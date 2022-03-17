3600 ek gösterge için önemli viraj aşıldı: Göstergesiz memur kalmayacak!

Ali Yalçın, "Bugünkü toplantıda tüm çalışanların kendisini içinde bulacağı bir genel memnuniyeti baz alan adaletli biz düzenleme konusunda temel yaklaşımımızı ve ısrarımızı ifade ettik. Tüm kamu çalışanlarının bunun içerisinde kendisini bulacağı bir çerçevede tazminat yükseltme oranlarını da yükselterek esas olan emekli maaşlarını ve emekli ikramiyelerinde memnuniyet üretme konusunda temel yaklaşımımızı hizmet kolları ve genel bazlı kamu tarafıyla paylaştık" dedi.