazlı değil hane bazlı olacağı belirtildi. Peki, 1000 TL sosyal yardım kimlere verilecek? E Devlet ile 1000 TL pandemi sosyal yardımlaşma desteği başvuru sonuçları sorgulama ekranına haberimizin içerisinden ulaşabilir, son dakika detayları öğrenebilirsiniz…