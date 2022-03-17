3600 ek gösterge için önemli viraj aşıldı: Göstergesiz memur kalmayacak!

Son dakika haberi: Milyonlarca öğretmen, hemşire, polis, din görevlisi, yönetici, yardımcı sınıf personelin gözü kulağı 3600 ek gösterge için verilecek karara çevrildi. Hükümet ve Memur-Sen'in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonu bugün ikinci toplantısını yaptı. Üçüncü toplantı 10 Mayıs'ta yapılacak. Bugünkü toplantıda 3600 ek göstergenin verileceği kadro ve unvanlar müzakere edildi. Yeni düzenlemeyle genel idari hizmetler sınıfı, göstergesiz memurlar, yöneticiler, avukatlar ve teknik hizmetler sınıfındaki çalışanların da ek göstergeleri yeniden düzenlenecek.