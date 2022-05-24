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Haberler Galeri Son Dakika Haberi: Asgari ücret 2022 için 'Enflasyon farkı' formülü! Asgari ücrete Temmuz zammı masada! Asgari ücrete ara zam gelecek mi, ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 24.05.2022 13:05 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 13:10

Son Dakika Haberi: Asgari ücret 2022 için 'Enflasyon farkı' formülü! Asgari ücrete Temmuz zammı masada! Asgari ücrete ara zam gelecek mi, ne kadar olacak?

Son dakika haberleri...Asgari ücret 2022, Ocak ayında enflasyon verisinin yüzde 36,08 açıklandığı ortamda tarihi bir yükselişle yüzde 50,5 ile zam alarak 4.253,40 TL'ye yükseldi. Emekli ve memur zam oranının belirleneceği Temmuz ayı yaklaşırken milyonlarca kişi 'Asgari ücrete Temmuz zammı olacak mı, ara zam yapılacak mı, asgari ücret ne kadar olacak' sorularına yanıt arıyor. Öte yandan asgari ücret için 'Enflasyon farkı' formülü belirdi. 'Vatandaşlarımız enflasyona ezdirilmeyecak' parolasıyla hareket eden hükümet tarafından gelen açıklamalar asgari ücrete ek zam için sinyal olarak yorumlandı.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Son Dakika Haberi: Asgari ücret 2022 için ’Enflasyon farkı’ formülü! Asgari ücrete Temmuz zammı masada! Asgari ücrete ara zam gelecek mi, ne kadar olacak?

Son dakika haberi...Her yıl Aralık ayında yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrası belirlenen asgari ücret için bu yıl emekli ve memur Temmuz zammı ile beraber ara zam yapılması gündeme geldi. 'Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ek zam gelecek mi, asgari ücret zammı ne kadar olacak' soruları gün geçtikçe sıcaklığını artırıyor.

Öte yandan asgari ücret 2022 Temmuz zammı için 'Enflasyon farkı' formülü belirdi.
Asgari ücret ne kadar olacak? İşte merak edilen o hesap...

Son Dakika Haberi: Asgari ücret 2022 için ’Enflasyon farkı’ formülü! Asgari ücrete Temmuz zammı masada! Asgari ücrete ara zam gelecek mi, ne kadar olacak?

SON DAKİKA HABERİ | ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK MI?

Asgari ücret 2022 için en yetkili Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları dikkat çekti. Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin asgari ücret ara zam meselesinin şimdiden konuşulmasının anlamsız olduğunu olağanüstü koşullar oluştuğu takdirde biz gerekeni yaparız mesajı verdi.

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Son Dakika Haberi: Asgari ücret 2022 için ’Enflasyon farkı’ formülü! Asgari ücrete Temmuz zammı masada! Asgari ücrete ara zam gelecek mi, ne kadar olacak?

Bakan Bilgin asgari ücret meselesinin sürekli gündemde tutulmasının asgari ücret artışı-enflasyon artışı sarmalını tetikleyebileceğini ifade etti. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın talimatlarıyla hareket eden hükümet 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' temel politikasıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Son Dakika Haberi: Asgari ücret 2022 için ’Enflasyon farkı’ formülü! Asgari ücrete Temmuz zammı masada! Asgari ücrete ara zam gelecek mi, ne kadar olacak?

Bilindiği üzere yılda 1 kez belirlenen asgari ücret tarafına ek zam yapılabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Öte yandan olası asgari ücret Temmuz zammı için 'Enflasyon farkı' gündeme geldi.

Son Dakika Haberi: Asgari ücret 2022 için ’Enflasyon farkı’ formülü! Asgari ücrete Temmuz zammı masada! Asgari ücrete ara zam gelecek mi, ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET 2022 İÇİN SON AÇIKLAMA AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN GELDİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken, gazetecilerden gelen 'Asgari ücrete ara zam yapılacak mı' soruna cevap verdi.

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