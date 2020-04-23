Geçtiğimiz hafta sonuna doğru düşüşe geçen altın fiyatları bu haftaya yine yükselişle başladı. Corona virüsü (kovid-19) salgını nedeniyle hareketlenen altın kuru vatandaşları da meraklandırıyor. Bu alana yatırım yapacak ya da altın bozacak olan kişiler altının gram fiyatındaki son durumu araştırıyor. Öte yandan altın fiyatları ile ilgili uzman yorumları da yakından takip ediliyor. Altın düşer mi, daha da yükselir mi diye merak edenler uzman yorumlarına buradan ulaşabilirler. Peki, yarım, tam, cumhuriyet, bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 23 Nisan bugün güncel anlık altın fiyatı ve son dakika haberinin ayrıntıları!