Türkiye'de milyonlarca kişiye, hükümet tarafından corona virüs ile mücadele kapsamında biner liralık sosyal yardım parası desteği sunuluyor. Daha önce birinci ve ikinci faz ödemeleri için başvurular alınmış ve milyonlarca kişiye biner liralık sosyal yardım parası verilmişti. İlk iki fazda toplamda 4.4 milyon kişiye sunulan destek, üçüncü faz başvuruları ile devam etti. Peki, 1000 TL sosyal yardım parası sonuçları açıklandı mı, kaç ay ve kimlere verilecek? T.C kimlik numaralarının son rakamlarına göre e-Devletten sosyal yardım parası başvurusu yapan kişilere dağıtılacak ücretler hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; aynı haneden gelen farklı başvuruların tek başvuru olarak işleme alındığını ifade etti. Peki, 1000 TL sosyal yardım kimlere verilecek? E Devlet ile 1000 TL pandemi sosyal yardımlaşma desteği başvuru sonuçları sorgulama ekranına haberimizin içerisinden ulaşabilir, son dakika detayları öğrenebilirsiniz…