Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberler: Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvurusu nasıl yapılır? 6 ay geri ödemesi kredi başvuru sonuçları sorgulama ekranı

Son dakika haberler: , ve başvurusu nasıl yapılır? 6 ay geri ödemesi kredi başvuru sonuçları sorgulama ekranı

başvurusu nasıl yapılır, şartlar nelerdir? Kamu bankaları tarafından sağlanan söz konusu kredi desteğine başvuru yapmak isteyenler, bu sorunun yanıtını araştırırken şartlar ve diğer detaylara ilişkin son dakika haberlerini araştırıyor. Küresel bir salgın halini alan ve ülkemizde de etkilerini yoğun olarak hissettiren corona virüsü, ekonomi alanında pek çok sorunu beraberinde getirdi. Bu bağlamda , ve , vatandaşların maddi açıdan yaşadıkları sıkıntılara gidermek adına 0.49 faiz oranı 36 ay vadeyle 10 bin TL'ye kadar kredi desteği veriyor. Yapılan başvurular neticesinde, talebi olumlu olarak değerlendirilen kişilere 10 bin TL, 7.500 TL ve 5.000 TL kredi veriliyor. Kredinin geri ödemesi ise 6 ay sonra ertelemeli olarak başlıyor. Henüz başvurularını gerçekleştirmeyenler, bankaların ilgili destek kredisi sayfaları aracılığıyla başvurularını tamamlayabilir. Peki, 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredi Desteği başvurusu sorgulama nasıl yapılır? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 29.04.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 09:41
Son dakika haberi: 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonuçları açıklan mı? 6 ay ertelemeli 10 bin TL kredi sorgulama nasıl yapılır?

Son dakika haberi: 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonuçları açıklan mı? 6 ay ertelemeli 10 bin TL kredi sorgulama nasıl yapılır?

Kamu bankaları tarafından corona virüs pandemisinden etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla yürütülen ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Hem başvuru sürecini tamamlayıp ilgili banka tarafından kendisine SMS aracılığıyla sonuç bildirilmesini bekleyen hem de yeni başvuru yapacaklar konuyla ilgili gelişmeleri araştırıyor. Bu bağlamda başvuru sürecine ilişkin detaylar için "Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? sorusuna yanıt aranıyor. , ve aracılığıyla 6 ay geri ödemesiz ertelemeli 10 bin TL kredi başvurusunu gerçekleştiren kişiler ise SMS ile sonuç bildirimi bekliyor. İşte Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvuru sonuçları sorgulama ve sürece ilişkin diğer detayları içeren son dakika haberi…

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası, bu süreçte zorluk yaşayan vatandaşlara 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vade ile 10 bin TL'ye kadar kredi imkanı sağlıyor. Bu zorlu süreci kamu bankalarının sağladığı kredi desteğinden faydalanarak atlatmak isteyen vatandaşlar "10 bin TL Temel İhtiyaç Desteği kredisi başvuru şartları nelerdir, başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. Konuyla ilgili tüm detaylara yer verdiğimiz haberimizden "Temel İhtiyaç Desteği kredisi başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna yanıt bulabilir, konuyla ilgili son dakika haberlerine ulaşabilirsiniz.

6 AY GERİ ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından verilen 36 ay vadeli ve 6 ay geri ödemesiz Bireysel Temel İhtiyaç Desteği kredi başvuru şartları açıklandı. İhtiyaç kredisinden aylık hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer vatandaşlar yararlanacak.

10 BİN TL BİREYSEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? SORGULAMA EKRANI

Haberimizden, 6 ay geri ödemesiz Temel İhtiyaç Desteği sorgulama ekranı hakkında bilgi edinebilir, 'Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 10 bin TL bireysel destek kredi başvurusu nasıl, nereden yapılır ve başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtını öğrenebilirsiniz.

Son dakika haberi: 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonuçları açıklan mı? 6 ay ertelemeli 10 bin TL kredi sorgulama nasıl yapılır?

Son dakika haberi: 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonuçları açıklan mı? 6 ay ertelemeli 10 bin TL kredi sorgulama nasıl yapılır?

Mevcut kredi kuralları uygulanmayacak, ödeme gücü kontrolü yapılmayacak. Salgın nedeniyle para kazanamayan simitçi, toplu taşıma çalışanı gibi şu anda işi olmayanlar da yararlanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonuçları açıklan mı? 6 ay ertelemeli 10 bin TL kredi sorgulama nasıl yapılır?

Son dakika haberi: 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonuçları açıklan mı? 6 ay ertelemeli 10 bin TL kredi sorgulama nasıl yapılır?

ŞUBELERE TEBLİĞ EDİLDİ

Kamu bankalarının şubelere gönderdiği yazıda paketin kapsamı "alt gelir grubunda yer alan kesimlerin gıda harcamaları, kira, elektrik, doğalgaz fatura gibi ödemelerinin finansmanın karşılanmasına yönelik oluşturulmuştur" diye ifade edildi.

Son dakika haberi: 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonuçları açıklan mı? 6 ay ertelemeli 10 bin TL kredi sorgulama nasıl yapılır?

Son dakika haberi: 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonuçları açıklan mı? 6 ay ertelemeli 10 bin TL kredi sorgulama nasıl yapılır?

Kredinin amacının, salgından doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen müşterilerin temel ihtiyaçlarının finansmanın uygun şartlarda sağlanması olduğunun altı çizildi.

Son dakika haberi: 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonuçları açıklan mı? 6 ay ertelemeli 10 bin TL kredi sorgulama nasıl yapılır?

Son dakika haberi: 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonuçları açıklan mı? 6 ay ertelemeli 10 bin TL kredi sorgulama nasıl yapılır?

FAİZİ % 0.49 OLACAK

Tüketici kredisi kapsamında 6 ay ödemesiz verilecek kredi için 1-36 aylık dönemde yüzde 0.49 gibi çok düşük bir faiz işletilecek. Kredi tahsis ücreti binde 5 olarak belirlenirken, 5 bin lira, 7 bin 500 lira ve 10 bin lira tutarlarında talep edilebilecek.

Son dakika haberi: 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonuçları açıklan mı? 6 ay ertelemeli 10 bin TL kredi sorgulama nasıl yapılır?

Son dakika haberi: 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonuçları açıklan mı? 6 ay ertelemeli 10 bin TL kredi sorgulama nasıl yapılır?

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

Kredi başvuruları öncelikle internet şube ve mobil şubeden, müşterinin internet şube veya mobil üyelikleri bulunmuyorsa şubelerden de yapılabilecek. Banka yetkilileri, salgın riski nedeniyle zorunlu olmadıkça şubeye gelinmemesi gerektiğini belirtiyorlar.

VAKIFBANK DESTEK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HALKBANK DESTEK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika haberi: 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonuçları açıklan mı? 6 ay ertelemeli 10 bin TL kredi sorgulama nasıl yapılır?

Son dakika haberi: 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonuçları açıklan mı? 6 ay ertelemeli 10 bin TL kredi sorgulama nasıl yapılır?

GERİ ÖDEME NASIL OLACAK?

5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.

SON DAKİKA