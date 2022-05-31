SON DAKİKA HABERİ | 3600 ek gösterge düzenlemesinde kritik hazırlık tamam: İşte ek gösterge artışları! Sırada Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) var!

Giriş Tarihi: 31.05.2022 06:39
Güncelleme Tarihi: 31.05.2022
06:45
Son dakika haberi: Milyonlarca memur ve emeklisinin beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin çalışma tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taslak metni Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak. Başkan Erdoğan'ın önerileri de dikkate alınarak metne son şekli verilecek. Yasa teklifi daha sonra Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Milyonların dört gözle beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesiyle maaşların yanı sıra emekli aylıkları ve ikramiyeleri de artacak. Düzenlemenin ardından sözleşmeli personel ve emeklilikte yaşa takılanlar konusu masaya gelecek.