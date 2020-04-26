Son dakika haberleri: 10 bin TL 6 ay geri ödemesiz Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 6 ay geri ödemesiz ertelemeli kredi başvurusu nasıl yapılır?

Corona virüs salgını ile topyekûn mücadelemizi sürdürdüğümüz şu günlerde, maddi imkansızlık içerisinde bulunan vatandaşlara kamu bankaları tarafından 10 bin TL'ye kadar 6 ay geri ödemesiz 36 ay vade ile kredi desteği sağlanıyor. Başvuru yapıp talebi olumlu bir şekilde değerlendirilen ve banka tarafından kendisine sonuç bildirilen kişiler, kredi kullanımı gerçekleştirdikten sonra geri ödemeye 6 ay sonra başlıyor. Hal böyle olunca çok sayıda vatandaş ' 6 ay geri ödemesiz ertelemeli kredi başvuru nasıl yapılır? ve : '6 ay geri ödemesiz Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından sağlanan Bireysel Temel İhtiyaç kredisi için başvurular, online kanallar aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Temel İhtiyaç Kredisi şartlarını sağlayarak başvurusunu tamamlayan kişilere SMS ile sonuç bildirilmeye başlandı. Bununla birlikte başvuru süreci de devam ediyor. Henüz başvurularını gerçekleştirmeyenler, bankaların ilgili destek kredisi sayfaları aracılığıyla başvurularını tamamlayabilir. Peki, 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredi Desteği başvurusu sorgulama nasıl yapılır? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…