Son Dakika Haberi: Altın fiyatları yükseliyor! 23 Nisan 2020 Gram ve Çeyrek altın ne kadar? Altın düşer mi, daha da artar mı?

Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz haftayı düşüş ile kapatan altın kuru bu hafta yine yükselişte seyrediyor. Corona virüsü salgını nedeniyle yaklaşık bir aydır hareketliliğini sürdüren altın fiyatları vatandaşları da meraklandırıyor. Altın fiyatı ile ilgili uzman yorumları da yakından takip ediliyor. Altın düşer mi, daha da yükselir mi diye merak edenler uzman yorumlarına buradan ulaşabilirler. Peki, 23 Nisan 2020 bugün yarım, tam, cumhuriyet, bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte altın fiyatındaki son durum

23 NİSAN ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Altının gram fiyatında yükseliş devam ediyor. Bugün canlı altın fiyatları ile güncel rakamları merak eden vatandaşlar detayları inceleyerek son duruma ulaşabilirler.

23 Nisan altın fiyatları şöyle;