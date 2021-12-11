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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Asgari ücret 2022 zammında güncel gelişmeler: Yeni yılda asgari ücret maaşı ve AGİ zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 11.12.2021 00:28 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 00:28

SON DAKİKA HABERİ: Asgari ücret 2022 zammında güncel gelişmeler: Yeni yılda asgari ücret maaşı ve AGİ zammı ne kadar olacak?

Son dakika haberleri... Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni maaşları belirlemek için üçüncü toplantısı bugün TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleşti. 2022 asgari ücret zammı ile ilgili ilk açıklama TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'dan geldi. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder de 3. toplantının ardından asgari ücret zammı konusunda flaş açıklamalar yaptı. Nurcan Önder, yeni asgari ücretin belirlenmesinin 4. toplantıya kaldığını açıkladı. İşte asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri...

HAZAL ATEŞ
SON DAKİKA: Asgari Ücret 2022 zammı için kritik gelişme! Yeni yılda asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar olacak?

Son dakika haberler... Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilki 1 Aralık'ta yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı bugün TİSK ev sahipliğinde yapıldı. Asgari ücret zam toplantısının ardından Çalışma ve Genel Müdürü Nurcan Önder açıklama yaptı. Asgari ücret zammı 4. toplantıda belli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağı tarih açıklanmadı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 4. TOPLANTIDA AÇIKLANACAK

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, "Dördüncü toplantı karar toplantısı olacak ama biz devlet olarak üzerinde çalışmaya devam edeceğiz ve son toplantıda rakamı açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRÜ NURCAN ÖNDER'DEN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder asgari ücret zammı toplantısı sonrası "Parametreleri esas alarak belirli hesaplar yaptık. Bu 2 bin 979 lira ile 3 bin 567 lira arasında, eski formüle göre hesapladığımız zaman değişiyor. TİSK bu rakamı ortalama 3 bin 100 lira olarak daha uygun buluyor. Türk-iş bu rakamı, 3 bin 567 lirayı, 'ben daha farklı besin kaynakları ürünleri tercih ederim, bu da 3 bin 900'ün altına düşmez' diyor." dedi.

SON DAKİKA: Asgari Ücret 2022 zammı için kritik gelişme! Yeni yılda asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar olacak?

TİSK BAŞKANI AKKOL: ASGARİ ÜCRETTE 3'LÜ İMZA ARAYIŞINDAYIZ

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol yeni asgari ücret rakamı ile ilgili şunları söyledi:

"Bizim için önemli bir süreç. Çok meşaketli bir süreç yönetiliyor. On binlerce satır verileri analiz ediyoruz. Kamu, meslek örgütleri, sivil toplum örgütlerinin tek tek görüşlerini alıyoruz. Bu sene işveren fedakarlık yapsın, kamu destek versin, çalışanların da rızasıyla 3'lü imza arayışındayız. Hızlı bitirmek istiyoruz."

Son dakika! Asgari Ücret zammı için kritik toplantı sona erdi | Video

"Devletimizin işverene vereceği teşviklerin, çalışanlara yapılabilecek birtakım vergi indirimlerinin oyunu çok rahatlatacağını düşünüyorum. Özellikle vergi indirimi ve teşvik konusu burada belirleyici olacaktır."

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SON DAKİKA: Asgari Ücret 2022 zammı için kritik gelişme! Yeni yılda asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar olacak?

TİSK GENEL SEKRETERİ AKANSEL KOÇ: ÜÇ KONUDA MUTABAKATA VARDIK

"Üç konuda mutabakata vardık. TÜRK-İŞ ve TİSK olarak. Birincisi SGK işçi primlerinin 5 puan olarak revize edilmesi. Yani yüzde 14'ün yüzde 9 olarak düzenlenmesi. İkinci mutabakatımız, yine ilk günden itibaren dile getirdiğimiz birinci vergi diliminin yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilmesi konusunda da mutabakatımız var. 5 yıldır uygulanan asgari ücret işveren desteğinin toplu iş sözleşmeli yerlerde ilk yıllarda uygulandığı gibi yüzde 6 olarak uygulanması, toplu sözleşme olmayan yerlerde yüzde 3 olarak uygulanması konusunda mutabakatımız var."

SON DAKİKA: Asgari Ücret 2022 zammı için kritik gelişme! Yeni yılda asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar olacak?

SON DAKİKA | ASGARİ ÜCRET VE AGİ KARARINDA TÜİK TESPİTİ ETKİLİ OLACAK

İŞÇİ TARAFI AGİ'DE KAYBIN ÖNLENMESİNİ İSTEDİ

SABAH'ın edindiği son dakika bilgisine göre işçi tarafı, 20 milyona yakın çalışanı ilgilendiren AGİ'deki vergi kaybının önlenmesini istedi. Yapılan hesaplamaya göre evli eşi çalışmayan üç çocukluda bu tutar 152 lirayı buluyor.

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı 2022 asgari ücret zammına çevrildi. Görüşmelerde enflasyon oranları ve TÜİK tespitleri de etkili oluyor. Zam pazarlığı öncesi peş peşe gelen "Asgari ücretliden AGİ vergi yükü kaldırılsın" çağrıları gelirken Türk-İş vergi düzenlemesi yapılmasını, bunun da çalışanların maaşına ilave zam olarak yansımasını istiyor.

SON DAKİKA: Asgari Ücret 2022 zammı için kritik gelişme! Yeni yılda asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar olacak?

2022 ASGARİ ÜCRET VE AGİ HESABINDA VERGİ DETAYI

Önceki gün Türk-İş ev sahipliğinde yapılan toplantıda da AGİ'de oluşan vergi kaybına dikkat çekildi. İşçi tarafı asgari ücretin net olarak açıklanmasını isterken, yapılacak vergi, sosyal güvenlik gibi kesintilerin net tutarın üzerine ilave edilmesini ve yıl boyunca net ücretin altına düşmemesini talep ediyor. AGİ'nin de işçinin medeni durumuna göre ayrıca ilave edilmesini istiyor.

"AGİ'DE VERGİ KAYBI ÖNLENSİN"

Asgari ücretli çalışan bir işçi eğer bekâr değilse yılbaşında aldığı net ücreti yılın son aylarında (dört ay) alamıyor. İşçinin eşi çalışmıyorsa ve üç çocuğu varsa dahi aldığı net ücreti azalıyor, bu vergi kaybı telafi edilemiyor. Sadece bekâr işçinin vergiden kaynaklı kaybı gideriliyor.

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