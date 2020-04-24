Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve anlık değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Nisan ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde, altın fiyatlarındaki artış hız kesmeden devam ediyor. Bu alanda yatırımlarını gerçekleştirmek isteyen veya hali hazırda gerçekleştirmiş olan vatandaşlar, altının gram fiyatını merak ediyor. Altın düşer mi, yükselir mi diye merak eden yurttaşlar, uzman yorumlarını takip ediyor. Peki, 24 Nisan altın fiyatları ne kadar? Yarım, tam, cumhuriyet, bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 23 Nisan bugün güncel anlık altın fiyatı ve son dakika haberinin ayrıntıları!