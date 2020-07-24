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Haberler Galeri Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 24 Temmuz Gram ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın düşer mi, daha da artar mı?

Son Dakika Haberi: hareketlendi! 24 Temmuz Gram ve fiyatları ne kadar? Altın düşer mi, daha da artar mı?

ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Son haftalarda yükselişe geçen altının gram fiyatı bugüne de artışla başladı. Bu alana yatırım yapacak olan vatandaşlar bugün güncel altın fiyatı rakamlarına göz atmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Düğün sezonunun da açılması nedeniyle gram, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve fiyatları bu alanda en çok merak edilen konuların başında yer alıyor. Peki, 24 Temmuz 2020 gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar kaç TL? Uzman yorumlarına göre altın düşer mi, daha da artar mı?

Giriş Tarihi: 24.07.2020 11:52 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 12:00
Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 24 Temmuz Gram ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın düşer mi, daha da artar mı?

Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik bugün de sürüyor. Son haftalarda hızla yükselen altın fiyatı nedeniyle yatırımcılar da güncel rakamlara göz atmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Düğün sezonlarının açılması ile birlikte gram, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve fiyatları merakla araştırılıyor. Uzman yorumlarına göre altın düşer mi, daha da artar mı sorusunun cevabı ise yakından takip ediliyor. Peki, 24 Temmuz 2020 gram ve çeyrek ne kadar kaç TL? İşte altın fiyatı ile ilgili son dakika gelişmeleri!

GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altının gram fiyatı bugün de yükselişini sürdürüyor. Düğün sezonunun açılması nedeniyle hediyelik olarak alınan gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durumu aşağıdan öğrenebilirsiniz.

ALTIN DÜŞER Mİ, DAHA DA ARTAR MI?

Bu alana yatırım yapacak olan vatandaşlar uzman yorumlarını da yakından takip ediyor.

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 24 Temmuz Gram ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın düşer mi, daha da artar mı?

ATA ALTIN

Alış: 2.779,50
Satış: 2.794,00

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 2.762,00
Satış: 2.804,00

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GRAM ALTIN

Alış: 414,97
Satış: 415,07

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 24 Temmuz Gram ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın düşer mi, daha da artar mı?

YARIM ALTIN

Alış: 1.349,70
Satış: 1.366,70

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 24 Temmuz Gram ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın düşer mi, daha da artar mı?

ÇEYREK ALTIN

Alış: 676,60
Satış: 684,10

TAM ALTIN

Alış: 2.664,76
Satış: 2.716,02

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 24 Temmuz Gram ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın düşer mi, daha da artar mı?

GRAM ALTIN FİYATLARI BİR KEZ DAHA TARİHİ ZİRVESİNİ TAZELEDİ

Vaka sayıları artıkça piyasalarda bulunan bol likidite güvenli liman etiketine sahip altına kayıyor. Son olarak altının onsunda 1894 dolar ile son 9 yılın yüksek seviyesi görülürken, fiyatı ise ons tarafından gelen destekle yeni tarihi zirvesini bir kez daha yeniledi. Gram altın hafta başından beri tarihi zirvesini yeniliyor.

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Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 24 Temmuz Gram ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın düşer mi, daha da artar mı?

CITI: ONS ALTIN 2000 DOLARI GÖREBİLİR

Altın onsunda tarihi zirve 1921 dolarla 2011 yılında gerçekleşti. Dünyaca ünlü ABD'li dev Citigroup'a göre ABD Doları cinsinden altının gelecek 6-9 ay içerisinde rekor kırmasını bekliyor. Banka, altında özellikle yılın ikinci yarısında 'yüzde 30' ihtimalle ons altın fiyatlarının 2000 doları aşmasını muhtemel görüyor.

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