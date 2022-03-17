Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 3600 ek gösterge için önemli viraj aşıldı: Göstergesiz memur kalmayacak!
Giriş Tarihi: 17.03.2022 10:52 Güncelleme Tarihi: 17.03.2022 10:52

3600 ek gösterge için önemli viraj aşıldı: Göstergesiz memur kalmayacak!

Son dakika haberi: Milyonlarca öğretmen, hemşire, polis, din görevlisi, yönetici, yardımcı sınıf personelin gözü kulağı 3600 ek gösterge için verilecek karara çevrildi. Hükümet ve Memur-Sen'in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonu bugün ikinci toplantısını yaptı. Üçüncü toplantı 10 Mayıs'ta yapılacak. Bugünkü toplantıda 3600 ek göstergenin verileceği kadro ve unvanlar müzakere edildi. Yeni düzenlemeyle genel idari hizmetler sınıfı, göstergesiz memurlar, yöneticiler, avukatlar ve teknik hizmetler sınıfındaki çalışanların da ek göstergeleri yeniden düzenlenecek.

HAZAL ATEŞ
3600 ek gösterge için önemli viraj aşıldı: Göstergesiz memur kalmayacak!

Son dakika haberi... 3600 ek gösterge toplantısı sonrası değerlendirme yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bugünkü toplantıda bugün ek göstergenin çerçevesinin nasıl olmalı konusunda teknik tartışmalar yapıldı. Bizim temel yaklaşımımız Memur-Sen olarak toplu sözleşme masasında sadece dört meslek grubu üzerinden düzenlenmiş ek göstergelerini tüm kamuyu içerisine alan 3600 ek gösterge ve göstergelerin düzenlenmesi şeklinde karar almıştık." dedi.

3600 ek gösterge için önemli viraj aşıldı: Göstergesiz memur kalmayacak!

Ali Yalçın, "Bugünkü toplantıda tüm çalışanların kendisini içinde bulacağı bir genel memnuniyeti baz alan adaletli biz düzenleme konusunda temel yaklaşımımızı ve ısrarımızı ifade ettik. Tüm kamu çalışanlarının bunun içerisinde kendisini bulacağı bir çerçevede tazminat yükseltme oranlarını da yükselterek esas olan emekli maaşlarını ve emekli ikramiyelerinde memnuniyet üretme konusunda temel yaklaşımımızı hizmet kolları ve genel bazlı kamu tarafıyla paylaştık" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
3600 ek gösterge için önemli viraj aşıldı: Göstergesiz memur kalmayacak!

HÜKÜMET TASLAĞINI SUNDU

Yalçın, kamu tarafının kendince bir taslak çalışmasının olduğunu belirterek, "Bundan sonraki süreçte 10 Mayıs'ta üçüncü defa komisyon bir araya gelecek ama o zamana kadar konfederasyonumuzun mutfağı olan Çalışma Genel Müdürlüğü karşılıklı görüşmeler yaparak bu iş belli bir çerçeveye kadar taşınacak.

3600 ek gösterge için önemli viraj aşıldı: Göstergesiz memur kalmayacak!

Çalışma genel Müdürlüğü Hizmet Kollarımızın başkanlarını ve teknik ekiplerini de dinleyerek bu anlamda herhangi bir boşluk olmamasını, kimsenin kör noktada kalmaması noktasında bir süreç yönetimi yapılacak" diye konuştu.

3600 ek gösterge için önemli viraj aşıldı: Göstergesiz memur kalmayacak!

GÖSTERGESİZ MEMUR KALMAYACAK

Kamu çalışanlarının merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde süreç hızlandı. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde 16 Şubat'ta gerçekleştirilen ilk toplantısının ardından bugün ikinci kez toplandı.

SON DAKİKA