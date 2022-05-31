SON DAKİKA HABERİ | 3600 ek gösterge düzenlemesinde kritik hazırlık tamam: İşte ek gösterge artışları! Sırada Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) var!

ARA KADEME TEKLİFİ

Memur-Sen, bakanlığa sunduğu çalışmada 2200 ila 3000 ve 3000 ila 3600 arasında iki kademe eklenmesi istenirken, bu kademelere bağlı olarak yeni tazminat yansıtma oranları oluşturdu. Yine mevcut durumdaki 3600 ile 4800 kademesinin de yeniden düzenlenerek, 3600 ila 4200, 4200 ila 4400 ve 4400 ile 4800 olmak üzere üç ara kademe eklenmesi öngörülüyor.