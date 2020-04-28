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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: 1000 TL sosyal yardım parası kimlere verilecek, ne zaman açıklanacak? 1000 TL Pandemi sosyal yardım parası sonuçları açıklandı mı, kaç ay verilecek?

HABERİ: 1000 TL parası kimlere verilecek, ne zaman açıklanacak? 1000 TL Pandemi sosyal yardım parası sonuçları açıklandı mı, kaç ay verilecek?

'de milyonlarca kişiye, hükümet tarafından corona virüs ile mücadele kapsamında biner liralık parası desteği sunuluyor. Daha önce birinci ve ikinci faz ödemeleri için başvurular alınmış ve milyonlarca kişiye biner liralık sosyal yardım parası verilmişti. İlk iki fazda toplamda 4.4 milyon kişiye sunulan destek, üçüncü faz başvuruları ile devam etti. Peki, 1000 TL sosyal yardım parası sonuçları açıklandı mı, kaç ay ve kimlere verilecek? T.C kimlik numaralarının son rakamlarına göre e-Devletten sosyal yardım parası başvurusu yapan kişilere dağıtılacak ücretler hakkında gelişmeleri yaşanıyor. Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; aynı haneden gelen farklı başvuruların tek başvuru olarak işleme alındığını ifade etti. Peki, 1000 TL sosyal yardım kimlere verilecek? E Devlet ile 1000 TL pandemi sosyal yardımlaşma desteği başvuru sonuçları sorgulama ekranına haberimizin içerisinden ulaşabilir, son dakika detayları öğrenebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 28.04.2020 21:54 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 00:14
SON DAKİKA HABERİ: 1000 TL sosyal yardım parası sorgulama 2020! 1000 TL Pandemi sosyal yardım parası sonuçları açıklandı mı, kaç ay ve kimlere verilecek?

SON DAKİKA HABERİ: 1000 TL sosyal yardım parası sorgulama 2020! 1000 TL Pandemi sosyal yardım parası sonuçları açıklandı mı, kaç ay ve kimlere verilecek?

'de corona virüs tedbirleri kapsamında 4.4 milyon kişiye biner liralık parası desteği sağlandı. İlk 2 faz ödemelerinin tamamlanmasının ardından gözler üçüncü faz ödemelerine çevrildi. E Devlet üzerinden başvuruları alınan 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 1000 TL sosyal yardım parası sonuçları açıklandı mı, kaç ay ve kimlere verilecek? 28 Nisan Salı günü en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alan bu soru ile ilgili gelen bilgilere göre, sisteme giren vatandaşlar, ön başvuru ekranına gidemiyor; bu da başvuruların sona erdiği fikrini ortaya çıkarıyor. Milyonlarca vatandaş 1000 TL sosyal yardım parası başvuru sonuçları sorgulama için mesaj bekliyor; işte gelişmelerinin ayrıntıları...

1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMA! SOSYAL YARDIM DESTEĞİ PARALASI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Peki, 1000 TL sosyal yardım kimlere verilecek? E Devlet ile 1000 TL pandemi sosyal yardımlaşma desteği başvuru sonuçları sorgulama ekranına haberimizin içerisinden ulaşabilir, son dakika detayları öğrenebilirsiniz…

SON DAKİKA HABERİ: 1000 TL sosyal yardım parası sorgulama 2020! 1000 TL Pandemi sosyal yardım parası sonuçları açıklandı mı, kaç ay ve kimlere verilecek?

SON DAKİKA HABERİ: 1000 TL sosyal yardım parası sorgulama 2020! 1000 TL Pandemi sosyal yardım parası sonuçları açıklandı mı, kaç ay ve kimlere verilecek?

; Başkan Erdoğan'ın önderliğinde corona virüsle maddi ve manevi mücadele alanında dünyaya ders vermeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 kapsamında 1-5 Nisan'da 2 milyon 111 bin haneye ödeme yapıldı. Faz 2 kapsamında 19 Nisan itibarıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca ihtiyaç sahibi 2 milyon 300 bin haneye 1000'er lira nakdi yardımın ödemeleri ise 19 Nisan'da başladı. Böylece ilk iki fazdaki yardımlardan 4,4 milyon hane yararlandı.

Başvuru yapan hanede yaşayan kişi sayısı ve gelirlerinin kıstaslar arasında olduğu ifade edildi.

İşte detaylar;

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SON DAKİKA HABERİ: 1000 TL sosyal yardım parası sorgulama 2020! 1000 TL Pandemi sosyal yardım parası sonuçları açıklandı mı, kaç ay ve kimlere verilecek?

SON DAKİKA HABERİ: 1000 TL sosyal yardım parası sorgulama 2020! 1000 TL Pandemi sosyal yardım parası sonuçları açıklandı mı, kaç ay ve kimlere verilecek?

Faz 2 kapsamında 19 Nisan itibarıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca ihtiyaç sahibi 2 milyon 300 bin haneye 1000'er lira nakdi yardımın ödemeleri ise 19 Nisan'da başladı. Böylece ilk iki fazdaki yardımlardan 4,4 milyon hane yararlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Pandemi Sosyal Destek Programı 3. faz başvurularının e-Devlet kapısı üzerinden dün itibarıyla alınmaya başlandığını açıkladı. Gözler şimdi 3. faz sonuçlarının açıklanacağı tarihte.

E DEVLET İLE SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!

SON DAKİKA HABERİ: 1000 TL sosyal yardım parası sorgulama 2020! 1000 TL Pandemi sosyal yardım parası sonuçları açıklandı mı, kaç ay ve kimlere verilecek?

SON DAKİKA HABERİ: 1000 TL sosyal yardım parası sorgulama 2020! 1000 TL Pandemi sosyal yardım parası sonuçları açıklandı mı, kaç ay ve kimlere verilecek?

AYNI HANEDEN YAPILAN 1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI...

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde yürütülen Sosyal Destek Programı'nın 3. fazında 1000'er lira maddi destek verilecek. Faz 3 kapsamındaki ödemeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Aynı haneden birden çok başvuru yapılması durumunda bu, tek başvuru olarak değerlendirilecek.

SON DAKİKA HABERİ: 1000 TL sosyal yardım parası sorgulama 2020! 1000 TL Pandemi sosyal yardım parası sonuçları açıklandı mı, kaç ay ve kimlere verilecek?

SON DAKİKA HABERİ: 1000 TL sosyal yardım parası sorgulama 2020! 1000 TL Pandemi sosyal yardım parası sonuçları açıklandı mı, kaç ay ve kimlere verilecek?

KİMLER BİN TL SOSYAL YARDIM PARASI ALABİLECEK?

Bakanlık, e-Devlet üzerinden yapılacak 1000 lira nakdi desteğe ilişkin başvuru kıstaslarını da belirledi. Desteğin daha önce dağıtımı yapılan ilk iki fazında alan ihtiyaç sahibi aileleri merkeze alan Bakanlık, 3. fazda kapsamı genişletti.

Buna göre, Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten yararlanmamış olanlar Faz 3'e başvuruda bulunabilecek.

SON DAKİKA HABERİ: 1000 TL sosyal yardım parası sorgulama 2020! 1000 TL Pandemi sosyal yardım parası sonuçları açıklandı mı, kaç ay ve kimlere verilecek?

SON DAKİKA HABERİ: 1000 TL sosyal yardım parası sorgulama 2020! 1000 TL Pandemi sosyal yardım parası sonuçları açıklandı mı, kaç ay ve kimlere verilecek?

Ayrıca, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 4/C maddesi kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir veya aylık alanlar (emekliler) ile İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden faydalananların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak. Bu kıstasların dışında olan tüm haneler destek için başvurabilecek.

SON DAKİKA HABERİ: 1000 TL sosyal yardım parası sorgulama 2020! 1000 TL Pandemi sosyal yardım parası sonuçları açıklandı mı, kaç ay ve kimlere verilecek?

SON DAKİKA HABERİ: 1000 TL sosyal yardım parası sorgulama 2020! 1000 TL Pandemi sosyal yardım parası sonuçları açıklandı mı, kaç ay ve kimlere verilecek?

E-DEVLET ÜZERİNDEN T.C KİMLİK NUMARASINA GÖRE BAŞVURU

e-Devlet üzerinden yapılacak destek başvurularında vatandaşların T.C. kimlik numarası dikkate alınacak. Bu kapsamda T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar pazartesi, "2" olanlar salı, "4" olanlar çarşamba, "6" olanlar perşembe ve "8" olanlar cuma günü başvuruda bulunacak.

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