Son dakika haberleri...Asgari ücret 2022, Ocak ayında enflasyon verisinin yüzde 36,08 açıklandığı ortamda tarihi bir yükselişle yüzde 50,5 ile zam alarak 4.253,40 TL'ye yükseldi. Emekli ve memur zam oranının belirleneceği Temmuz ayı yaklaşırken milyonlarca kişi 'Asgari ücrete Temmuz zammı olacak mı, ara zam yapılacak mı, asgari ücret ne kadar olacak' sorularına yanıt arıyor. Öte yandan asgari ücret için 'Enflasyon farkı' formülü belirdi. 'Vatandaşlarımız enflasyona ezdirilmeyecak' parolasıyla hareket eden hükümet tarafından gelen açıklamalar asgari ücrete ek zam için sinyal olarak yorumlandı.