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Haberler Galeri Son dakika haberleri: 10 bin TL 6 ay geri ödemesiz Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 6 ay geri ödemesiz ertelemeli kredi başvurusu nasıl yapılır?

haberleri: 10 bin TL başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 6 ay geri ödemesiz ertelemeli kredi başvurusu nasıl yapılır?

Corona virüs salgını ile topyekûn mücadelemizi sürdürdüğümüz şu günlerde, maddi imkansızlık içerisinde bulunan vatandaşlara kamu bankaları tarafından 10 bin TL'ye kadar 6 ay geri ödemesiz 36 ay vade ile kredi desteği sağlanıyor. Başvuru yapıp talebi olumlu bir şekilde değerlendirilen ve banka tarafından kendisine sonuç bildirilen kişiler, kredi kullanımı gerçekleştirdikten sonra geri ödemeye 6 ay sonra başlıyor. Hal böyle olunca çok sayıda vatandaş ' 6 ay geri ödemesiz ertelemeli kredi başvuru nasıl yapılır? ve : ' başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. , Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından sağlanan Bireysel Temel İhtiyaç kredisi için başvurular, online kanallar aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Temel İhtiyaç Kredisi şartlarını sağlayarak başvurusunu tamamlayan kişilere SMS ile sonuç bildirilmeye başlandı. Bununla birlikte başvuru süreci de devam ediyor. Henüz başvurularını gerçekleştirmeyenler, bankaların ilgili destek kredisi sayfaları aracılığıyla başvurularını tamamlayabilir. Peki, 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredi Desteği başvurusu sorgulama nasıl yapılır? İşte haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 26.04.2020 20:56 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 20:58
Son dakika haberleri: 10 bin TL 6 ay geri ödemesiz Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 6 ay geri ödemesiz ertelemeli kredi başvurusu nasıl yapılır?

Bireysel Temel İhtiyaç kredisi ile ilgili haberleri, hem başvuru sürecini tamamlayıp sonuç bekleyenler hem de süreçle ilgili detaylı bilgi sahibi olmak isteyen kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Henüz başvuru gerçekleştirmeyenler "Bireysel Temel İhtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartlar nelerdir?" sorusunu merak ederken başvuru sonuçlarının ilgili banka tarafından SMS ile kendilerine bildirilmesini bekleyenlerin sayısı da bir hayli fazla. Buna bağlı olarak son dönemde "Bireysel Temel İhtiyaç" kredisi başvuru sorgulama başlığı altındaki araştırmalar da sıklık kazanmış durumda.

, Vakıfbank ve Ziraat Bankası, bu süreçte zorluk yaşayan vatandaşlara 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vade ile 10 bin TL'ye kadar kredi imkanı sağlıyor. Bu zorlu süreci kamu bankalarının sağladığı kredi desteğinden faydalanarak atlatmak isteyen vatandaşlar "10 bin TL Temel İhtiyaç Desteği kredisi başvuru şartları nelerdir, başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. Konuyla ilgili tüm detaylara yer verdiğimiz haberimizden "Temel İhtiyaç Desteği kredisi başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna yanıt bulabilir, konuyla ilgili son dakika haberlerine ulaşabilirsiniz.

6 AY GERİ ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından verilen 36 ay vadeli ve 6 ay geri ödemesiz Bireysel Temel İhtiyaç Desteği kredi başvuru şartları açıklandı. İhtiyaç kredisinden aylık hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer vatandaşlar yararlanacak.

10 BİN TL BİREYSEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? SORGULAMA EKRANI

Haberimizden, 6 ay geri ödemesiz Temel İhtiyaç Desteği sorgulama ekranı hakkında bilgi edinebilir, 'Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 10 bin TL bireysel destek kredi başvurusu nasıl, nereden yapılır ve başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtını öğrenebilirsiniz.

Son dakika haberleri: 10 bin TL 6 ay geri ödemesiz Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 6 ay geri ödemesiz ertelemeli kredi başvurusu nasıl yapılır?

Mevcut kredi kuralları uygulanmayacak, ödeme gücü kontrolü yapılmayacak. Salgın nedeniyle para kazanamayan simitçi, toplu taşıma çalışanı gibi şu anda işi olmayanlar da yararlanacak.

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Son dakika haberleri: 10 bin TL 6 ay geri ödemesiz Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 6 ay geri ödemesiz ertelemeli kredi başvurusu nasıl yapılır?

ŞUBELERE TEBLİĞ EDİLDİ

Kamu bankalarının şubelere gönderdiği yazıda paketin kapsamı "alt gelir grubunda yer alan kesimlerin gıda harcamaları, kira, elektrik, doğalgaz fatura gibi ödemelerinin finansmanın karşılanmasına yönelik oluşturulmuştur" diye ifade edildi.

Son dakika haberleri: 10 bin TL 6 ay geri ödemesiz Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 6 ay geri ödemesiz ertelemeli kredi başvurusu nasıl yapılır?

Kredinin amacının, salgından doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen müşterilerin temel ihtiyaçlarının finansmanın uygun şartlarda sağlanması olduğunun altı çizildi.

Son dakika haberleri: 10 bin TL 6 ay geri ödemesiz Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 6 ay geri ödemesiz ertelemeli kredi başvurusu nasıl yapılır?

FAİZİ % 0.49 OLACAK

Tüketici kredisi kapsamında 6 ay ödemesiz verilecek kredi için 1-36 aylık dönemde yüzde 0.49 gibi çok düşük bir faiz işletilecek. Kredi tahsis ücreti binde 5 olarak belirlenirken, 5 bin lira, 7 bin 500 lira ve 10 bin lira tutarlarında talep edilebilecek.

Son dakika haberleri: 10 bin TL 6 ay geri ödemesiz Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 6 ay geri ödemesiz ertelemeli kredi başvurusu nasıl yapılır?

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

Kredi başvuruları öncelikle internet şube ve mobil şubeden, müşterinin internet şube veya mobil üyelikleri bulunmuyorsa şubelerden de yapılabilecek. Banka yetkilileri, salgın riski nedeniyle zorunlu olmadıkça şubeye gelinmemesi gerektiğini belirtiyorlar.

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Son dakika haberleri: 10 bin TL 6 ay geri ödemesiz Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 6 ay geri ödemesiz ertelemeli kredi başvurusu nasıl yapılır?

GERİ ÖDEME NASIL OLACAK?

5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.

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