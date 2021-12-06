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Haberler Galeri Son dakika haberi | 2022 emekli ocak zammı tablosu netleşti: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 06.12.2021 09:18 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 09:34

Son dakika haberi | 2022 emekli ocak zammı tablosu netleşti: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Son dakika emekli zammı haberleri: Türkiye'deki milyonlarca emeklinin gözü-kulağı ocak ayında maaşlara gelecek zam oranında. SSK ve Bağ-Kur emekli ocak zammı 5 aylık enflasyona göre netleşti. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Hangi emekli ne kadar zam alacak? İşte merakla beklenen emekli ocak zammı tablosu!

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Son dakika haberi | 2022 emekli ocak zammı tablosu netleşti: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Son dakika haberi: 2022 emekli ocak zammı için geri sayım sürüyor. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranlarının baz alınarak gerçekleştiği emekli zammında 5 aylık veri belli oldu. Geriye sadece Aralık ayı enflasyon verisi kaldı. 5 aylık tabloya göre emekli maaş zammı şu şekilde olacak...

Son dakika haberi | 2022 emekli ocak zammı tablosu netleşti: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti.

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Son dakika haberi | 2022 emekli ocak zammı tablosu netleşti: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 785 liraya varan artış yaşanacak.

En yüksek aylık 7 bin 492 liradan 8 bin 277 liraya çıkacak.

Son dakika haberi | 2022 emekli ocak zammı tablosu netleşti: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ OCAK ZAMMI TABLOSU ŞU ŞEKİLDE:

Yüzde 10.48 artışla en düşük aylık; Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 867 liradan 2 bin 63 liraya, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 596 liraya yükselecek.

Son dakika haberi | 2022 emekli ocak zammı tablosu netleşti: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK'lılarda ise en düşük aylık, 2000'den önce emekli olanlarda 2 bin 624 liradan 2 bin 899 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 626 liradan bin 797 liraya çıkacak.

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