Son dakika haberi...Her yıl Aralık ayında yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrası belirlenen asgari ücret için bu yıl emekli ve memur Temmuz zammı ile beraber ara zam yapılması gündeme geldi. 'Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ek zam gelecek mi, asgari ücret zammı ne kadar olacak' soruları gün geçtikçe sıcaklığını artırıyor.

Öte yandan asgari ücret 2022 Temmuz zammı için 'Enflasyon farkı' formülü belirdi.

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte merak edilen o hesap...