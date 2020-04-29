Son dakika haberi: 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonuçları açıklan mı? 6 ay ertelemeli 10 bin TL kredi sorgulama nasıl yapılır?

Kamu bankaları tarafından corona virüs pandemisinden etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla yürütülen Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Hem başvuru sürecini tamamlayıp ilgili banka tarafından kendisine SMS aracılığıyla sonuç bildirilmesini bekleyen hem de yeni başvuru yapacaklar konuyla ilgili gelişmeleri araştırıyor. Bu bağlamda başvuru sürecine ilişkin detaylar için "Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? sorusuna yanıt aranıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank aracılığıyla 6 ay geri ödemesiz ertelemeli 10 bin TL kredi başvurusunu gerçekleştiren kişiler ise SMS ile sonuç bildirimi bekliyor. İşte Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvuru sonuçları sorgulama ve sürece ilişkin diğer detayları içeren son dakika haberi…

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası, bu süreçte zorluk yaşayan vatandaşlara 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vade ile 10 bin TL'ye kadar kredi imkanı sağlıyor. Bu zorlu süreci kamu bankalarının sağladığı kredi desteğinden faydalanarak atlatmak isteyen vatandaşlar "10 bin TL Temel İhtiyaç Desteği kredisi başvuru şartları nelerdir, başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. Konuyla ilgili tüm detaylara yer verdiğimiz haberimizden "Temel İhtiyaç Desteği kredisi başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna yanıt bulabilir, konuyla ilgili son dakika haberlerine ulaşabilirsiniz.

6 AY GERİ ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından verilen 36 ay vadeli ve 6 ay geri ödemesiz Bireysel Temel İhtiyaç Desteği kredi başvuru şartları açıklandı. İhtiyaç kredisinden aylık hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer vatandaşlar yararlanacak.

10 BİN TL BİREYSEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? SORGULAMA EKRANI

Haberimizden, 6 ay geri ödemesiz Temel İhtiyaç Desteği sorgulama ekranı hakkında bilgi edinebilir, 'Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 10 bin TL bireysel destek kredi başvurusu nasıl, nereden yapılır ve başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtını öğrenebilirsiniz.