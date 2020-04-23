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Haberler Galeri Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 23 Nisan 2020 Gram ve Çeyrek altın ne kadar? Altın düşer mi, daha da artar mı?

Son Dakika Haberi: hareketlendi! 23 Nisan 2020 Gram ve Çeyrek altın ne kadar? Altın düşer mi, daha da artar mı?

Geçtiğimiz hafta sonuna doğru düşüşe geçen bu haftaya yine yükselişle başladı. Corona virüsü (kovid-19) salgını nedeniyle hareketlenen altın kuru vatandaşları da meraklandırıyor. Bu alana yatırım yapacak ya da altın bozacak olan kişiler altının gram fiyatındaki son durumu araştırıyor. Öte yandan altın fiyatları ile ilgili uzman yorumları da yakından takip ediliyor. Altın düşer mi, daha da yükselir mi diye merak edenler uzman yorumlarına buradan ulaşabilirler. Peki, yarım, tam, cumhuriyet, bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 23 Nisan bugün güncel anlık altın fiyatı ve son dakika haberinin ayrıntıları!

Giriş Tarihi: 23.04.2020 09:03 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 08:50
Son Dakika Haberi: Altın fiyatları yükseliyor! 23 Nisan 2020 Gram ve Çeyrek altın ne kadar? Altın düşer mi, daha da artar mı?

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları yükseliyor! 23 Nisan 2020 Gram ve Çeyrek altın ne kadar? Altın düşer mi, daha da artar mı?

Haftaya yükselişle başlayan ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz haftayı düşüş ile kapatan altın kuru bu hafta yine yükselişte seyrediyor. Corona virüsü salgını nedeniyle yaklaşık bir aydır hareketliliğini sürdüren altın fiyatları vatandaşları da meraklandırıyor. Altın fiyatı ile ilgili uzman yorumları da yakından takip ediliyor. Altın düşer mi, daha da yükselir mi diye merak edenler uzman yorumlarına buradan ulaşabilirler. Peki, 23 Nisan 2020 bugün yarım, tam, cumhuriyet, bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte altın fiyatındaki son durum

23 NİSAN ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Altının gram fiyatında yükseliş devam ediyor. Bugün canlı altın fiyatları ile güncel rakamları merak eden vatandaşlar detayları inceleyerek son duruma ulaşabilirler.

23 Nisan altın fiyatları şöyle;

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları yükseliyor! 23 Nisan 2020 Gram ve Çeyrek altın ne kadar? Altın düşer mi, daha da artar mı?

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları yükseliyor! 23 Nisan 2020 Gram ve Çeyrek altın ne kadar? Altın düşer mi, daha da artar mı?

ATA ALTIN

Alış: 2.534,60
Satış: 2.597,20

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 2.110,00
Satış: 2.142,00

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Son Dakika Haberi: Altın fiyatları yükseliyor! 23 Nisan 2020 Gram ve Çeyrek altın ne kadar? Altın düşer mi, daha da artar mı?

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları yükseliyor! 23 Nisan 2020 Gram ve Çeyrek altın ne kadar? Altın düşer mi, daha da artar mı?

YARIM ALTIN

Alış: 1.234,60
Satış: 1.267,60

CANLI FİYATLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları yükseliyor! 23 Nisan 2020 Gram ve Çeyrek altın ne kadar? Altın düşer mi, daha da artar mı?

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları yükseliyor! 23 Nisan 2020 Gram ve Çeyrek altın ne kadar? Altın düşer mi, daha da artar mı?

GRAM ALTIN

Alış: 385,09
Satış: 385,27

CANLI FİYATLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları yükseliyor! 23 Nisan 2020 Gram ve Çeyrek altın ne kadar? Altın düşer mi, daha da artar mı?

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları yükseliyor! 23 Nisan 2020 Gram ve Çeyrek altın ne kadar? Altın düşer mi, daha da artar mı?

ÇEYREK ALTIN

Alış: 619,40
Satış: 634,10

CANLI FİYATLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları yükseliyor! 23 Nisan 2020 Gram ve Çeyrek altın ne kadar? Altın düşer mi, daha da artar mı?

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları yükseliyor! 23 Nisan 2020 Gram ve Çeyrek altın ne kadar? Altın düşer mi, daha da artar mı?

TAM ALTIN

Alış: 2.038,28
Satış: 2.079,29

CANLI FİYATLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları yükseliyor! 23 Nisan 2020 Gram ve Çeyrek altın ne kadar? Altın düşer mi, daha da artar mı?

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları yükseliyor! 23 Nisan 2020 Gram ve Çeyrek altın ne kadar? Altın düşer mi, daha da artar mı?

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, "Ons altının 1.748 dolara çıktıktan sonra bir miktar gevşemesini normal karşılamak gerekiyor. Olumlu haber akışları nedeniyle altında aşağı doğru düzeltmeler olmaya devam edecektir. Tersi durumda pandemi nedeniyle dünya ülkelerinden gelecek olumsuz haberler de mevcut tabloyu ve ons fiyatlarını yeniden 1.700 dolar rakamlarının üstüne taşıyabilir." dedi.

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