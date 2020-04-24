SON DAKİKA HABERİ: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 24 Nisan Cuma

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği hız kesmeden devam ederken, vatandaşlar anlık ve güncel fiyatları canlı olarak takip ediyor. Geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan altın kuru, bu haftayla birlikte tekrardan artışa geçmiş durumda. Bilindiği üzere ülkemizde yaklaşık 1 aydır etkilerini sürdüren corona virüsü salgını, piyasalardaki hareketliliği beraberinde getirmiş ve altın fiyatlarındaki yükselişin de nedeni olmuştu. Altın düşer mi, daha da yükselir mi diye merak edenler uzman yorumlarını araştırırken, konuyla ilgili son dakika gelişmelerine ve anlık değişimlere haberimizin içerisinde yer verdik. İşte 24 Nisan gram, tam, yarım, cumhuriyet, 24 ayar, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? sorusunun yanıtı…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 24 NİSAN

Altının gram fiyatında yükseliş devam ediyor. Bugün canlı altın fiyatları ile güncel rakamları merak eden vatandaşlar detayları inceleyerek son duruma ulaşabilirler.

24 Nisan altın fiyatları şöyle;