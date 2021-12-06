Son dakika haberi | 2022 emekli ocak zammı tablosu netleşti: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Son dakika haberi: 2022 emekli ocak zammı için geri sayım sürüyor. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranlarının baz alınarak gerçekleştiği emekli zammında 5 aylık veri belli oldu. Geriye sadece Aralık ayı enflasyon verisi kaldı. 5 aylık tabloya göre emekli maaş zammı şu şekilde olacak... Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti. Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 785 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık 7 bin 492 liradan 8 bin 277 liraya çıkacak. EMEKLİ OCAK ZAMMI TABLOSU ŞU ŞEKİLDE: Yüzde 10.48 artışla en düşük aylık; Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 867 liradan 2 bin 63 liraya, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 596 liraya yükselecek. SSK'lılarda ise en düşük aylık, 2000'den önce emekli olanlarda 2 bin 624 liradan 2 bin 899 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 626 liradan bin 797 liraya çıkacak. Aralık enflasyonuna göre zam oranı artabilecek. Bu da 3 Ocak'ta belli olacak.