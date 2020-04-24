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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 24 Nisan gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları burada

: bugün ne kadar, kaç TL? 24 Nisan gram, tam, yarım ve fiyatları burada

Gram ve fiyatları bugün ne kadar? ile ilgili son dakika gelişmeleri ve anlık değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Nisan ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde, altın fiyatlarındaki artış hız kesmeden devam ediyor. Bu alanda yatırımlarını gerçekleştirmek isteyen veya hali hazırda gerçekleştirmiş olan vatandaşlar, altının gram fiyatını merak ediyor. Altın düşer mi, yükselir mi diye merak eden yurttaşlar, uzman yorumlarını takip ediyor. Peki, 24 Nisan altın fiyatları ne kadar? Yarım, tam, cumhuriyet, bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 23 Nisan bugün güncel anlık altın fiyatı ve son dakika haberinin ayrıntıları!

Giriş Tarihi: 24.04.2020 09:59 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 10:00
SON DAKİKA HABERİ: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 24 Nisan Cuma

SON DAKİKA HABERİ: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 24 Nisan Cuma

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği hız kesmeden devam ederken, vatandaşlar anlık ve güncel fiyatları canlı olarak takip ediyor. Geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan altın kuru, bu haftayla birlikte tekrardan artışa geçmiş durumda. Bilindiği üzere ülkemizde yaklaşık 1 aydır etkilerini sürdüren corona virüsü salgını, piyasalardaki hareketliliği beraberinde getirmiş ve altın fiyatlarındaki yükselişin de nedeni olmuştu. Altın düşer mi, daha da yükselir mi diye merak edenler uzman yorumlarını araştırırken, konuyla ilgili son dakika gelişmelerine ve anlık değişimlere haberimizin içerisinde yer verdik. İşte 24 Nisan gram, tam, yarım, cumhuriyet, 24 ayar, ata ve fiyatları bugün ne kadar? sorusunun yanıtı…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 24 NİSAN

Altının gram fiyatında yükseliş devam ediyor. Bugün canlı ile güncel rakamları merak eden vatandaşlar detayları inceleyerek son duruma ulaşabilirler.

24 Nisan altın fiyatları şöyle;

SON DAKİKA HABERİ: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 24 Nisan Cuma

SON DAKİKA HABERİ: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 24 Nisan Cuma

ATA ALTIN

Alış: 2.534,60

Satış: 2.597,20

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 2.110,00

Satış: 2.142,00

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SON DAKİKA HABERİ: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 24 Nisan Cuma

SON DAKİKA HABERİ: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 24 Nisan Cuma

YARIM ALTIN

Alış: 1.234,60

Satış: 1.267,60

ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

SON DAKİKA HABERİ: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 24 Nisan Cuma

SON DAKİKA HABERİ: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 24 Nisan Cuma

GRAM ALTIN

Alış: 385,09

Satış: 385,27

ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

SON DAKİKA HABERİ: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 24 Nisan Cuma

SON DAKİKA HABERİ: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 24 Nisan Cuma

ÇEYREK ALTIN

Alış: 619,40

Satış: 634,10

ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

SON DAKİKA HABERİ: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 24 Nisan Cuma

SON DAKİKA HABERİ: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 24 Nisan Cuma

TAM ALTIN

Alış: 2.038,28

Satış: 2.079,29

ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

SON DAKİKA HABERİ: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 24 Nisan Cuma

SON DAKİKA HABERİ: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 24 Nisan Cuma

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, "Ons altının 1.748 dolara çıktıktan sonra bir miktar gevşemesini normal karşılamak gerekiyor. Olumlu haber akışları nedeniyle altında aşağı doğru düzeltmeler olmaya devam edecektir. Tersi durumda pandemi nedeniyle dünya ülkelerinden gelecek olumsuz de mevcut tabloyu ve ons fiyatlarını yeniden 1.700 dolar rakamlarının üstüne taşıyabilir." dedi.

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